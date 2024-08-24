Щиро дякую команді Postupai і особисто директору компанії Павлу!



Наш син завдяки їм поступив без екзаменів в Словацький Технічний Університет.

Зняли величезний головний біль пов'язаний з вибором навчального закладу, спеціальності і т.д. В них все реально “під ключ” і навіть трішки більше )))

На всіх етапах допомога була максимальна і оперативна. Хоча було побоювання, що сервіс буде страждати від дууууже великої кількості питань та нюансів і що можливо буде дефіцит в увазі…



Вони просто молодці!!!!



Завжди на зв'язку, оперативні відповіді, консультації, підтримка і це все з такою турботою і людяним підходом, як ніби то ми якісь родичі їм 🙂

Повторюсь, що все не просто “під ключ”, а навіть більше! Курси словацької мови, по приїзду зустріли, поселили, вирішили питання з гуртожитком, документами і т.д. Навіть інші питання, які виникали після вступу (страховка, медкомісія і т.д.) допомагали вирішувати. Хоча, по суті, могли би обмежитися тим, що гроші отримали за послугу вступу - і до побачення!



Всім своїм близьким і знайомим рекомендую і буду рекомендувати Postupai!



Postupai - ви найкращі! ❤❤❤