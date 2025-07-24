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Очні курси словацької мови в EUBA
старт 22.10.2025
814 занять
Пн.– Пт. з 08:00 до 13:00
Канікули - 22.12.2025–09.01.2026
Тривалість уроку - 4 години на день
Місце проведення - Братислава, очно
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Очні курси словацької мови в EUBA

Весь курс - 10 місяців
Набір у нову групу відкритий до 28.09.2025
3290 €

Річна очна програма в Братиславі на 2025/2026 навчальний рік

Для вас створено річний очний курс словацької мови та підготовки до вступу, на якому ви опануєте мову до рівня B2.1, навчитеся сприймати лекції на слух, писати академічні тексти, а також розберетеся у профільних предметах - економіці, математиці, суспільствознавстві та логіці. Так ви подолаєте мовний барʼєр і будете готові до навчання в словацькому виші.

Цей курс підходить тим, хто вивчає словацьку мову з нуля та планує вступати до університетів Словаччини зі словацькою мовою навчання. Уся програма вже включена у вартість, навчання проходить на кампусі Економічного університету в Братиславі.

Що на вас чекає:

*Курси ведуть носії словацької мови.

  • Курс проводять досвідчені викладачі та університетські лектори.
  • Тривалість курсу: 22 жовтня 2025 - 31 серпня 2026
  • 610 академічних годин очного навчання
  • Комбінація мовної та фахової підготовки
  • Навчання на кампусі університету в Братиславі
  • Підтримка кураторів та доступ до навчальних матеріалів
  • Проживання в гуртожитку від 90 до 250 €/міс (за запитом)
  • Підсумкове тестування та офіційний сертифікат
  • Посвідка на проживання на 1 рік з можливістю продовження на 3-4 роки для навчання

У вартість курсу не входить:

  • Оформлення документів
  • Харчування
  • Проживання в гуртожитку
Мовна та фахова підготовка
Досвід підготовки іноземних студентів - понад 15 років

Економічний університет у Братиславі

Економічний університет у Братиславі (EUBA) щороку проводить очний курс словацької мови та профільної підготовки для іноземних абітурієнтів. Програма охоплює вивчення мови до рівня B2.1, адаптацію до академічного середовища та підготовку з економіки, математики, суспільствознавства і логіки.

Навчання проходить у кампусі університету. На початку курсу учасники отримують офіційне рішення про зарахування - документ, необхідний для подання на ВНЖ у Словаччині. Після завершення курсу видається сертифікат.

Щороку абітурієнти Postupai обирають цей курс як старт: вони свідомо виділяють 1 рік на вивчення мови та підготовку до вступу. Це дає впевненість, необхідний рівень та успішну адаптацію в Словаччині.

Зареєструватися на курс

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