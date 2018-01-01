Настоящие студенческие отзывы об Университете Павла Йозефа Шафарика в Кошице

Отзывы студентов о UPJŠ в Кошице — это честные истории тех, кто учится или уже закончил один из самых известных университетов Словакии. Узнайте, как проходят занятия, насколько открыты преподаватели, какие научные и международные возможности доступны студентам.

Если вы учитесь в UPJŠ или были его студентом, поделитесь своим мнением! Было ли сложно адаптироваться? Какие курсы или преподаватели вдохновили вас? Участвовали ли вы в Erasmus, стажировках, научных проектах или волонтёрских инициативах? Всё это поможет будущим студентам лучше понять университетскую жизнь в Кошице.

Каждый отзыв — это помощь тем, кто только планирует поступление. Расскажите, как вы готовились, как изменилась ваша жизнь в Словакии, и какие перспективы открыл университет. Ваш опыт важен!