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25.10.2021

«Education abroad» з участю «Postupai» - 2020

З приходом карантину приїхати в Україну для презентації освіти в Словаччини стало значно важче. «Education abroad» вирішили провести виставку освіти у експерементальному online-режимі. Платформа супроводу «Postupai» презентувала освіту у ВСІХ словацьких університетах, та відповідала на всі запитання.

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25.10.2021

Переїзд в Словаччину

Процес переїзду лякає батьків абітурієнтів найбільше. Але нічого страшного тут немає, бо ми організовуємо трансфер, або консультуємо щодо можливостей переїзду автобусом, потягом чи літаком. Зустрічаємо студентів по приїзду при потребі.

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25.10.2021

Презентація освіти в Словаччині - 2019

Презентація освіти в Словаччині від STU та Postupai відбувалася в Києві, Харкові та Дніпрі (10-17.11.2019). На виставці «Education abroad» «Postupai» спільно зі Словацьким Технічним університетом в Братиславі розповідали українським абітурієнтам, що їх чекає при вступі та як проходить саме навчання.