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Економічні університети

Економічні
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Університет Александра Дубчека в Тренчині
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Александра Дубчека в Тренчині

Напрямок: Гуманітарний Медичний Економічний

Безкоштовне навчання в університеті Дубчика проходить на словацькій мові. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний Університет Олександра Дубчика в Тренчині входить у 15  перелік кращих вузів Словаччини. Університет Дубчика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.

м. Тренчин
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Економічний університет в Братиславі
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Економічний університет в Братиславі

Напрямок: Економічний

Економічний університет в Братиславі довгий час вважається кращим найбільшим та найстаршим університетом Словаччини з економічним напрямком. З огляду на те, що університет є вузькопрофільним, він охоплює великий спектр економічних напрямків починаючи з державного управління через приватний бізнес та бізнес на міжнародному ринку.

м. Братислава
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Технічний університет у Кошице
Термін подачі заяви: до 30.04.2023

Технічний університет у Кошице

Напрямок: Технічний Економічний

Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці (UniRank™ 2023) серед  кращих університетів Словаччини. Технічний університет в Кошице пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких Авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців). 

м. Кошице
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Технічний університет у Зволені
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Технічний університет у Зволені

Напрямок: Технічний Економічний Творчій

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.

м. Зволен
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Університет Матея Бела
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Матея Бела

Напрямок: Гуманітарний Економічний

Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів з класичним спектром освітніх можливостей на всіх трьох етапах навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) у галузях педагогічної, 

м. Банська Бистриця
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