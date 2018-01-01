Реальний студентський досвід навчання в STU

Відгуки студентів про Словацький технічний університет у Братиславі допоможуть вам зрозуміти, як проходить навчання, наскільки комфортне життя в гуртожитку, як викладачі ставляться до студентів і які перспективи відкриваються після завершення навчання. Це реальні враження та досвід навчання в STU — з перших уст.

Ми запрошуємо всіх студентів, які навчаються або навчалися у Словацькому технічному університеті в Братиславі — від бакалаврату (1–3 курси) до магістратури та докторантури — поділитися своїми відгуками. Незалежно від того, позитивний він чи критичний, ваш досвід важливий. Розкажіть, як проходить навчання, які у вас враження від університету, які можливості він вам відкрив. Чи брали ви участь у заходах, вигравали гранти, були частиною студентських проєктів? Чи брали участь у програмі Erasmus або інших обмінах? Отримуєте стипендію? Були в програмі Work and Travel? Усе це важливо та цікаво!

Кожен відгук допоможе майбутнім студентам краще зрозуміти, чого очікувати від STU. Поділіться, наскільки важко чи легко навчатися, як ви адаптувалися, що вас надихає. Ваш досвід і поради будуть безцінними для тих, хто тільки планує вступ.