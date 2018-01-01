Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Индивидуальная подготовка по математике Репетитор по математике на словацком

Индивидуальная подготовка по математике под вашу программу университета

От 50€
Правила/ условия подписания договора

Тариф услуг "Репетитор по математике на словацком"

Подготовка по математике

Математика на словацком - от основ до уверенной сдачи экзаменов

Обучение математике на словацком языке с Postupai - это не просто подготовка, а уверенный шаг к вашей цели: поступление в университет, успешная учёба и комфортная адаптация в Словакии. Мы предлагаем онлайн-занятия в мини-группах и индивидуально, чтобы вы быстро освоили термины, форматы заданий и логику тестов.

Курс подходит тем, кто начинает с нуля, тем, кто давно не повторял школьную математику, и тем, кто уже учится в Словакии и хочет лучше понимать преподавателей, лекции и экзамены. Программа связана с нашими курсами математики на словацком языке и помогает подготовиться к реальной академической среде.

Что вас ждёт

  • Розбір і тренування математичної термінології словацькою.
  • Формулювання і задачі з реальних вступних тестів словацьких університетів.
  • Практика за програмами факультетів STU, UKF, TUKE, ŽU, EUBA та інших вишів.
  • Підготовка до SCIO-тестів з математики.
  • Підготовка до вступного іспиту на факультет інформатики та інформаційних технологій FIIT STU (одна з найкращих ІТ-шкіл у Європі).
  • Підготовка до іспитів на факультеті електротехніки та інформатики FEI STU.
  • Підготовка до вступних іспитів, колоквіумів та семестрових заліків.
  • Поступове ускладнення - від базових тем до рівня університетської математики.
  • Перевірка домашніх завдань та персональний розбір помилок.

Вы научитесь понимать условия задач без перевода, решать быстрее и увереннее, чувствовать себя спокойно на экзаменах и первых семестрах.

Мы готовим не только к экзамену - мы готовим к учёбе в Словакии

  • Понимание лекций и учебных материалов на словацком.
  • Адаптация к академической математике и требованиям факультетов.
  • Меньше стресса на первых сессиях и контрольных.
  • Ускорение решения задач за счёт уверенного владения терминологией.

Начать можно с любого уровня - мы подстраиваемся под вашу цель и темп. Первый шаг - оставить заявку на обучение.

Подготовка к поступлению в Словакии

Если вы планируете учёбу в Словакии, подготовка по математике обязательна для направлений:

  • IT-специальности
  • Инженерные программы
  • Экономика и финансы
  • Технические факультеты

Наши программы основаны на реальных требованиях университетов и включают терминологию, типовые форматы заданий и практику задач уровня словацких вступительных экзаменов. Для дополнительной практики вы также можете присоединиться к курсам математики на словацком языке.

Пакеты занятий для студентов вузов Словакии

Уже учитесь в словацком университете и нужна системная поддержка по математике? Выберите пакет из 15 или 25 индивидуальных занятий - мы подстроим график под ваши пары, чтобы разбирать темы сразу после лекций и готовиться к промежуточным тестам и сессии.

  • Индивидуальное расписание под ваши лекции и лабораторные.
  • Разбор конспектов и слайдов - объясняем на родном языке, закрепляем термины словацкою.
  • Подготовка к промежуточным тестам, коллоквиумам и контрольным.
  • «Разбор пары» - сразу после занятий универа повторяем тему и закрываем пробелы.
  • Домашние задания + проверка и персональный разбор ошибок.

Пакет 15 уроков - подготовка и разбор тем, пройденных на лекциях. Пакет 25 уроков - семестровое сопровождение с глубокой проработкой задач и терминологии на словацком.

Запишитесь на консультацию здесь или выберите программу в разделе курсы математики на словацком языке.

Формат занятий

  • Мини-группы 5-7 студентов или индивидуально.
  • Онлайн-уроки по вашему графику.
  • Регулярные тесты, домашние задания и разбор типовых ошибок.
  • Практика на базе материалов факультетов и демо-тестов.

Преимущества обучения с Postupai

  • Преподаватели и выпускники словацких университетов.
  • Живые объяснения сложных тем простым языком.
  • Отработка терминов и экзаменационных формулировок.
  • Подготовка к вступительным тестам и семестровым экзаменам.
  • Поддержка до и во время учёбы - мы остаёмся с вами.
Что входит в программу подготовки

Математика на словацком - от базовых тем до университетского уровня

  • Мини-группы 5-7 студентов или индивидуально - максимум внимания каждому
  • Интенсивность по выбору: 2, 3 или 5 занятий в неделю
  • Формат занятий: ClassRoom и Google Meet, длительность - от 1 часа до 1 час 20 минут или 3 часа для интенсивных модулей
  • Пояснение тем школьной программы и первых курсов университета
  • Разбор математической терминологии и формулировок на словацком языке
  • Задачи и формулы из реальных вступительных тестов вузов Словакии
  • Домашние задания, тетради решений и проверка преподавателем
  • Записи всех занятий - доступ в любое время
  • Подготовка к вступительным экзаменам и семестровым контрольным
  • Промежуточные проверки знаний и персональный план улучшения

Для кого мы создали курс математики на словацком

Курс разработан для тех, кто планирует поступление в Словакии или уже учится и хочет уверенно понимать и сдавать математику на словацком языке.

