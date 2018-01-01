Реальный студенческий опыт обучения в Техническом университете в Кошице

Отзывы студентов о Техническом университете в Кошице помогут вам понять, как проходит обучение, насколько насыщенная учебная программа, какие технологии используются и какие возможности открываются для студентов. Это реальные впечатления о жизни и учебе в одном из лучших технических вузов Словакии.

Мы приглашаем студентов всех направлений — от машиностроения и IT до архитектуры и материаловедения — поделиться своими отзывами. Независимо от того, положительный отзыв или критический — ваш опыт важен. Расскажите, участвовали ли вы в проектах, исследовательской работе, международных программах, стажировках или Erasmus. Получаете ли стипендию? Используете ли новейшие технологии в учебе? Всё это важно для будущих студентов!

Каждый отзыв помогает новым абитуриентам лучше понять, чего ожидать от TUKE. Поделитесь, как вы адаптировались, какие сложности возникали, и что вас вдохновляет учиться. Ваши советы помогут другим выбрать свой путь.