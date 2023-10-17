Католицький університет в Ружомберку посідає 21-у позицію серед кращих словацьких університетів відповідно до рейтингу Uni Rank 2021. Університет пропонує для вивчення історичні, гуманітарні, педагогічні, природничі, соціальні та медичні науки. А також вивчення мистецтва, економіки, управління та права.
Університет знаходиться у містечку Ружомберок, що розташоване в гірському хребті відомих в Словаччині гір - низькі Татри. Ружомберок - місто в північній Словаччині, розташоване на злитті річок Ваг і Ревуца у підніжжя Великої Фатри.
Це місто є відомою туристичною локацією з великою кількістю рекреаційних центрів, кафе та ресторанів. Ружомберок та околиці Липтова пропонують широкий спектр можливостей для приємного дозвілля. У регіоні є багато історичних та природних пам'яток, деякі з яких внесені до світової пам’ятки ЮНЕСКО. Липтов – це один із кращих регіон Словаччини, коли мова йде про літній та зимовий туризм, спорт чи термальні ванни.
Багато закордонних студентів обирають Католицький університет через розмірене студентське життя, цікаве навчання, неймовірно красиву природу, що оточує це місто. Католицький університет підтримує цілісний розвиток критичного мислення, розвиток тіла, душі та духу, що характеризує освічених, здібних та вільних людей.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 500 - 2 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
На багато спеціальностей - вступ без екзаменів
Умови для створення Католицького університету в Ружомбероку були створені в Словаччині лише після лагідної революції 1989 року, коли словацькі єпископи спробували створити педагогічний факультет, який би готував католицьких вчителів. Статут Педагогічного інституту св. Ондрія в Ружомбероку було підписано 29 червня 1995 року в Долній Крупі, директором став проф. RNDr. Йозеф Дурчек, CSc.
У 1996 році Академічний сенат Трнавського університету заснував факультет катехизи та педагогіки св. Ондрей Т.У. трансформація з Педагогічного інституту св. Ондрей. У 1997 році Католицький педагогічний факультет було включено до Жилінського університету, а його статут з такими ж правами церковного нагляду, що й теологічні факультети, був зареєстрований у Міністерстві освіти Словацької Республіки. Деканами Католицького педагогічного факультету були проф. RNDr. Йозеф Дурчек, CSc. (1996-1998) та проф. RNDr. Павол Клуванек, к.т.н. (1999-2000).
Пізніше на базі Католицького педагогічного факультету був створений Католицький університет у Ружомберку. Закон Національної Ради Словацької Республіки № Постановою 167/2000 від 10 травня 2000 року про заснування Католицького університету в Ружомбероку визначив створення двох факультетів: Педагогічного та Філософського. Теологічний факультет із розташуванням у Кошице було засновано 1 липня 2003 року, четвертий факультет – Факультет охорони здоров’я – розпочав свою діяльність 1 липня 2005 року. З 1 квітня 2002 державний університет в Ружомберку став державним університетом конфесійного характеру.
Католицький університет в Ружомберку успішно розвиває міжнародну співпрацю. Він тісно співпрацює з національними університетами, а також з іноземними, особливо в Центральній Європі. Католицький університет в м. Ружомберок також налагодив контакти з іншими університетами та інститутами країн-членів ЄС та Туреччини.
Така співпраця дозволяє студентам подорожувати на навчання по обміну в інші країни, де вони також можуть підробляти та налагоджувати контакти з працедавцями для подальшого працевлаштування на постійну ставку. В Словаччині цей університет також немало відомий. Випускників Католицького університету в Ружомберку приймають на різні вакансії по всій Словаччині. Важливо знати, що українські випускники мають такі самі перспективи працевлаштування, як і всі інші випускники даного університету. Університет пропонує вакансії та стажування вже під час навчання на магістратурі.
Кампус Католицького університету є одним із найсучасніших університетських містечок у Словаччині. Нова простора університетська бібліотека, добре обладнані гуртожитки, комфортабельні аудиторії, університетська каплиця, чудові заклади харчування та близькість до магазинів роблять життя в університеті приємнішим. На всій території університету та гуртожитків Католицького ВНЗ є безкоштовна мережа WI-FI.
