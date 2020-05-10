За кілька місяців до вступної кампанії 2020 року українським абітурієнтам оголосили про значне підвищення вартості навчання на контракті. Міністерство освіти України вирішило поступово збільшувати мінімальну ціну контрактного навчання — від 60% до 80% від суми, яку держава виділяє на бюджетне місце (у 2020 році це становило 26,4 тис. грн на рік).
Заступник міністра Єгор Стадний прокоментував це так: «Якщо підрахувати навчання у репетитора та в університеті, то репетитор бере більше». Але більшість студентів не побачили у цьому логіки — адже репетитор працює індивідуально, а не на потокові лекції з сотнями слухачів.
Ціни на навчання планують підіймати поступово, але впевнено і кожного року
Збільшення стосується передусім гуманітарних та соціальних спеціальностей, таких як:
Контракт у таких галузях в 2020 році подорожчав щонайменше вдвічі, а далі зростання триватиме щороку. Навіть вечірня й заочна форми залишаються не по кишені багатьом родинам: знижка лише 25–50%.
Наприклад, журналістика у КНУ імені Тараса Шевченка обійдеться студенту у 46 200 грн на рік — це понад 1700 євро. А тепер порівняйте з навчанням за кордоном.
Словаччина пропонує українцям та громадянам країн СНГ безкоштовне навчання на одній із навчальних програм з широкого спектру гуманітарних, технічних, творчих, економічних та медичних спеціальностей. Встигни подати заявку на навчання!
В кращих державних університетах Словаччини навчання словацькою мовою — повністю безкоштовне, навіть для іноземців. Вступ здійснюється без ЗНО, лише на основі атестата. Безкоштовних місць вистачає всім, хто подає документи вчасно. Контрактною вважається лише англомовна форма навчання — її вартість у середньому 1500 євро/рік, що менше, ніж в Україні.
Навчаючись у Словаччині, ви отримуєте:
Анастасія, студентка UKF в Нітрі (філологія): «Я планувала вступати на журналістику в Києві, але ціни шокували. У Словаччині навчаюсь безкоштовно, мені надали гуртожиток, а ще я проходжу практику в місцевому ЗМІ. Це реально змінило моє життя».
Дмитро, студент STU в Братиславі (менеджмент): «В Україні треба було платити 40+ тисяч за рік. Тут я вчуся безкоштовно, працюю вечорами у маркетинговій агенції. Іноземних студентів тут підтримують і цінують».
Поки в Україні вартість навчання лише зростає, Словаччина залишається одним із небагатьох європейських напрямів, де можна навчатися безкоштовно, жити без надмірних витрат і будувати кар’єру в ЄС.
Не зволікай: вступна кампанія вже близько! Обери спеціальність, підготуй документи і почни свою європейську освіту вже цього року.
Вступ на кожну спеціальність індивідуальний. Скористайся безкоштовною консультацією від платформи супроводу Postupai, та обирай університет в Словаччині. Зверни увагу, що документи на навчання в Словаччині на бакалавраті подаються до 31 березня.
Так, здобути титул бакалавра в Словаччині можна лише за 3 роки навчання! Непогано працевлаштуватися можна вже після закінчення бакалаврату в Словаччині. Але, рекомендуємо вступати також на магістратуру, яка триває 2 роки.
Так, в Словаччину доволі легко вступити одразу на магістратуру. Все ж, у більшості випадків, спеціальність, на яку Ви вступаєте, має відповідати спеціальності бакалаврату, або, хоча б, бути спорідненою з нею.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді