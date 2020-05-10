За кілька місяців до вступної кампанії 2020 року українським абітурієнтам оголосили про значне підвищення вартості навчання на контракті. Міністерство освіти України вирішило поступово збільшувати мінімальну ціну контрактного навчання — від 60% до 80% від суми, яку держава виділяє на бюджетне місце (у 2020 році це становило 26,4 тис. грн на рік).

Заступник міністра Єгор Стадний прокоментував це так: «Якщо підрахувати навчання у репетитора та в університеті, то репетитор бере більше». Але більшість студентів не побачили у цьому логіки — адже репетитор працює індивідуально, а не на потокові лекції з сотнями слухачів.