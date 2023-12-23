Особливості святкування Різдва

Обов'язковим атрибутом свята є різдвяні ярмарки у Словаччині. Відкриваються вони щорічно 23 грудня і приваблюють місцевих жителів, а також численних гостей не тільки з Європи, але й з усього світу.

Найбільший ярмарок діє у столиці, яка в цей період перетворюється на дивовижну чарівну казку. На Ринковій площі встановлюють кіоски, де кухарі в національному одязі готують традиційні страви, а ремісники, котрі приїздять сюди з усієї країни, продають всілякі сувеніри.

На пам'ять собі або в подарунок близьким на різдвяних ярмарках у Словаччині можна придбати красиві в'язані речі, різні вироби з дерева та інших натуральних матеріалів, симпатичні дрібнички, прикрашені різдвяною символікою. Також прямо тут, біля прилавків, проводяться дегустації смачних ласощів і напоїв, і спробувати їх можуть усі бажаючі.

Однак різдвяні ярмарки у Словаччині - це не лише різноманіття оригінальних товарів, але й усілякі культурні заходи. У Братиславі на Францисканській площі щороку встановлюють сцену, де виступають музичні колективи. Танці та пісні, коротенькі театральні вистави – все це створює неповторну святкову атмосферу, яка на усе життя залишається у пам'яті теплим спогадом.

Традиція святкування Різдва у Словаччині

25 грудня тут називають Boží Hod, що перекладається, як «бенкет Божий». На відміну від Святвечора, котрий відзначають в тісному сімейному колі, у перший день Різдва в Словаччині ходять у гості.

Зібравшись всією сім'єю, вбравшись у святковий, часто – національний одяг, люди відвідують родичів, прихопивши з собою частування і маленькі презенти. А оскільки сім'ї тут зазвичай великі, то увесь день проходить в прогулянках і поїздках від будинку до будинку. Словаки пригощають один одного смачними стравами, проводять час за неспішною бесідою, діляться новинами, будують плани на майбутнє.

Другий день Різдва у Словаччині - це іменини Штефана. Якщо напередодні у гості ходили до родичів, то 26 грудня ходять до друзів і всіляко розважаються. Так звані «штефанські вечори» (Štefanské zábavy по-словацьки) – це танці, концерти, походи в театри і в кіно, дискотеки та інші розваги, які завжди проходять у теплій, дружній атмосфері. Люди гуляють цілими сім'ями, а збираються в компанії вони зазвичай на ярмарках, де можна і смачно поїсти, і гарно розважитися.

Святкова кухня Словаччини

Різдвяна кухня Словаччини - це окрема історія. Традиційними стравами на свято вважаються імбирні пряники, які в період Адвенту випікають у кожній родині. На ярмарках продають вепрево коліно, найрізноманітніші ковбаски, картопляні коржики зі смальцем, окіст на вертелі. З напоїв подають глінтвейн, який тут іменують вареним вином, і пунш. Улюблені ласощі дітей - яблука у карамелі та штрудель.

Все це можна скуштувати прямо на площі, адже поруч з кіосками встановлюють невеликі столики.

Традицій різдвяної кухні Словаччини неухильно дотримуються і під час сімейних частувань. Так, у Святвечір (на Štedrý večer) на стіл не подають м'яса.

Головна страва - густий наваристий суп з квашеної капусти і смажений короп, який зазвичай приносять додому живим за кілька годин перед приготуванням. Подають його з картопляним салатом.

А ось 25 грудня стіл по-справжньому багатий. Крім капустняка подають запечену свинину, страви з сушених грибів, ковбаски і багато іншого. Різдвяна кухня Словаччини не лише різноманітна, але й дуже ситна. Страви, приправлені любов'ю і подані з неповторним словацьким колоритом, без перебільшення можна вважати невід'ємним атрибутом свята.