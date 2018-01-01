Реальные отзывы студентов о Университете Константина Философа в Нитре

Отзывы студентов об Университете им. Константина Философа (UKF) помогут вам узнать, как проходит обучение на гуманитарных, педагогических, социальных и естественнонаучных направлениях. Насколько сильные преподаватели, как работает Erasmus+ и какие есть возможности для стажировок.

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