Согласно оценке UniRank ™ 2023 государственный Университет Александра Дубчика в Тренчине входит в список15 лучших вузов Словакии. Университет Дубчика предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.
Экономический университет в Братиславе долгое время считается лучшим крупнейшим и старейшим университетом Словакии с экономическим направлением. Учитывая то, что университет является узкопрофильным, он охватывает большой спектр экономических направлений начиная с государственного управления через частный бизнес и бизнес на международном рынке.
Технический университет в Кошице находится на 3 месте (UniRank™ 2023) среди лучших университетов Словакии. Технический университет в Кошице предлагает большой спектр технических специальностей, среди которых Авиационный факультет (единственный в Словакии для иностранцев).
Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Технический университет в Зволене входит в 20 список лучших словацких вузов, хотя, по оценке в 2015 году, когда университет был второй раз переактридитовано, этот вуз был признан одним из 7-и лучших словацких университетов.
В соответствии с оцениванием Unirank™ 2020 Университет Матея Бела в г. Банска Бистрица (UMB), занимает четвертую ступеньку среди лучших вузов Словакии. Этот университет относительно молод, лишь в 2010 году учебное заведение аккредитовало свой статус университета. Университет Матея Бела является членом Европейской ассоциации университетов.