Католицький університет в Ружомберку має два власні гуртожитки та кілька гуртожитків у яких має певну к-сть кімнат. Більшість гуртожитків знаходяться в історичному центрі, в близькості медичного факультету, дві інші споруди вздовж гірського русла ріки поблизу Філософського, Педагогічного факультетів та ректорату Католицького університету.
Гуртожиток С-блок
Обладнання гуртожитку: після комплексної реконструкції гуртожиток обладнано в основному 2-місними кімнатами з власною сантехнікою (умивальник, душ, туалет). У будівлі є інтернет, є спільні кухні, пральня, кімната відпочинку, тренажерний зал, спортивний зал.
Гуртожиток пропонує проживання з наступною помісячною оплатою:
Гуртожиток «Ружа»
Локація: до залізничного вокзалу та автовокзалу - 15 хв пішки, до центру 5 хвилин пішки. Біля гуртожитку є кілька автобусних зупинок.
Обладнання:
Гуртожиток після повної реконструкції. У кожній камері є передпокій і санвузол з душем або ванною, туалет та умивальник з дзеркалом. На кожному поверсі є мінікухня з холодильником, мікрохвильовою піччю, подвійною плитою та чайником. Інтернет вирішується за допомогою кабельного підключення, наявна також Wi-Fi мережа. На першому поверсі — комп’ютерний зал, каплиця, кімната відпочинку, пральня, тераса.
Оплата проживання на одну особу – 68-70 євро/місяць в залежності від виду кімнати. 30 євро депозит (входить у перший внесок). Після виконання всіх умов договору застава повертається при виїзді.
Гуртожиток пропонує 2 та 4-місні кімнати автономні з санвузлом а також 2 та 3-місні кімнати в блоковій системі.
Студенти Католицького університету в Ружомберку мають можливість відвідати сучасну бібліотеку, в якій понад 200 000 книг. Католицький університет також має своє видавництво, кафедру інформаційних та комунікаційних технологій, їдальні, гуртожитки та Духовний центр. Студенти можуть працевлаштуватися під час навчання в готелях, закладах харчування, туристичних, розважальних закладах, тощо.
Студенти Католицького університету в м. Ружомберок організували Театр поезії АНІМА.
Серед акторів є студенти всіх чотирьох факультетів. У своїй роботі театр зосередився на театральній обробці віршів та поетичних шедеврів, але в його репертуарі також багато коротких театральних одиниць епічного характеру та власне створення театральних мініатюр.
Студентський театральний ансамбль – це простір для реалізації студентів, які хотіли таким чином проявити свій талант, а також культурно збагатити Католицький університет. Багато студентів по черзі входили до складу театрального ансамблю. Щороку хтось закінчує навчання, а на його місце приходить новий. Наступного року це можете бути Ви.
Університетський хор Benedictus також є частиною Католицького університету з моменту його заснування. Його учасники – студенти та викладачі – щороку виступають на багатьох концертних виступах у країні та за кордоном. Хор брав участь у кількох записах компакт-дисків, успішно представляв університет на міжнародних конкурсах та фестивалях.
В Католицькому університеті сформовано вокально-танцювальний фольклорний ансамбль. Ансамбль засновано у 2016 р. Створено за ініціативи студентів, які приїхали до Католицького університету і мали бажання разом провести час, презентуючи нашу народну спадщину, яку вони привезли до університету з різних куточків Словаччини. Ансамбль названий на честь одного з пагорбів – Велика Фатра, - що височіє над містом Ружомберок.
Студенти разом створюють народні вистави, презентують не лише пісні, а й танці. Це добровільне дозвілля об’єднує людей і художньо представляє Католицький університет.
Також студент має можливість займатися різними видами спорту як в гуртожитку (футбол, теніс, тренажерний зал та інші), так і виходячи зі спортивних предметів навчальної програми.
Студентські їдальні ВНЗ пропонують електронну видачу якісної їжі та накопичувальну систему за допомогою студентської картки ISIC (обід коштує 2.00 - 2.50євро), можна замовити також піцу, та ласощі.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів - зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Документи на вступ потрібно подати до 31 березня. Документи на вступ можна подати навчаючись в 11 класі.
Ми допомагаємо нашим абітурієнтам вступити та з максимальною ефективністю підготуватися до екзаменів: вивчити словацьку мову, ознайомитись з термінологією даної спеціалізації, пройти підготовчі курси, якщо університет надає таку можливість.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією