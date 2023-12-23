Особенности празднования Рождества

Обязательным атрибутом праздника являются рождественские ярмарки в Словакии. Открываются они ежегодно 23 ноября и приглашают местных жителей и многочисленных гостей не только из Европы, но и со всего мира. Самая большая ярмарка действует в столице, которая в этот период превращается в удивительную волшебную сказку. На рыночной площади устанавливают киоски, где повара в национальных одеждах готовят традиционные блюда, а ремесленники, которые съезжаются сюда со всей страны, продают всевозможные сувениры.

На память себе или в подарок близким на рождественских ярмарках в Словакии можно купить красивые вязаные вещи, различные поделки из дерева и прочих натуральных материалов, симпатичные вещицы, украшенные рождественской символикой. Также прямо здесь, у прилавков, проводятся дегустации вкуснейших лакомств и напитков, попробовать которые могут все желающие.

Однако рождественские ярмарки в Словакии – это не только изобилие оригинальных товаров, но еще и всевозможные культурные представления. В Братиславе на Францисканской площади каждый год устанавливают сцену, где выступают музыкальные коллективы. Танцы и песни, пляски и коротенькие театральные представления – все это создает неповторимую праздничную атмосферу, которая на всю жизнь остается в памяти теплым воспоминанием.

Традиция празднования Рождества в Словакии

25 декабря в этой стране называют Boží Hod, что переводится, как «Пир Божий». В отличие от сочельника, который люди отмечают в тесном семейном кругу, в первый день Рождества в Словакии ходят в гости. Собравшись всей семьей, нарядившись в праздничную, нередко – национальную одежду, люди навещают родственников, захватив с собой угощения и маленькие презенты. А так как семьи обычно большие, то весь день проходит в походах и поездках от одного дома к другому. Словаки потчуют друг друга вкусными блюдами, проводят время за неспешной беседой, делятся новостями, строят планы на будущее.

Второй день Рождества в Словакии – это именины Штефана. Если днем ранее в гости ходили к родственникам, то 26 декабря ходят к друзьям и всячески развлекаются. Т.н. «штефанские вечера» (Štefanské zábavy по-словацки) – это танцы, концерты, походы в театры и в кино, дискотеки и прочие радости жизни, которые всегда проходят в теплой, дружеской обстановке. Люди гуляют целыми семьями, а собираются в компании они обычно на ярмарках, где можно и вкусно покушать, и вдоволь повеселиться.

Праздничная кухня Словакии

Рождественская кухня Словакии – это отдельная история. Традиционными блюдами на праздник считаются имбирные пряники, которые в период Адвента выпекают в каждой семье. На ярмарках вовсю продают вепрево колено, самые разнообразные колбаски, картофельные лепешки со свиным жиром, окорока на вертеле. Из напитков продают глинтвейн, именуемый здесь «варене вино», и пунш. Излюбленные лакомства детей – яблоки в карамели и штрудель. Все это можно попробовать прямо на площади, ведь рядом с киосками устанавливают небольшие столики.

Традиции рождественской кухни Словакии неукоснительно соблюдаются и во время семейных застолий. Так, в сочельник (на Štedrý večer) на стол не принято подавать мясо.

Главное блюдо – густой наваристый суп из квашеной капусты и жареный карп, который обычно приносят домой живым за пару часов до приготовления. Подают его с картофельным салатом.

А вот 25 декабря стол по-настоящему богат. Кроме капустницы подают запеченную свинину, блюда из сушеных грибов, колбаски и многое другое. Рождественская кухня Словакии не только разнообразна, но и очень сытная. Блюда, приправленные любовью и поданные с неповторимым словацким колоритом, по праву можно считать неотъемлемым атрибутом праздника.