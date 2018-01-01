Реальні відгуки студентів про Технічний університет у Зволені

Відгуки студентів про Технічний університет у Зволені — це щирі думки тих, хто пройшов шлях від вступу до отримання диплому. Дізнайтеся, як проходить навчання, наскільки корисною є практика, які викладачі надихають, і які можливості відкриває університет.

Якщо ви навчалися або навчаєтесь у TUZVO — поділіться своїм досвідом. Чи брали участь у програмі Erasmus? Чи отримували стипендії? Чи проходили стажування на підприємствах або займалися проєктами? Ваш відгук допоможе майбутнім студентам зробити усвідомлений вибір і краще підготуватися до навчання в Зволені.

Кожна думка має значення. Розкажіть, що вам сподобалося, з якими труднощами ви стикалися, і як навчання у Технічному університеті у Зволені вплинуло на вашу кар’єру та особистий розвиток.