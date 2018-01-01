Реальний студентський досвід в Університеті Павла Йозефа Шафарика в Кошицях

Відгуки студентів про UPJŠ у Кошицях — це щирі історії тих, хто вже навчається або завершив навчання в одному з найавторитетніших університетів Словаччини. Дізнайтеся, як проходять заняття, наскільки доступні викладачі, та які міжнародні й наукові можливості пропонує виш.

Якщо ви є студентом UPJŠ або були ним раніше — поділіться своїм досвідом! Чи легко було адаптуватися? Які курси або викладачі вас надихнули? Чи брали участь у програмі Erasmus, проходили стажування або долучались до наукових чи волонтерських проєктів? Усе це важливо для майбутніх студентів!

Кожен відгук — це підтримка для абітурієнтів, які лише планують вступ. Розкажіть, як ви готувалися, як змінилося ваше життя в Словаччині та які можливості відкрив для вас університет. Ваш досвід має значення!