  • Школьники 9-11 классов, готовящиеся к поступлению
  • Абитуриенты, которым нужна подготовка к вступительным экзаменам
  • Студенты 1-2 курсов, которым нужна поддержка по математике на словацком
  • Те, кто давно не занимался математикой и хочет восстановить базу
  • Иностранные студенты, которым трудно понимать лекции на словацком

Читайте отзывы студентов и узнайте, как занятия помогли успешно сдать экзамены и адаптироваться к учебе в Словакии.

Почему выбирают нас:
Наши занятия ведут опытные преподаватели - выпускники и действующие студенты технических и IT-факультетов Словакии, которые каждый день работают с математикой на словацком языке. Они объясняют темы доступно и практично, помогая понимать реальную вузовскую программу, терминологию и формат экзаменов. Мы создаём комфортную атмосферу, сопровождаем на каждом этапе, подстраиваем расписание под школу, университет или работу, а группы формируем по уровню и целям - так комфортно как школьникам, так и взрослым абитуриентам.

Как не стоит изучать математику на словацком

мы не рекомендуем

Работая со студентами и абитуриентами, мы часто видим, что неверный подход к подготовке по математике на словацком приводит к слабым результатам, стрессу и трудностям уже на первых семестрах. Вот ошибки, которых стоит избегать:

  • Учить математику только по русским/украинским материалам. Формулы те же, но термины, логика заданий и формулировки - другие. На экзамене нельзя переводить в голове.
  • Откладывать изучение математики до приезда в Словакию. На месте будет учеба, адаптация, бытовые задачи - времени на полноценную подготовку уже не будет.
  • Готовиться только самостоятельно. Видео и учебники полезны, но без обратной связи легко закрепить ошибки и потерять баллы на тестах и коллоквиумах.
  • Изучать термины без практики задач. Можно выучить слова, но без тренировки реальных формулировок словацких вузов понимания не будет.
  • Готовиться “по школьному”, а не по словам и структурам вузовских тестов. Экзамены в Словакии имеют свой формат - задачи и стиль отличаются.
  • Заниматься в больших группах. Для математики важно внимание преподавателя: индивидуальные ошибки должны разбираться сразу.

Postupai помогает избегать этих ошибок: мы даём реальную вузовскую практику, объясняем термины, разбираем формулировки и тренируем задачи так, как они будут в тестах и на экзаменах. Готовьтесь правильно - с поддержкой, проверкой и структурой.

Стоимость

Пакет Формат Стоимость Для кого
Индивидуально  2 занятия в неделю от 69€ / мес Начальный уровень, восстановление школьной базы,
подготовка к поступлению
Групповое обучение 1-3 занятия в неделю от 50€ / мес Регулярные занятия,
подготовка к вступительным экзаменам и SCIO-тестам
Пакет 15 занятий Индивидуально 225€/семестр Разбор лекций университета,
подготовка к контрольным, и сессии
Пакет 25 занятий Индивидуально 375€/семестр Семестровое сопровождение,
глубокая работа с терминами и задачами
Разовое занятие Индивидуально 20€ / урок Разбор сложной темы,
подготовка к тесту или пересдаче
*Комиссия за перевод средств оплачивается заказчиком

Дополнительные расходы

Другие расходы
  • Печатные конспекты и учебные материалы преподавателя (при необходимости)
  • Сборники задач и практические модули для отработки тем
  • Учебники по математике на словацком языке (по рекомендации преподавателя)
  • Материалы университета (слайды, лекции, задачники) - при наличии у студента
  • Регистрация на SCIO-тест или вступительный экзамен университета (для наших студентов помощь с регистрацией входит в сопровождение)
  • В случае платного экзамена студент/абитуриент оплачивает регистрационный сбор самостоятельно
Наша отлаженная схема

Как записаться на занятия по математике

08/12
  1. Оставьте заявку на сайте
  2. Менеджер свяжется с вами и уточнит цель обучения: поступление, подготовка к сессии, SCIO, поддержка по предметам
  3. Мы подберём преподавателя под вашу программу и согласуем удобное расписание
  4. Оформляем договор или выставляем счёт-фактуру
  5. Начинаете занятия - работаем в вашем темпе и под ваши цели


Мы не просто объясняем математику - мы помогаем адаптироваться к учёбе в Словакии, понимать термины, лекции и формат экзаменов.

Запишитесь на бесплатную консультацию - определим ваш уровень, изучим цели и предложим оптимальный формат обучения.

