Реальний студентський досвід навчання в Технічному університеті в Кошицях

Відгуки студентів про Технічний університет у Кошицях допоможуть вам зрозуміти, як проходить навчання, наскільки насиченою є програма, які технології використовуються та які можливості відкриваються для студентів. Це реальні враження про життя та навчання в одному з найкращих технічних вишів Словаччини.

Ми запрошуємо студентів усіх напрямів — від машинобудування та ІТ до архітектури та матеріалознавства — поділитися своїми відгуками. Незалежно від того, позитивний відгук чи критичний — ваш досвід важливий. Розкажіть, чи брали ви участь у проєктах, науковій роботі, міжнародних програмах, стажуваннях або Erasmus. Чи отримуєте стипендію? Чи використовуєте сучасні технології в навчанні? Усе це допоможе майбутнім студентам зробити правильний вибір!

Кожен відгук допомагає абітурієнтам краще зрозуміти, чого очікувати від TUKE. Поділіться, як ви адаптувалися, з якими труднощами стикалися, що вас мотивує. Ваші поради будуть цінними для тих, хто тільки обирає свій шлях.