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Экономические университеты

Экономические
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Университет Александра Дубчека в Тренчине
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет Александра Дубчека в Тренчине

Направление: Гуманитарное Медицинское Экономическое

Согласно оценке UniRank ™ 2023 государственный Университет Александра Дубчика в Тренчине входит в  список15 лучших вузов Словакии. Университет Дубчика предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.

г. Тренчин
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Экономический университет в Братиславе
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Экономический университет в Братиславе

Направление: Экономическое

Экономический университет в Братиславе долгое время считается лучшим крупнейшим и старейшим университетом Словакии с экономическим направлением. Учитывая то, что университет является узкопрофильным, он охватывает большой спектр экономических направлений начиная с государственного управления через частный бизнес и бизнес на международном рынке.

г. Братислава
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Технический университет в Кошице
Термин подачи заявки: до 30.04.2023

Технический университет в Кошице

Направление: Техническое Экономическое

Технический университет в Кошице находится на 3 месте (UniRank™ 2023) среди лучших университетов Словакии. Технический университет в Кошице предлагает большой спектр технических специальностей, среди которых Авиационный факультет (единственный в Словакии для иностранцев). 

г. Кошице
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Технический университет в Зволене
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Технический университет в Зволене

Направление: Техническое Экономическое Творческое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Технический университет в Зволене входит в 20 список  лучших словацких вузов, хотя, по оценке в 2015 году, когда университет был второй раз переактридитовано, этот вуз был признан одним из 7-и лучших словацких университетов.

г. Зволен
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Университет Матея Бела
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет Матея Бела

Направление: Гуманитарное Экономическое

В соответствии с оцениванием Unirank™ 2020 Университет Матея Бела в г. Банска Бистрица (UMB), занимает четвертую ступеньку среди лучших вузов Словакии. Этот университет относительно молод, лишь в 2010 году учебное заведение аккредитовало свой статус университета. Университет Матея Бела является членом Европейской ассоциации университетов.

г. Банска Бистрица
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