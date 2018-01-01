Реальные отзывы студентов о Университете Коменского в Братиславе

Отзывы студентов об Университете Коменского — это честные мнения тех, кто учится или уже окончил крупнейший университет Словакии. Здесь вы узнаете, как проходит обучение, какие факультеты самые популярные, и какие возможности открываются перед студентами.

Если вы учились или учитесь в UK BA, поделитесь своим опытом. Расскажите об участии в международных программах, стажировках, научных проектах, Erasmus+ и студенческой жизни в Братиславе. Ваш отзыв поможет будущим студентам сделать осознанный выбор.

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