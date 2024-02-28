Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Трнавський університет у м. Трнава входить у першу десятку кращих словацьких вузів. В 2019 році університет отримав статус вищого рангу «Дослідницький університет». Також університет завоював премію "Народнt визнання" за якість.
Безкоштовне навчання в університеті Дубчика проходить на словацькій мові. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний Університет Олександра Дубчика в Тренчині входить у 15 перелік кращих вузів Словаччини. Університет Дубчика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Університет Костянтина Філософа в м. Нітра входить у десятку кращих ВНЗ Словаччини. Університет Костянтина пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.
Католицький університет в Ружомберку посідає 21-у позицію серед кращих словацьких університетів відповідно до рейтингу Uni Rank 2023. Університет пропонує для вивчення історичні, гуманітарні, педагогічні, природничі, соціальні та медичні науки. А також вивчення мистецтва, економіки, управління та права.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний ВНЗ, Університет Коменського в Братиславі, знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини. Цей ВНЗ завжди був і залишається кращим гуманітарним університетом Словаччини.
Згідно з оцінкою UniRank™ 2023, державний Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице входить до десятки найкращих вишів Словаччини (займає шосте місце). Університет Шафарик пропонує безкоштовну вищу освіту для українських та іноземних студентів.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Словацький агротехнічний університет у Нітрі входив у 5 кращих вузів Словаччини; щоправда, за рік його обігнали такі університети, як: Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Прешівський університет, Університет Шафарикав Кошице, Університет Костянтина Філософа в Нітрі та Трнавський університет.
Відповідно до оцінювання UniRank 2023, державний Жилінський університет у м.Жиліна посідає почеснечетверте місце у рейтингу кращих ВНЗ Словаччини. Щоправда, вже за оцінювання UniRank 2023 Жилінський університет спустився на сьому сходинку. Жилінський університет у м. Жиліна пропонує безкоштовну вищу освіту для українців тазакордонних студентів країн СНД.
Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів з класичним спектром освітніх можливостей на всіх трьох етапах навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) у галузях педагогічної,
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Пряшевський університет в Пряшові посідає почесне 9 місце серед кращих університетів Словаччини. Пряшівський університет для українців пропонує безкоштовну освіту.