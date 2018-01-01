Реальні відгуки студентів про Словацький аграрний університет у Нітрі

Відгуки студентів про Словацький сільськогосподарський університет у Нітрі допоможуть зрозуміти, як проходить навчання, наскільки воно орієнтоване на практику, як розвинуті міжнародні зв’язки та яким є студентське життя в Нітрі.

Якщо ви навчалися або навчаєтеся тут у SPU — поділіться своїм досвідом. Розкажіть про викладачів, проєкти, участь у програмі Erasmus+, виробничу практику чи стажування. Ваша історія допоможе майбутнім студентам зробити усвідомлений вибір.

Кожна думка важлива. Напишіть, що вас надихнуло, що було складним, і як університет вплинув на вашу підготовку до майбутньої професії в аграрній, екологічній чи біотехнологічній сфері.