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Онлайн-курси словацької мови в мінігрупах — до B2

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Вивчення словацької мови

Словацька онлайн — з нуля до рівня B2

Вивчення словацької мови з Postupai — це не просто курси, а впевнений крок до вашої мети: вступу до університету, отримання посвідки на проживання або комфортного життя у Словаччині. Ми пропонуємо онлайн-навчання в мінігрупах по 5–7 осіб, щоб кожен студент отримував максимум уваги та практики.

Курс розрахований на рівні від A1 до B2 і повністю адаптований під реальні цілі наших студентів. На вас чекають заняття з досвідченими викладачами, живе спілкування, акцент на розмовну мову, граматику, аудіювання та читання. Програма включає регулярні тести, домашні завдання та підсумкову сертифікацію, яку визнають університети та державні установи Словаччини.

Підготовка до вступу в Словаччині

Якщо ви плануєте навчання в європейському університеті, підготовка до вступу в Словаччині починається з вивчення словацької мови. Наші офіційні курси словацької мови орієнтовані саме на абітурієнтів: програма розроблена з урахуванням вимог вишів, і включає тренування усного мовлення, граматики, розуміння на слух та підготовку до мовного сертифіката. Ви зможете не лише вивчити мову з нуля до рівня B2, а й бути впевненими в успішному проходженні вступних іспитів.

Навчання для абітурієнтів проходить у зручному онлайн-форматі: мінігрупи по 5–7 осіб, індивідуальний підхід викладачів, домашні завдання, тестування та фінальний сертифікат. Вивчення словацької мови онлайн дозволяє поєднувати підготовку з навчанням у школі чи роботою, не втрачаючи якість. Оберіть офіційні курси словацької мови — і зробіть перший впевнений крок до безкоштовної європейської освіти.

Переваги навчання з Postupai

  • Викладачі зі словацької з сертифікацією та досвідом
  • Гнучкий графік занять — ранок, день, вечір
  • Онлайн-формат із живим спілкуванням
  • Підготовка до сертифікації (ECL, університетський іспит)
  • Підтримка на кожному етапі — до, під час і після вступу

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Що входить до курсу:

Навчання на рівнях A1–B2

  • Формат мінігруп: 5–7 осіб — максимум уваги кожному студенту
  • Інтенсивність на вибір: 2, 3 або 5 разів на тиждень
  • Уроки проходять у ClassRoom та Google Meet, тривалість — 1 година 20 хвилин
  • Домашні завдання та тести з перевіркою
  • Контроль виконання домашніх завдань викладачем
  • Запис кожного заняття — ви зможете передивитися, якщо пропустили
  • Розмовна практика, граматика та читання
  • Підготовка до складання офіційного сертифіката
  • Підсумкова атестація — сертифікат Postupai або реєстрація на іспит згідно з вимогами університету

Для кого ми створили ці курси словацької мови

Наші студенти — це школярі, абітурієнти та дорослі, які вже пройшли навчання і успішно вступили до університетів Словаччини. Їхні реальні історії та відгуки підтверджують: методика працює, викладачі допомагають, а результат — впевнене володіння мовою.

  • Школярам з 8 по 11 клас, які планують вступ
  • Абітурієнтам, яким потрібен офіційний сертифікат
  • Батькам, які планують поїхати разом з дитиною
  • Усім, хто хоче жити, навчатися та працювати у Словаччині

Читайте відгуки наших студентів та дізнайтесь, як курси допомогли їм досягти мети.

Чому обирають нас:
Наші курси ведуть досвідчені викладачі — фахівці саме зі словацької мови, сертифіковані педагоги, які регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. Вони вміють пояснювати матеріал доступно та зрозуміло, створюючи комфортну атмосферу на заняттях. Ми пропонуємо гнучкий розклад: заняття проходять вранці, вдень, ввечері та навіть у вихідні — ви з легкістю зможете підлаштувати навчання під свій графік. Формуємо групи за рівнем знань і віком: у нас комфортно навчатися як школярам з 8 по 11 клас, так і дорослим абітурієнтам.

Як не варто вивчати словацьку мову

Ми не рекомендуємо

За роки роботи з абітурієнтами ми бачили десятки випадків, коли неправильний підхід до вивчення мови заважав студентам вступити, адаптуватися та почуватися впевнено в Словаччині. Ось найпоширеніші помилки, яких ми радимо уникати:

  • Вивчати мову за безкоштовними додатками без системи. Такі методи дають базову лексику, але не готують до реального спілкування, іспитів та вступу до університету.
  • Відкладати вивчення до приїзду в Словаччину. Багато хто думає, що почне вчити мову вже на місці — але потім не встигає адаптуватися, провалює навчання або не може скласти вступний тест.
  • Вчитися самостійно без викладача. Самовчителі та відео — це гарне додаткове джерело, але без зворотного зв’язку помилок не уникнути. А іспит не пробачає “майже правильно”.
  • Не готуватися до сертифіката. Університети вимагають офіційний документ. Якщо не пройти сертифікацію, можна втратити рік і шанс на бюджетне місце.
  • Навчатися в надто великих групах. У групі з 15–20 осіб важко отримати увагу викладача та відпрацювати розмовну мову.

Postupai створює курси, які допомагають уникнути цих помилок. Ми працюємо на результат: вступ, сертифікат і впевненість. Навчайтеся правильно — з підтримкою, практикою та індивідуальним підходом.

Вартість

Пакет Формат Ціна Коментар
A0–B2 3–5 разів на тиждень від 50€/міс Підходить для вступу до вишу
Індивідуальні заняття за домовленістю від 14€/урок Для конкретних цілей: вступ, робота, співбесіда.
*Комісія за перевід коштів сплачується замовником

Додаткові витрати, не включені у вартість курсу

Інші витрати
  • Друковані підручники та робочі зошити (за бажанням або за рекомендацією викладача)
  • Практикуми та збірники вправ для закріплення матеріалу
  • Словники та граматичні довідники (паперові або електронні)
  • Реєстрація на офіційний іспит (якщо планується складання ECL або іншого сертифіката)
Наша відлагоджена схема

Як записатися на курс:

08/12
  1. Залиште заявку на сайті
  2. Обговоріть з менеджером зручний розклад і формат навчання
  3. Підпишіть договір і отримайте доступ до платформи
  4. Почніть навчання — ми будемо з вами на кожному етапі


Ми не лише навчаємо, а й супроводжуємо весь процес вступу — від перекладу документів до подачі на ВНЖ.

Безкоштовна консультація — ми визначимо ваш рівень, розповімо про програму та допоможемо обрати оптимальний курс.

Словаччина - мала країна з великими можливостями! Хочу безкоштовну консультацію
Як записатися на курс: