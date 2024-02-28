В соответствии с оцениванием UniRank™ 2023, государственный Трнавский университет в г. Трнава входит в первую десятку лучших словацких вузов. В 2019 году университет получил статус высшего ранга "Исследовательский университет". Также университет завоевал премию "Народноt признания" за качество.
Согласно оценке UniRank ™ 2023 государственный Университет Александра Дубчика в Тренчине входит в список15 лучших вузов Словакии. Университет Дубчика предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.
Согласно оценке UniRank 2023, государственный Университет Константина Философа в г. Нитра входит в десятку лучших вузов Словакии. Университет Константина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранніх студентова стран СНГ.
Католический университет в Ружомберке занимает 21-ое место среди лучших словацких университетов в соответствии с рейтингом Uni Rank 2023. Университет предлагает для изучения исторические, гуманитарные, педагогические, естественные, социальные и медицинские науки. А также изучение искусства, экономики, управления и права.
Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный вуз, Университет Коменского в Братиславе, находится на 1 месте среди лучших университетов Словакии. Этот ВУЗ всегда был и остается лучшим гуманитарным университетом в Словакии.
Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Университет Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице входит в десятку лучших вузов Словакии (занимает шестое место). Университет Шафарик предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.
Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Словацкий агротехнический университет в Нитре входил в 5 лучших вузов Словакии; правда, за год его обогнали такие университеты, как Университет Матея Бела в Банской Быстрице, Прешовский университет, Университет Шафарикав Кошице, Университет Константина Философа в Нитре и Трнавский университет.
Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Жилинский университет в г. Жилина занимает почетное четвертое место в рейтинге лучших вузов Словакии. Правда, уже по оценкам UniRank ™ 2023 Жилинский университет спустился на седьмую строчку. Жилинский университет в г. Жилина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ.
В соответствии с оцениванием Unirank™ 2020 Университет Матея Бела в г. Банска Бистрица (UMB), занимает четвертую ступеньку среди лучших вузов Словакии. Этот университет относительно молод, лишь в 2010 году учебное заведение аккредитовало свой статус университета. Университет Матея Бела является членом Европейской ассоциации университетов.
Согласно оценке UniRank ™ 2023 Прешовский университет в Прешове занимает почетное 9 место среди лучших университетов Словакии. Прешовский университет украинцам и гражданам СНД предлагает бесплатное образование.