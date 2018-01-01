Реальні відгуки студентів про Академію образотворчих мистецтв у Братиславі

Відгуки студентів про Академію мистецтв (VŠVU) допоможуть дізнатися, як проходить навчання, чи підтримується індивідуальна творчість, як організовані майстерні та наскільки сприятливе середовище для розвитку митця.

Якщо ви навчалися або навчаєтесь у VŠVU, поділіться своїми враженнями: участь у виставках, Erasmus+, проєкти, викладачі, які вплинули на ваш стиль чи мислення. Ваш досвід важливий для абітурієнтів, які шукають творчу академію в Європі.

Ваш відгук може стати джерелом натхнення для тих, хто тільки починає свій шлях у мистецтві.