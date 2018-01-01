Відгуки студентів про Академію мистецтв (VŠVU) допоможуть дізнатися, як проходить навчання, чи підтримується індивідуальна творчість, як організовані майстерні та наскільки сприятливе середовище для розвитку митця.
Якщо ви навчалися або навчаєтесь у VŠVU, поділіться своїми враженнями: участь у виставках, Erasmus+, проєкти, викладачі, які вплинули на ваш стиль чи мислення. Ваш досвід важливий для абітурієнтів, які шукають творчу академію в Європі.
Ваш відгук може стати джерелом натхнення для тих, хто тільки починає свій шлях у мистецтві.