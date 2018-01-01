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Отзывы студентов о Прешовском университете в Словакии

Отзывы

Реальные отзывы студентов о Прешовском университете в Словакии

Отзывы студентов о Прешовском университете помогают понять, как проходит обучение, как работают преподаватели, насколько разнообразны программы и как студенты ощущают себя в учебной и социальной среде города Прешов.

Если вы учились или учитесь в Prešovská univerzita, поделитесь опытом: участие в Erasmus+, практиках, научных проектах, культурных мероприятиях и жизни в студенческом общежитии. Ваши впечатления помогут будущим студентам сделать осознанный выбор.

Каждое мнение важно — расскажите, какие возможности дал вам университет и насколько он оправдал ваши ожидания в плане образования и личностного роста.

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