Реальный студенческий опыт обучения в STU

Отзывы студентов о Словацком техническом университете в Братиславе помогут вам понять, как проходит обучение, насколько комфортна жизнь в общежитии, как преподаватели относятся к студентам и какие перспективы открываются после окончания вуза. Это реальные впечатления и опыт учебы в STU — из первых уст.

Мы приглашаем всех студентов, обучающихся или проходивших обучение в Словацком техническом университете в Братиславе, — от бакалавриата (1–3 курсы) до магистратуры и докторантуры — поделиться своими отзывами. Независимо от того, положительный он или критический, ваш опыт важен. Расскажите, как проходит обучение, какие впечатления у вас от университета, какие возможности он вам открыл. Участвовали ли вы в мероприятиях, выигрывали гранты, были частью студенческих проектов? Были ли на программе Erasmus или других обменах? Получаете ли стипендию? Участвовали ли в программе Work and Travel? Всё это важно и интересно!

Каждый отзыв поможет будущим студентам лучше понять, чего ожидать от STU. Поделитесь, насколько сложно или легко учиться, как вы адаптировались, что вас вдохновляет. Ваш опыт и советы будут бесценны для тех, кто только собирается поступать.