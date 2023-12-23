Дорогие друзья!
Команда Postupai поздравляет вас с приближающимся Рождеством Христовым! Желаем вам мира, добра, домашнего тепла и успехов в учебе в Словакии — одной из самых гостеприимных стран Европы.
Рождественские традиции Словакии особенно примечательны своей удивительно теплой, домашней атмосферой. Здесь этот праздник объединяет всех — независимо от национальности и вероисповедания. На рождественские каникулы семьи собираются вместе: дети и родители съезжаются домой, даже если живут, работают или учатся за границей.
Рождество в Словакии празднуют дома, в тесном семейном кругу. Походы в рестораны или визиты к друзьям в этот день не приняты — вместо этого словаки окружают близких теплом и заботой под уютным семейным кровом.
Пусть это Рождество принесет в ваш дом радость, а наступающий год — новые возможности и достижения!
24-26 декабря - праздничные выходные дни для всех
Празднование Рождества в Словакии тесно связано с соблюдением религиозных канонов. Обязательные атрибуты праздника – праздничная месса в костеле, елка с подарками под ней, красиво украшенный дом, любимые лакомства на щедро накрытом столе, родные люди рядом, тихая и умиротворенная атмосфера. Каждый иностранец, которому посчастливилось быть здесь на зимние праздники, с удивлением для себя замечает, что он получает удовольствие от происходящего, даже если до этого скептически относился к празднику. Здесь вы узнаете, что такое – настоящие семейные ценности, без навязывания и примуса, и каким должен быть главный праздник года.
Каждый словак с удовольствием соблюдает традиции, которые в этой стране почитают и неукоснительно соблюдают от поколения к поколению. Празднование рождества в Словакии начинается с подготовки к нему, а она стартует за месяц до Сочельника. Предрождественский период называется Адвентом. Длится он 4 недели, каждая из которых заканчивается тематической проповедью в костеле.
Службы в словацких костелах в это время – период радостного предвкушения, ожидание волшебного праздника, доброго и светлого, обожаемого и детьми, и взрослыми.
Обязательным атрибутом Адвента считается венок из еловых веточек, в который вплетены 4 свечи. Каждое воскресенье зажигают по одной свече, и так до тех пор, пока в последнее, четвертое воскресенье перед праздником в торжественной обстановке хозяин дома не зажжет последнюю, четвертую адвентскую свечу.
В будние же дни в каждом доме делают генеральную уборку, вычищая все, даже самые дальние углы. Женщины вместе с детьми выпекают рождественское печенье, которое называют vianočné koláčiky. Семьи даже соревнуются друг с дружкой в том, кто напечет больше печений, чтобы потом было чем одаривать родных и близких. Конечно же, для каждого члена семьи покупается подарок, который упаковывается в красивую бумагу, а затем прячется под елкой. Кстати, елку в Словакии наряжают всей семьей в канун праздника.
Рождественский сочельник, припадающий на 24 декабря, носит название Štedrý večer, что переводится как «Щедрый вечер». Это наиболее значимый ритуал, когда с появлением на небе первой звезды, около 18 часов дня, вся семья садится за красиво украшенный стол. После трапезы все бегут к елке и открывают подарки. Считается, что их приносит маленький Иисусик (Ježíško по-словацки). Затем большинство семей наряжаются в традиционную одежду и отправляются в костел на ночную службу.
Интересно, что Рождество словаки любят встречать в национальных костюмах, которых даже сегодня насчитывается не менее 60 вариаций. Примечательно, что в костюмах отражается статус владельца. Так, например, неженатые мужчины должны носить шляпу, украшенную широкой лентой, за которую вставлено большое перо. Незамужние девушки украшают голову венком, а замужние повязывают на нее красивый платок.
Обязательным атрибутом праздника являются рождественские ярмарки в Словакии. Открываются они ежегодно 23 ноября и приглашают местных жителей и многочисленных гостей не только из Европы, но и со всего мира. Самая большая ярмарка действует в столице, которая в этот период превращается в удивительную волшебную сказку. На рыночной площади устанавливают киоски, где повара в национальных одеждах готовят традиционные блюда, а ремесленники, которые съезжаются сюда со всей страны, продают всевозможные сувениры.
На память себе или в подарок близким на рождественских ярмарках в Словакии можно купить красивые вязаные вещи, различные поделки из дерева и прочих натуральных материалов, симпатичные вещицы, украшенные рождественской символикой. Также прямо здесь, у прилавков, проводятся дегустации вкуснейших лакомств и напитков, попробовать которые могут все желающие.
Однако рождественские ярмарки в Словакии – это не только изобилие оригинальных товаров, но еще и всевозможные культурные представления. В Братиславе на Францисканской площади каждый год устанавливают сцену, где выступают музыкальные коллективы. Танцы и песни, пляски и коротенькие театральные представления – все это создает неповторимую праздничную атмосферу, которая на всю жизнь остается в памяти теплым воспоминанием.
25 декабря в этой стране называют Boží Hod, что переводится, как «Пир Божий». В отличие от сочельника, который люди отмечают в тесном семейном кругу, в первый день Рождества в Словакии ходят в гости. Собравшись всей семьей, нарядившись в праздничную, нередко – национальную одежду, люди навещают родственников, захватив с собой угощения и маленькие презенты. А так как семьи обычно большие, то весь день проходит в походах и поездках от одного дома к другому. Словаки потчуют друг друга вкусными блюдами, проводят время за неспешной беседой, делятся новостями, строят планы на будущее.
Второй день Рождества в Словакии – это именины Штефана. Если днем ранее в гости ходили к родственникам, то 26 декабря ходят к друзьям и всячески развлекаются. Т.н. «штефанские вечера» (Štefanské zábavy по-словацки) – это танцы, концерты, походы в театры и в кино, дискотеки и прочие радости жизни, которые всегда проходят в теплой, дружеской обстановке. Люди гуляют целыми семьями, а собираются в компании они обычно на ярмарках, где можно и вкусно покушать, и вдоволь повеселиться.
Рождественская кухня Словакии – это отдельная история. Традиционными блюдами на праздник считаются имбирные пряники, которые в период Адвента выпекают в каждой семье. На ярмарках вовсю продают вепрево колено, самые разнообразные колбаски, картофельные лепешки со свиным жиром, окорока на вертеле. Из напитков продают глинтвейн, именуемый здесь «варене вино», и пунш. Излюбленные лакомства детей – яблоки в карамели и штрудель. Все это можно попробовать прямо на площади, ведь рядом с киосками устанавливают небольшие столики.
Традиции рождественской кухни Словакии неукоснительно соблюдаются и во время семейных застолий. Так, в сочельник (на Štedrý večer) на стол не принято подавать мясо.
Главное блюдо – густой наваристый суп из квашеной капусты и жареный карп, который обычно приносят домой живым за пару часов до приготовления. Подают его с картофельным салатом.
А вот 25 декабря стол по-настоящему богат. Кроме капустницы подают запеченную свинину, блюда из сушеных грибов, колбаски и многое другое. Рождественская кухня Словакии не только разнообразна, но и очень сытная. Блюда, приправленные любовью и поданные с неповторимым словацким колоритом, по праву можно считать неотъемлемым атрибутом праздника.
Присоединяйтесь к нам и станьте студентом в Словакии, чтобы получить удовольствие от Рождества в этой удивительной стране.
Сезон рождественских ярмарок в Словакии обычно начинается в конце ноября. Рождественский рынок в Братиславе начинается с 23 ноября по 31 декабря. Точные даты могут варьироваться в зависимости от города и региона.
В рождественском обычае Словакии сервировка 12 блюд отражает почитание 12 апостолов. Эта традиция, характерная для многих стран Восточной Европы, связывает праздник с христианскими традициями. Каждое блюдо символизирует определенный аспект веры или традиции и часто включает в себя постные или классические праздничные блюда. Такая традиция подчеркивает значение семейных традиций и духовности в праздновании Рождества.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы