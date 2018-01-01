Реальні відгуки студентів про Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі

Відгуки студентів про UKF у Нітрі допоможуть дізнатися, як проходить навчання на гуманітарних, педагогічних, соціальних і природничих спеціальностях. Який рівень викладачів, як працює Erasmus+ та які є можливості для практики чи обміну.

Якщо ви навчалися або навчаєтесь у цьому виші — поділіться своїм досвідом. Розкажіть про вступ, навчання, адаптацію до життя в Нітрі, участь у наукових чи студентських проєктах. Це допоможе абітурієнтам зробити правильний вибір.

Кожна думка важлива. Напишіть, що вам сподобалось, які були виклики та як університет вплинув на ваш особистий і професійний розвиток.