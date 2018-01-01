Реальні відгуки студентів про Жилінський університет у Словаччині

Відгуки студентів про Жилінський університет допоможуть дізнатися, як проходить навчання, наскільки сучасні програми, як організовано практику та міжнародні можливості, і що чекає студентів поза межами аудиторії.

Якщо ви навчаєтесь або навчались у Жилінському університеті, поділіться своїм досвідом. Як вам викладачі, студентське життя, участь у проєктах, Erasmus+ чи підготовка до професії? Ваш відгук стане корисним для майбутніх студентів.

Кожна думка має значення. Напишіть, які можливості вам відкрив університет, наскільки зручно навчатися, і що найбільше запам’яталося у Жиліні.