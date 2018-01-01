Вивчення словацької мови з Postupai — це не просто курси, а впевнений крок до вашої мети: вступу до університету, отримання посвідки на проживання або комфортного життя у Словаччині. Ми пропонуємо онлайн-навчання в мінігрупах по 5–7 осіб, щоб кожен студент отримував максимум уваги та практики.
Курс розрахований на рівні від A1 до B2 і повністю адаптований під реальні цілі наших студентів. На вас чекають заняття з досвідченими викладачами, живе спілкування, акцент на розмовну мову, граматику, аудіювання та читання. Програма включає регулярні тести, домашні завдання та підсумкову сертифікацію, яку визнають університети та державні установи Словаччини.
Якщо ви плануєте навчання в європейському університеті, підготовка до вступу в Словаччині починається з вивчення словацької мови. Наші офіційні курси словацької мови орієнтовані саме на абітурієнтів: програма розроблена з урахуванням вимог вишів, і включає тренування усного мовлення, граматики, розуміння на слух та підготовку до мовного сертифіката. Ви зможете не лише вивчити мову з нуля до рівня B2, а й бути впевненими в успішному проходженні вступних іспитів.
Навчання для абітурієнтів проходить у зручному онлайн-форматі: мінігрупи по 5–7 осіб, індивідуальний підхід викладачів, домашні завдання, тестування та фінальний сертифікат. Вивчення словацької мови онлайн дозволяє поєднувати підготовку з навчанням у школі чи роботою, не втрачаючи якість. Оберіть офіційні курси словацької мови — і зробіть перший впевнений крок до безкоштовної європейської освіти.
Наші студенти — це школярі, абітурієнти та дорослі, які вже пройшли навчання і успішно вступили до університетів Словаччини. Їхні реальні історії та відгуки підтверджують: методика працює, викладачі допомагають, а результат — впевнене володіння мовою.
Читайте відгуки наших студентів та дізнайтесь, як курси допомогли їм досягти мети.
За роки роботи з абітурієнтами ми бачили десятки випадків, коли неправильний підхід до вивчення мови заважав студентам вступити, адаптуватися та почуватися впевнено в Словаччині. Ось найпоширеніші помилки, яких ми радимо уникати:
Postupai створює курси, які допомагають уникнути цих помилок. Ми працюємо на результат: вступ, сертифікат і впевненість. Навчайтеся правильно — з підтримкою, практикою та індивідуальним підходом.
|Пакет
|Формат
|Ціна
|Коментар
|A0–B2
|3–5 разів на тиждень
|від 50€/міс
|Підходить для вступу до вишу
|Індивідуальні заняття
|за домовленістю
|від 14€/урок
|Для конкретних цілей: вступ, робота, співбесіда.
Ми не лише навчаємо, а й супроводжуємо весь процес вступу — від перекладу документів до подачі на ВНЖ.
Безкоштовна консультація — ми визначимо ваш рівень, розповімо про програму та допоможемо обрати оптимальний курс.