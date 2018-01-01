Реальні відгуки студентів про Медичний університет у Словаччині

Відгуки студентів про медичне навчання в Словаччині допоможуть зрозуміти, як проходить навчання, яка якість викладання, як організована практика та які перспективи чекають майбутніх медиків після випуску.

Якщо ви навчались або навчаєтесь у Словаччині на медичному факультеті SZU — поділіться своїм досвідом. Напишіть про викладачів, мову навчання, клініки, Erasmus+ чи волонтерство. Ваш досвід стане у пригоді тим, хто лише обирає свій шлях.

Кожна думка важлива. Ваш відгук може допомогти іншим студентам обрати якісну та доступну медичну освіту в Європі.