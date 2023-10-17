Католицький університет в Ружомберку посідає 21-у позицію серед кращих словацьких університетів відповідно до рейтингу Uni Rank 2021. Університет пропонує для вивчення історичні, гуманітарні, педагогічні, природничі, соціальні та медичні науки. А також вивчення мистецтва, економіки, управління та права.

Університет знаходиться у містечку Ружомберок, що розташоване в гірському хребті відомих в Словаччині гір - низькі Татри. Ружомберок - місто в північній Словаччині, розташоване на злитті річок Ваг і Ревуца у підніжжя Великої Фатри.

Це місто є відомою туристичною локацією з великою кількістю рекреаційних центрів, кафе та ресторанів. Ружомберок та околиці Липтова пропонують широкий спектр можливостей для приємного дозвілля. У регіоні є багато історичних та природних пам'яток, деякі з яких внесені до світової пам’ятки ЮНЕСКО. Липтов – це один із кращих регіон Словаччини, коли мова йде про літній та зимовий туризм, спорт чи термальні ванни.

Багато закордонних студентів обирають Католицький університет через розмірене студентське життя, цікаве навчання, неймовірно красиву природу, що оточує це місто. Католицький університет підтримує цілісний розвиток критичного мислення, розвиток тіла, душі та духу, що характеризує освічених, здібних та вільних людей.