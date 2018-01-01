Реальний студентський досвід навчання в Економічному університеті в Братиславі

Відгуки студентів про Економічний університет у Братиславі допоможуть краще зрозуміти, як проходить навчання, наскільки сучасне освітнє середовище, яким є студентське життя та які кар’єрні можливості відкриваються після завершення навчання. Це живі враження студентів, які здобули освіту в одному з провідних економічних вишів Центральної Європи.

Ми запрошуємо всіх студентів, які навчаються або навчалися на бакалавраті, магістратурі чи докторантурі в Економічному університеті в Братиславі, поділитися своїми відгуками. Незалежно від того, позитивний відгук чи критичний, ваш досвід важливий. Розкажіть, що вам подобається у програмі, наскільки насичене навчання, які можливості ви отримали завдяки університету. Чи брали участь у стажуваннях, наукових проєктах, міжнародних програмах обміну, таких як Erasmus? Чи отримували стипендії або брали участь у грантових програмах? Усе це допоможе іншим зробити усвідомлений вибір.

Кожен відгук — це цінна інформація для майбутніх абітурієнтів, яка допоможе їм зрозуміти, чого очікувати від навчання в EUBA. Поділіться своїми враженнями: чи складно було адаптуватися, як проходить взаємодія з викладачами, наскільки корисні курси та як університет вплинув на ваш професійний розвиток.