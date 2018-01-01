Отзывы студентов о Университете Александра Дубчека в Тренчине

Реальный студенческий опыт в Университете Александра Дубчека в Тренчине

Отзывы студентов о Тренчинском университете Александра Дубчека помогут вам узнать, как проходит обучение, какие программы доступны, как устроена практика и насколько университет поддерживает международные возможности, такие как Erasmus.

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