Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Відгуки

Про нас говорять, нас радять

Відгуки

Наша команда вдячна клієнтам - абітурієнтам, студентам та їхнім батькам за позитивні відгуки про роботу команди «Postupai». Вони вселяють віру в те, що наша праця не марна, що ми працюємо задля людей і для їх максимального комфорту.

Щиро дякую команді Postupai і особисто директору компанії Павлу! 

Наш син завдяки їм поступив без екзаменів в Словацький Технічний Університет.
Зняли величезний головний біль пов'язаний з вибором навчального закладу, спеціальності і т.д. В них все реально “під ключ” і навіть трішки більше ))) 
На всіх етапах допомога була максимальна і оперативна. Хоча було побоювання, що сервіс буде страждати від дууууже великої кількості питань та нюансів і що можливо буде дефіцит в увазі…

Вони просто молодці!!!! 

Завжди на зв'язку, оперативні відповіді, консультації, підтримка і це все з такою турботою і людяним підходом, як ніби то ми якісь родичі їм 🙂

Повторюсь, що все не просто “під ключ”, а навіть більше! Курси словацької мови, по приїзду зустріли, поселили, вирішили питання з гуртожитком, документами і т.д. Навіть інші питання, які виникали після вступу (страховка, медкомісія і т.д.) допомагали вирішувати. Хоча, по суті, могли би обмежитися тим, що гроші отримали за послугу вступу - і до побачення!

Всім своїм близьким і знайомим рекомендую і буду рекомендувати Postupai!  

Postupai - ви найкращі! ❤❤❤

Ірина Чорноострівська
24.08.2024

Дорога команда Postupai!

Величезне дякуємо вам за супровід, допомогу, поради і співпрацю! Дякуємо за допомогу у вступі до Slovak University of Technology in Bratislava для нашої Валерії 😍

Все на найвищому рівні!👏🤝

Хочеться окремо сказати Велике спасибі Роману! Він з самого початку консультував нас щодо документів і всіх необхідних паперів. За місяць до закінчення подачі документів ми все встигли!

Продовжували далі з нами Олена та Павло! Велике-велике дякуємо! Дуже комфортно і приємно було з вами працювати!

За допомогу у виборі другого факультету! Пошуку житла і організацію трансферу Ужгород-Братислава.

Щиро дякуємо за постійний звʼязок 24/7!

Валерія дуже задоволена і ВУЗом і житлом! В самому центрі Братислави!

Дуже радимо вас всім студентам, які планують вступати до Словаччини!

Ви - справжні професіонали своєї справи!

Успіхів вам і багато нових чудових клієнтів🙌

Svitlana Batten
24.10.2023
Дякую команді ПОСТУПАЙ за якісну роботу. Особлива вдячність Павлу, який супроводжував вступ моєї дитини на всіх етапах, надавав вичерпну інформацію, підтримував, давав корисні поради. Рекомендую компанію ПОСТУПАЙ для всіх хто зацікавлений в результатах!
Татьяна Олейник
21.10.2023

Хочу висловити велику подяку команді Postupai.

В цьому році наша донечка поступила в Трнавський Університет.

Велика подяка директору компанії Павлу, який супроводжував нас від подачі документів і до приїзду.

І зараз він на зв'язку постійно, допогає вирішувати всі питання.

Хочу подякувати і нашому менеджеру Богдану, який нас зустрів, заселив в гуртожиток, супроводжував нас до університету , банку , поліції , мед.закладу, допоміг з усіма документами.

Хочу побажати Вам Павел і вашій команді успіхів та вдячних клієнтів.

Наталья Макарова
03.11.2023
Щиро дякуємо команді за підтримку та організацію вступу. В цьому році моя донька вступала до 10 го класу в Словаччині, повний супровід від А до Я, команди Postupai починаючи від підготовки документів, здачі екзаменів, проходження медкомісії, відкриття банківського рахунку, реєстрації та заселення. Допомога була завжди, на кожному кроці, всі питання були вирішені та навіть трохи більше). Дякую Павлу та Альоні за вашу працю, здоров’я вам миру та терпіння!
Инна Щербина
01.11.2023
Дякую команді Postupai за відмінну роботу і величезну допомогу зі вступом! Особисто хочу подякувати Павлу - за супровід і допомогу з поселенням, а також Богдану, надзвичайно багатогранна людина, а саме, в сфері ігор(надзвичайно великий стаж). Завжди пояснить все детально наскільки можливо, та головне завжди відпише чим скоріше, непотрібно чекати годинами, а тим паче днями. Не пошкодував, що обрав саме "Postupai"!
Maksim Kryzhanovskyi
24.10.2023
Допомога у вступі на 100%. Вивчення мови , Допомога в адаптації. Павло та Альона - знавці цієї справи . Дуже вдячна їм за допомогу та підтримку сина. Все вчасно та змістовно було організовано . .
Юлия Потапова
23.10.2023
Дякую команді “Postupai” за підготовку до вступу і кураторство під час вступу на навчання. Велике дякую Павлу!!! Який допомагав нам спочатку обрати університет, потім вирішував всі питання з необхідними документами та допоміг заселитися у гуртожиток. Якщо у нас виникали питання - Павло дуже швидко допомагав їх вирішувати. Я дуже рада, що обрала “Postupai”!!!
Евгения Бондарь
23.10.2023
Вдячна за допомогу зі вступом до ВУЗу! Підтримка і звязок, вирішення проблем та якісна робота. Я задоволена співпрацею і рада, що обрала саме цю команду. Особиста вдячність Павлу і Альоні за підтримку на протязі всього процесу, репетитору Лідії за терпіння і доброзичливість і всім, хто працював з документами, за кропітку роботу.
Valeriia Rybalko
21.10.2023
Доброго дня! Рекомендую цю команду, окрема подяка Павлу за термінове реагування, допомогу зі вступом моєї доньки й гарне ставлення до своєї справи!
Олеся Трістан
21.10.2023