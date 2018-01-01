Словацька онлайн — з нуля до рівня B2

Вивчення словацької мови з Postupai — це не просто курси, а впевнений крок до вашої мети: вступу до університету, отримання посвідки на проживання або комфортного життя у Словаччині. Ми пропонуємо онлайн-навчання в мінігрупах по 5–7 осіб, щоб кожен студент отримував максимум уваги та практики.

Курс розрахований на рівні від A1 до B2 і повністю адаптований під реальні цілі наших студентів. На вас чекають заняття з досвідченими викладачами, живе спілкування, акцент на розмовну мову, граматику, аудіювання та читання. Програма включає регулярні тести, домашні завдання та підсумкову сертифікацію, яку визнають університети та державні установи Словаччини.

Підготовка до вступу в Словаччині

Якщо ви плануєте навчання в європейському університеті, підготовка до вступу в Словаччині починається з вивчення словацької мови. Наші офіційні курси словацької мови орієнтовані саме на абітурієнтів: програма розроблена з урахуванням вимог вишів, і включає тренування усного мовлення, граматики, розуміння на слух та підготовку до мовного сертифіката. Ви зможете не лише вивчити мову з нуля до рівня B2, а й бути впевненими в успішному проходженні вступних іспитів.

Навчання для абітурієнтів проходить у зручному онлайн-форматі: мінігрупи по 5–7 осіб, індивідуальний підхід викладачів, домашні завдання, тестування та фінальний сертифікат. Вивчення словацької мови онлайн дозволяє поєднувати підготовку з навчанням у школі чи роботою, не втрачаючи якість. Оберіть офіційні курси словацької мови — і зробіть перший впевнений крок до безкоштовної європейської освіти.

Переваги навчання з Postupai

Викладачі зі словацької з сертифікацією та досвідом

Гнучкий графік занять — ранок, день, вечір

Онлайн-формат із живим спілкуванням

Підготовка до сертифікації (ECL, університетський іспит)

Підтримка на кожному етапі — до, під час і після вступу

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