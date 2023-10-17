Согласно оценке UniRank ™ 2023 государственный Университет Александра Дубчика в Тренчине входит в 15 лучших вузов Словакии. Университет Дубчика предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.
Основной целью развития университета является улучшение образовательного процесса за счет повышения уровня креативности, духа предпринимательства и профессионализма, командной работы и координации групповых процессов, которые максимально соответствуют качественной подготовке к реальной практике.
Университет предоставляет возможность получить специальность на основе аккредитованных учебных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Бесплатное обучение в университете Дубчика проходит на словацком языке.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 150- 1 050 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
На многие специальности - поступление без экзаменов.
Государственный университет Дубчика в Тренчине был основан в 1997 году. Он является одним из самых молодых университетов в Словакии.Тренчинский регион был последним, который в истории получил собственный государственный университет. К тому времени, в Тренчине были только филиалы других государственных вузов Словакии. Университет Дубчика - довольно молодой вуз, но он стремительно поднимается в рейтинге лучших университетов Словакии. Это обусловлено, прежде всего его точечной и плодотворной исследовательской деятельностью.
Часть университетского образования также является подготовкой квалифицированного высокообразованного медицинского персонала для оказания сестринского ухода.
В 2017 году Тренчинский университет, единственный из всех вузов Словакии, попал в список «Key Enable Technologies» (Ключевые Технологические центры). Ни один университет Словацкой Республики, кроме Университета Дубчика не попал в этот список всемирного уровня. Университет Дубчика получил академическое признание благодаря центру FunGlass, который занимается исследованием стекла и его уникальных свойств.
Университет Дубчика в Тренчине также включает в себя проект ERASMUS+, как и почти все государственные университеты Словакии. Данная программа дает возможность посетить другие страны по обмену, узнать больше о высшем образовании в Европе, учиться в таких странах, как Испания, Франция, Италия, Германия.
Кроме того, образование в университете Дубчика направлено на технику в промышленности в частности для вооруженных сил Словацкой Республики, обеспечивая тем самым потенциал выпускников в области машиностроения, производства и ремонтного сектора, а также содержание, обслуживание и продажу автомобилей. Поддержка развития информационных технологий, мехатроники, качества продукции и робототехники университетом не остается незамеченной в общегосударственном масштабе.
Обучение в университете также сосредоточено на текстильных изделиях и металлах, связанное с управлением промышленных систем, основных производственных технологий в области материаловедения, в сфере промышленного и текстильного дизайна, в том числе научно-исследовательской деятельности в области экспериментальной оценки физических, механических и химических свойств материалов, многочисленных анализов и технологических процессов.
Университет обеспечивает своих студентов комфортабельными общежитиями, один из которых находится в г. Пухов. Все общежития закреплены за факультетами. В одном общежитии есть спорткомплекс. Иностранных студентов размещают в первую очередь. В общежитиях преобладают одно- двухместные комнаты.
Питаться студент может в столовой. Цена за обед составляет от 1 до 2 евро. Цена за питание в день не превышает 7 евро.
Одной из жемчужин спорта в университете Дубчика в Тренчине является хоккейная команда, представляющая университет в Европейской университетской лиге и занимающая призовые места.
В рамке учебной программы можно выбрать такие виды спорта, как: фитнес, бадминтон, спортивные игры, флорбол, плавание, спортзал, волейбол, баскетбол и кардио тренинги.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно продолжается со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.
Обучение в университете Александра Дубчика в Тренчине бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в университете Александра Дубчика в Тренчине , Цена за такое обучение составляет 150-1050 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией