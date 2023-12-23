Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Різдвяні свята у Словаччині

Різдвяні свята у Словаччині

Блог
дата зміни: 24.12.2025

Дорогі друзі!

Команда Postupai вітає вас з наближаючим Різдвом Христовим! Бажаємо вам миру, добра, домашнього тепла та успіхів у навчанні в Словаччині — одній з найгостинніших країн Європи.

Різдвяні традиції Словаччини особливо примітні своєю дивовижно теплою, домашньою атмосферою. Тут це свято об'єднує всіх — незалежно від національності та віросповідання. На різдвяні канікули родини збираються разом: діти й батьки з'їжджаються додому, навіть якщо живуть, працюють чи навчаються за кордоном.

Різдво в Словаччині святкують вдома, у тісному сімейному колі. Походи до ресторанів чи візити до друзів у цей день не прийняті — натомість словаки оточують близьких теплом і турботою під затишним сімейним дахом.

Нехай це Різдво принесе у ваш дім радість, а наступний рік — нові можливості та досягнення!

Зміст

Різдвяні свята у Словаччині

24-26 грудня - святкові вихідні дні для всіх

Різдво у Словаччині

Святкування Різдва у Словаччині тісно пов'язане з дотриманням релігійних канонів. Обов'язкові атрибути - святкова меса у костелі, ялинка з подарунками під нею, гарно прикрашений будинок, улюблені ласощі на щедро накритому столі, рідні люди поруч, тиха і спокійна атмосфера. Кожен іноземець, котрому пощастило бути тут на зимові свята, зі здивуванням помічає, що він отримує задоволення від усього, що відбувається, навіть якщо до цього скептично ставився до свята. У цій затишній країні ви дізнаєтеся, що таке – справжні сімейні цінності, і яким має бути головне свято року.

Кожен словак із радістю дотримується традицій, які тут шанують і неухильно дотримуються з покоління у покоління. Святкування Різдва у Словаччині починається з підготовки до нього, а вона стартує за місяць до Святвечора. Передріздвяний період називається Адвентом. Триває він 4 тижні, кожен з яких закінчується тематичною проповіддю у костелі. Меси у словацьких костелах в цей час – це період радісного очікування чарівного свята, доброго і світлого, облюбованого і дітьми, й дорослими.

Обов'язковим атрибутом Адвенту вважають вінок з ялинових гілочок, у який вплетені 4 свічки. Щонеділі запалюють по одній свічці, і так доти, поки в останню, четверту неділю перед святом в урочистій атмосфері господар будинку не запалить останню, четверту адвентську свічу.

У будні ж в кожному будинку прибирають, вичищаючи все до блиску. Жінки разом з дітьми випікають різдвяне печиво, яке називають vianočné koláčiky. Сім'ї навіть змагаються один з одним у тому, хто напече більше печива, щоб потім було чим пригощати рідних і близьких. Звичайно ж, кожному членові сім'ї купують подарунок, який загортають у гарний папір, а потім ховають під ялинкою. До речі, ялинку у Словаччині наряджають всією сім'єю напередодні свята.

Різдвяний святвечір, котрий припадає на 24 грудня, носить назву Štedrý večer, що перекладається як «Щедрий вечір». Це найважливіший ритуал, коли з появою на небі першої зірки, близько 18 години вечора, уся сім'я сідає за красиво прикрашений стіл. Після трапези всі біжать до ялинки і відкривають подарунки. Вважається, що їх приносить маленький Ісусик (Ježíško по-словацьки). Потім більшість сімей одягаються в традиційний одяг і йдуть до костелу на нічну службу.

Цікаво, що Різдво словаки люблять зустрічати в національних костюмах, яких навіть сьогодні налічується не менше 60 варіацій. В костюмах відображається статус власника. Так, наприклад, неодружені чоловіки повинні носити капелюх, прикрашений широкою стрічкою з великим пером за нею. Незаміжні дівчата одягають віночки, а заміжні пов'язують на голову красиву хустину.

Особливості святкування Різдва

Обов'язковим атрибутом свята є різдвяні ярмарки у Словаччині. Відкриваються вони щорічно 23 грудня і приваблюють місцевих жителів, а також численних гостей не тільки з Європи, але й з усього світу.

Найбільший ярмарок діє у столиці, яка в цей період перетворюється на дивовижну чарівну казку. На Ринковій площі встановлюють кіоски, де кухарі в національному одязі готують традиційні страви, а ремісники, котрі приїздять сюди з усієї країни, продають всілякі сувеніри.

На пам'ять собі або в подарунок близьким на різдвяних ярмарках у Словаччині можна придбати красиві в'язані речі, різні вироби з дерева та інших натуральних матеріалів, симпатичні дрібнички, прикрашені різдвяною символікою. Також прямо тут, біля прилавків, проводяться дегустації смачних ласощів і напоїв, і спробувати їх можуть усі бажаючі.

Однак різдвяні ярмарки у Словаччині - це не лише різноманіття оригінальних товарів, але й усілякі культурні заходи. У Братиславі на Францисканській площі щороку встановлюють сцену, де виступають музичні колективи. Танці та пісні, коротенькі театральні вистави – все це створює неповторну святкову атмосферу, яка на усе життя залишається у пам'яті теплим спогадом.

Традиція святкування Різдва у Словаччині

25 грудня тут називають Boží Hod, що перекладається, як «бенкет Божий». На відміну від Святвечора, котрий відзначають в тісному сімейному колі, у перший день Різдва в Словаччині ходять у гості.

Зібравшись всією сім'єю, вбравшись у святковий, часто – національний одяг, люди відвідують родичів, прихопивши з собою частування і маленькі презенти. А оскільки сім'ї тут зазвичай великі, то увесь день проходить в прогулянках і поїздках від будинку до будинку. Словаки пригощають один одного смачними стравами, проводять час за неспішною бесідою, діляться новинами, будують плани на майбутнє.

Другий день Різдва у Словаччині - це іменини Штефана. Якщо напередодні у гості ходили до родичів, то 26 грудня ходять до друзів і всіляко розважаються. Так звані «штефанські вечори» (Štefanské zábavy по-словацьки) – це танці, концерти, походи в театри і в кіно, дискотеки та інші розваги, які завжди проходять у теплій, дружній атмосфері. Люди гуляють цілими сім'ями, а збираються в компанії вони зазвичай на ярмарках, де можна і смачно поїсти, і гарно розважитися.

Святкова кухня Словаччини

Різдвяна кухня Словаччини - це окрема історія. Традиційними стравами на свято вважаються імбирні пряники, які в період Адвенту випікають у кожній родині. На ярмарках продають вепрево коліно, найрізноманітніші ковбаски, картопляні коржики зі смальцем, окіст на вертелі. З напоїв подають глінтвейн, який тут іменують вареним вином, і пунш. Улюблені ласощі дітей - яблука у карамелі та штрудель.

Все це можна скуштувати прямо на площі, адже поруч з кіосками встановлюють невеликі столики.

Традицій різдвяної кухні Словаччини неухильно дотримуються і під час сімейних частувань. Так, у Святвечір (на Štedrý večer) на стіл не подають м'яса.

Головна страва - густий наваристий суп з квашеної капусти і смажений короп, який зазвичай приносять додому живим за кілька годин перед приготуванням. Подають його з картопляним салатом.

А ось 25 грудня стіл по-справжньому багатий. Крім капустняка подають запечену свинину, страви з сушених грибів, ковбаски і багато іншого. Різдвяна кухня Словаччини не лише різноманітна, але й дуже ситна. Страви, приправлені любов'ю і подані з неповторним словацьким колоритом, без перебільшення можна вважати невід'ємним атрибутом свята.

Різдво в Словаччині

Після цілого семестру навчання всі студенти відправляються на різдвяні канікули.

Приєднуйтеся до нас і станьте студентом у Словаччині, щоб насолодитися Різдвом у цій чудовій країні.

Запитання-відповідь

  • Коли починається різдвяні ярмарки у Словаччині?

    Різдвяні ярмарки у Словаччині зазвичай починається в кінці листопада. Різдвяний ринок у Братиславі триває з 23 листопада по 31 грудня. Точні дати можуть варіюватися залежно від міста та регіону.

  • Чому в Словаччині на Різдво подають на стіл 12 страв?

    У різдвяному звичаї Словаччини подача 12 страв відображає шанування 12 апостолів. Ця традиція, характерна для багатьох країн Східної Європи, пов'язує свято з християнськими традиціями. Кожна страва символізує певний аспект віри або традиції і часто включає постні або класичні святкові страви. Така традиція підкреслює значення сімейних традицій та духовності у святкуванні Різдва.

