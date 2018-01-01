Обучение математике на словацком языке с Postupai - это не просто подготовка, а уверенный шаг к вашей цели: поступление в университет, успешная учёба и комфортная адаптация в Словакии. Мы предлагаем онлайн-занятия в мини-группах и индивидуально, чтобы вы быстро освоили термины, форматы заданий и логику тестов.
Курс подходит тем, кто начинает с нуля, тем, кто давно не повторял школьную математику, и тем, кто уже учится в Словакии и хочет лучше понимать преподавателей, лекции и экзамены. Программа связана с нашими курсами математики на словацком языке и помогает подготовиться к реальной академической среде.
Вы научитесь понимать условия задач без перевода, решать быстрее и увереннее, чувствовать себя спокойно на экзаменах и первых семестрах.
Начать можно с любого уровня - мы подстраиваемся под вашу цель и темп. Первый шаг - оставить заявку на обучение.
Если вы планируете учёбу в Словакии, подготовка по математике обязательна для направлений:
Наши программы основаны на реальных требованиях университетов и включают терминологию, типовые форматы заданий и практику задач уровня словацких вступительных экзаменов. Для дополнительной практики вы также можете присоединиться к курсам математики на словацком языке.
Уже учитесь в словацком университете и нужна системная поддержка по математике? Выберите пакет из 15 или 25 индивидуальных занятий - мы подстроим график под ваши пары, чтобы разбирать темы сразу после лекций и готовиться к промежуточным тестам и сессии.
Пакет 15 уроков - подготовка и разбор тем, пройденных на лекциях. Пакет 25 уроков - семестровое сопровождение с глубокой проработкой задач и терминологии на словацком.
Запишитесь на консультацию здесь или выберите программу в разделе курсы математики на словацком языке.
Курс разработан для тех, кто планирует поступление в Словакии или уже учится и хочет уверенно понимать и сдавать математику на словацком языке.
Читайте отзывы студентов и узнайте, как занятия помогли успешно сдать экзамены и адаптироваться к учебе в Словакии.
Работая со студентами и абитуриентами, мы часто видим, что неверный подход к подготовке по математике на словацком приводит к слабым результатам, стрессу и трудностям уже на первых семестрах. Вот ошибки, которых стоит избегать:
Postupai помогает избегать этих ошибок: мы даём реальную вузовскую практику, объясняем термины, разбираем формулировки и тренируем задачи так, как они будут в тестах и на экзаменах. Готовьтесь правильно - с поддержкой, проверкой и структурой.
|Пакет
|Формат
|Стоимость
|Для кого
|Индивидуально
|2 занятия в неделю
|от 69€ / мес
|Начальный уровень, восстановление школьной базы,
подготовка к поступлению
|Групповое обучение
|1-3 занятия в неделю
|от 50€ / мес
|Регулярные занятия,
подготовка к вступительным экзаменам и SCIO-тестам
|Пакет 15 занятий
|Индивидуально
|225€/семестр
|Разбор лекций университета,
подготовка к контрольным, и сессии
|Пакет 25 занятий
|Индивидуально
|375€/семестр
|Семестровое сопровождение,
глубокая работа с терминами и задачами
|Разовое занятие
|Индивидуально
|20€ / урок
|Разбор сложной темы,
подготовка к тесту или пересдаче
Мы не просто объясняем математику - мы помогаем адаптироваться к учёбе в Словакии, понимать термины, лекции и формат экзаменов.
Запишитесь на бесплатную консультацию - определим ваш уровень, изучим цели и предложим оптимальный формат обучения.