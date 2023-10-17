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В 2017 году Тренчинский университет, единственный из всех вузов Словакии, попал в список «Key Enable Technologies» (Ключевые Технологические центры). Ни один университет Словацкой Республики, кроме Университета Дубчика не попал в этот список всемирного уровня. Университет Дубчика получил академическое признание благодаря центру FunGlass, который занимается исследованием стекла и его уникальных свойств.

Университет Дубчика в Тренчине также включает в себя проект ERASMUS+, как и почти все государственные университеты Словакии. Данная программа дает возможность посетить другие страны по обмену, узнать больше о высшем образовании в Европе, учиться в таких странах, как Испания, Франция, Италия, Германия.

Кроме того, образование в университете Дубчика направлено ​на технику в промышленности в частности для вооруженных сил Словацкой Республики, обеспечивая тем самым потенциал выпускников в области машиностроения, производства и ремонтного сектора, а также содержание, обслуживание и продажу автомобилей. Поддержка развития информационных технологий, мехатроники, качества продукции и робототехники университетом не остается незамеченной в общегосударственном масштабе.

Обучение в университете также сосредоточено на текстильных изделиях и металлах, связанное с управлением промышленных систем, основных производственных технологий в области материаловедения, в сфере промышленного и текстильного дизайна, в том числе научно-исследовательской деятельности в области экспериментальной оценки физических, механических и химических свойств материалов, многочисленных анализов и технологических процессов.