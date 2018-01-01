Реальні відгуки студентів про Католицький університет у Ружомберку

Відгуки студентів про Католицький університет допоможуть зрозуміти, як проходить навчання, які спеціальності найбільш популярні, яка атмосфера панує в університеті та місті Ружомберок.

Якщо ви навчались або навчаєтесь у KU Ružomberok — поділіться своїми враженнями. Розкажіть про викладачів, духовне життя, Erasmus+, участь у наукових чи студентських ініціативах. Ваш досвід важливий для абітурієнтів.

Кожна думка має значення. Ваш відгук допоможе іншим зробити усвідомлений вибір щодо навчання у Католицькому університеті Словаччини.