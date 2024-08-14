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Жизнь в общежитии
Полезное
14.08.2024

Жизнь в общежитии

О проживании в общежитии Словакии следует позаботиться заранее

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Возможности обмена и стажировок в Словакии
Полезное
17.07.2024

Возможности обмена и стажировок в Словакии

Узнайте, какие выгоды несут программы обмена в Словакии

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Работа для студентов в Словакии
Полезное
08.04.2024

Работа для студентов в Словакии

Советы по Трудоустройству для Студентов в Словакии

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На каком месте по уровню жизни Словакия
Новости
02.03.2024

На каком месте по уровню жизни Словакия

Уровень жизни в Словакии опережает многие европейские страны.

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Какие страны признают словацкий диплом
Полезное
30.01.2024

Какие страны признают словацкий диплом

Словацкий диплом - ваш билет в большой мир: образование и карьера для украинцев в ЕС

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Что нужно, чтобы учиться в Словакии
Новости
26.01.2024

Что нужно, чтобы учиться в Словакии

Украинские абитуриенты выбирают словацкие университеты.

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Отзывы об обучении в Словакии
Полезное
22.01.2024

Отзывы об обучении в Словакии

Отзывы студентов об учебе в Словакии

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Какие документы нужны для поступления в Словакию
Информация
21.01.2024

Какие документы нужны для поступления в Словакию

Список обязательных документов для поступления

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Адаптация и построение новой жизни в Словакии для студента
Новости
19.01.2024

Адаптация и построение новой жизни в Словакии для студента

Воспринимайте переезд, как второе рождение.

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Медицинская страховка в Словакии
Полезное
17.01.2024

Медицинская страховка в Словакии

Как эффективно оформить медицинскую страховку в Словакии: советы и рекомендации.

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