Безкоштовне навчання в університеті Дубчика проходить на словацькій мові. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний Університет Олександра Дубчика в Тренчині входить у 15 перелік кращих вузів Словаччини. Університет Дубчика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.
Економічний університет в Братиславі довгий час вважається кращим найбільшим та найстаршим університетом Словаччини з економічним напрямком. З огляду на те, що університет є вузькопрофільним, він охоплює великий спектр економічних напрямків починаючи з державного управління через приватний бізнес та бізнес на міжнародному ринку.
Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці (UniRank™ 2023) серед кращих університетів Словаччини. Технічний університет в Кошице пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких Авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців).
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.
Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів з класичним спектром освітніх можливостей на всіх трьох етапах навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) у галузях педагогічної,