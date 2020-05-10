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Освіта в Україні дорожчає: чому все більше студентів обирають навчання в Словаччині

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дата зміни: 27.06.2021

Підвищення цін на навчання у ВНЗ України

За кілька місяців до вступної кампанії 2020 року українським абітурієнтам оголосили про значне підвищення вартості навчання на контракті. Міністерство освіти України вирішило поступово збільшувати мінімальну ціну контрактного навчання — від 60% до 80% від суми, яку держава виділяє на бюджетне місце (у 2020 році це становило 26,4 тис. грн на рік).

Заступник міністра Єгор Стадний прокоментував це так: «Якщо підрахувати навчання у репетитора та в університеті, то репетитор бере більше». Але більшість студентів не побачили у цьому логіки — адже репетитор працює індивідуально, а не на потокові лекції з сотнями слухачів.

Освіта в Україні дорожчає: чому все більше студентів обирають навчання в Словаччині

Ціни на навчання планують підіймати поступово, але впевнено і кожного року

Ціни ростуть: кого торкнеться найбільше

Збільшення стосується передусім гуманітарних та соціальних спеціальностей, таких як:

  • Філологія
  • Журналістика
  • Право
  • Психологія
  • Політологія
  • Менеджмент, маркетинг
  • Економіка та облік
  • Соціологія
  • Міжнародні відносини
  • Медицина та ветеринарія

Контракт у таких галузях в 2020 році подорожчав щонайменше вдвічі, а далі зростання триватиме щороку. Навіть вечірня й заочна форми залишаються не по кишені багатьом родинам: знижка лише 25–50%.

Наприклад, журналістика у КНУ імені Тараса Шевченка обійдеться студенту у 46 200 грн на рік — це понад 1700 євро. А тепер порівняйте з навчанням за кордоном.

Словаччина пропонує українцям та громадянам країн СНГ безкоштовне навчання на одній із навчальних програм з широкого спектру гуманітарних, технічних, творчих, економічних та медичних спеціальностей. Встигни подати заявку на навчання!

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Безкоштовна освіта в Словаччині — реальність уже сьогодні

В кращих державних університетах Словаччини навчання словацькою мовою — повністю безкоштовне, навіть для іноземців. Вступ здійснюється без ЗНО, лише на основі атестата. Безкоштовних місць вистачає всім, хто подає документи вчасно. Контрактною вважається лише англомовна форма навчання — її вартість у середньому 1500 євро/рік, що менше, ніж в Україні.

Навчаючись у Словаччині, ви отримуєте:

  • Диплом державного зразка ЄС
  • Можливість працювати під час навчання (до 20 год/тиждень)
  • Проживання в гуртожитку за 100–150 євро/міс
  • Повноцінну адаптацію та підтримку (особливо для українців)
  • Шанс залишитися в Європі після завершення навчання

Що кажуть студенти?

Анастасія, студентка UKF в Нітрі (філологія): «Я планувала вступати на журналістику в Києві, але ціни шокували. У Словаччині навчаюсь безкоштовно, мені надали гуртожиток, а ще я проходжу практику в місцевому ЗМІ. Це реально змінило моє життя».

Дмитро, студент STU в Братиславі (менеджмент): «В Україні треба було платити 40+ тисяч за рік. Тут я вчуся безкоштовно, працюю вечорами у маркетинговій агенції. Іноземних студентів тут підтримують і цінують».

Висновок: чому Словаччина — розумний вибір

Поки в Україні вартість навчання лише зростає, Словаччина залишається одним із небагатьох європейських напрямів, де можна навчатися безкоштовно, жити без надмірних витрат і будувати кар’єру в ЄС.

Не зволікай: вступна кампанія вже близько! Обери спеціальність, підготуй документи і почни свою європейську освіту вже цього року.

Як вступити?

Безкоштовно навчатися в Словаччині можливе на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі

Вступ на кожну спеціальність індивідуальний. Скористайся безкоштовною консультацією від платформи супроводу Postupai, та обирай університет в Словаччині. Зверни увагу, що документи на навчання в Словаччині на бакалавраті подаються до 31 березня.

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Запитання-відповідь

  • Чули, що навчання на бакалавраті в Словаччині триває менше років ніж в Україні, це правда?

    Так, здобути титул бакалавра в Словаччині можна лише за 3 роки навчання! Непогано працевлаштуватися можна вже після закінчення бакалаврату в Словаччині. Але, рекомендуємо вступати також на магістратуру, яка триває 2 роки.

  • Чи можна вступати одразу на магістратуру в Словаччину?

    Так, в Словаччину доволі легко вступити одразу на магістратуру. Все ж, у більшості випадків, спеціальність, на яку Ви вступаєте, має відповідати спеціальності бакалаврату, або, хоча б, бути спорідненою з нею.

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