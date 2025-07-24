Очні курси словацької мови в EUBA

Річна очна програма в Братиславі на 2025/2026 навчальний рік

Для вас створено річний очний курс словацької мови та підготовки до вступу, на якому ви опануєте мову до рівня B2.1, навчитеся сприймати лекції на слух, писати академічні тексти, а також розберетеся у профільних предметах - економіці, математиці, суспільствознавстві та логіці. Так ви подолаєте мовний барʼєр і будете готові до навчання в словацькому виші.

Цей курс підходить тим, хто вивчає словацьку мову з нуля та планує вступати до університетів Словаччини зі словацькою мовою навчання. Уся програма вже включена у вартість, навчання проходить на кампусі Економічного університету в Братиславі.

Що на вас чекає:

*Курси ведуть носії словацької мови.

Курс проводять досвідчені викладачі та університетські лектори.

Тривалість курсу: 22 жовтня 2025 - 31 серпня 2026

22 жовтня 2025 - 31 серпня 2026 610 академічних годин очного навчання

очного навчання Комбінація мовної та фахової підготовки

Навчання на кампусі університету в Братиславі

Підтримка кураторів та доступ до навчальних матеріалів

Проживання в гуртожитку від 90 до 250 €/міс (за запитом)

(за запитом) Підсумкове тестування та офіційний сертифікат

Посвідка на проживання на 1 рік з можливістю продовження на 3-4 роки для навчання

У вартість курсу не входить: