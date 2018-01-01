Реальні відгуки студентів про Університет Коменського в Братиславі

Відгуки студентів про Університет Коменського — це щирі враження тих, хто навчається або вже закінчив один із найавторитетніших університетів Словаччини. Ви дізнаєтеся, як влаштоване навчання, які факультети найпопулярніші та які можливості доступні студентам.

Якщо ви навчалися або навчаєтесь в UK BA, поділіться своїм досвідом. Розкажіть про участь у міжнародних програмах, Erasmus+, стажування, наукові проєкти та студентське життя в Братиславі. Ваш відгук допоможе майбутнім студентам обрати правильний шлях.

Кожен відгук важливий. Розкажіть, наскільки легко чи складно було навчатися, які знання ви отримали та як університет вплинув на ваше професійне становлення.