Математика на словацком - от основ до уверенной сдачи экзаменов

Обучение математике на словацком языке с Postupai - это не просто подготовка, а уверенный шаг к вашей цели: поступление в университет, успешная учёба и комфортная адаптация в Словакии. Мы предлагаем онлайн-занятия в мини-группах и индивидуально, чтобы вы быстро освоили термины, форматы заданий и логику тестов.

Курс подходит тем, кто начинает с нуля, тем, кто давно не повторял школьную математику, и тем, кто уже учится в Словакии и хочет лучше понимать преподавателей, лекции и экзамены. Программа связана с нашими курсами математики на словацком языке и помогает подготовиться к реальной академической среде.

Что вас ждёт

Розбір і тренування математичної термінології словацькою .

. Формулювання і задачі з реальних вступних тестів словацьких університетів.

Практика за програмами факультетів STU, UKF, TUKE, ŽU, EUBA та інших вишів.

Підготовка до SCIO-тестів з математики.

Підготовка до вступного іспиту на факультет інформатики та інформаційних технологій FIIT STU (одна з найкращих ІТ-шкіл у Європі).

Підготовка до іспитів на факультеті електротехніки та інформатики FEI STU.

Підготовка до вступних іспитів, колоквіумів та семестрових заліків.

Поступове ускладнення - від базових тем до рівня університетської математики.

Перевірка домашніх завдань та персональний розбір помилок.

Вы научитесь понимать условия задач без перевода, решать быстрее и увереннее, чувствовать себя спокойно на экзаменах и первых семестрах.

Мы готовим не только к экзамену - мы готовим к учёбе в Словакии

Понимание лекций и учебных материалов на словацком.

Адаптация к академической математике и требованиям факультетов.

Меньше стресса на первых сессиях и контрольных.

Ускорение решения задач за счёт уверенного владения терминологией.

Начать можно с любого уровня - мы подстраиваемся под вашу цель и темп. Первый шаг - оставить заявку на обучение.

Подготовка к поступлению в Словакии

Если вы планируете учёбу в Словакии, подготовка по математике обязательна для направлений:

IT-специальности

Инженерные программы

Экономика и финансы

Технические факультеты

Наши программы основаны на реальных требованиях университетов и включают терминологию, типовые форматы заданий и практику задач уровня словацких вступительных экзаменов. Для дополнительной практики вы также можете присоединиться к курсам математики на словацком языке.

Пакеты занятий для студентов вузов Словакии

Уже учитесь в словацком университете и нужна системная поддержка по математике? Выберите пакет из 15 или 25 индивидуальных занятий - мы подстроим график под ваши пары, чтобы разбирать темы сразу после лекций и готовиться к промежуточным тестам и сессии.

Индивидуальное расписание под ваши лекции и лабораторные .

. Разбор конспектов и слайдов - объясняем на родном языке, закрепляем термины словацкою.

- объясняем на родном языке, закрепляем термины словацкою. Подготовка к промежуточным тестам, коллоквиумам и контрольным .

. «Разбор пары» - сразу после занятий универа повторяем тему и закрываем пробелы.

Домашние задания + проверка и персональный разбор ошибок.

Пакет 15 уроков - подготовка и разбор тем, пройденных на лекциях. Пакет 25 уроков - семестровое сопровождение с глубокой проработкой задач и терминологии на словацком.

Запишитесь на консультацию здесь или выберите программу в разделе курсы математики на словацком языке.

Формат занятий

Мини-группы 5-7 студентов или индивидуально.

или индивидуально. Онлайн-уроки по вашему графику.

Регулярные тесты, домашние задания и разбор типовых ошибок.

Практика на базе материалов факультетов и демо-тестов.

Преимущества обучения с Postupai