Куди можна вступити без НМТ у 2027 році

У цій статті ми розглянемо, які напрямки доступні абітурієнтам без НМТ у 2027 році, на що варто звернути увагу під час вибору, і чому все більше студентів уже на етапі підготовки у 2026 році розглядають навчання за кордоном , зокрема у Словаччині, як стратегічно більш вигідне рішення.

Важливо розуміти, що вступ без НМТ - це не виняток, а один із можливих шляхів. Такі варіанти існують як в Україні, так і за її межами. Водночас вони відрізняються за умовами вступу, вимогами до документів і подальшими можливостями після завершення навчання.

Підготовка до НМТ потребує не лише часу, а й системного підходу, а іноді й додаткових фінансових витрат. Саме тому частина абітурієнтів уже на етапі 2026 року розглядає інші сценарії - зокрема вступ до закордонних університетів із початком навчання у вересні 2027 року.

На цьому етапі часто виникає відчуття, що без НМТ вибір суттєво обмежений. Однак на практиці ситуація значно ширша і дає більше можливостей, ніж здається на перший погляд.

У 2026 році багато українських абітурієнтів уже починають планувати вступ на навчальний рік 2027/2028 і ставлять логічне запитання - куди можна вступити без НМТ. Причини можуть бути різними: недостатній результат тестування, брак часу на підготовку або свідоме рішення розглядати альтернативні варіанти освіти.

До словацького університету можна вступити без НМТ

Чи можна вступити без НМТ у 2027 році

Загальна ситуація зі вступом

У 2026 році, на етапі підготовки до вступної кампанії 2027 року, все більше абітурієнтів ставлять запитання - чи обов’язково складати НМТ для вступу. Відповідь залежить від обраного напрямку, формату навчання та країни, у якій планується здобуття освіти.

На сьогодні НМТ залишається ключовим інструментом відбору до державних університетів України. Саме результати тестування у більшості випадків визначають можливість вступу як на бюджетні, так і на багато контрактних місць.

Обмеження при вступі в Україні

Для абітурієнтів, які не планують складати НМТ або не впевнені у своєму результаті, можливості вступу в межах України можуть бути обмежені.

Альтернативні варіанти існують, однак вони мають свої особливості:

вступ через внутрішні іспити або співбесіду;

навчання на контрактній основі, найчастіше у приватних університетах;

обмежений вибір спеціальностей.

Водночас важливо враховувати, що з 2026 року вартість навчання у низці приватних університетів суттєво зросла, що робить такий шлях менш доступним з фінансової точки зору.

На цьому фоні абітурієнти все частіше розглядають альтернативні варіанти навчання за межами України.

Вступ за кордоном

Одним із найбільш гнучких рішень є вступ до закордонних університетів. У більшості країн результати НМТ не використовуються як критерій відбору, оскільки діють власні правила прийому.

Як правило, при вступі враховуються:

атестат про середню освіту;

академічна успішність за останні роки навчання;

мотивація абітурієнта;

рівень володіння мовою навчання.

У деяких випадках можуть проводитися додаткові етапи відбору - вступні іспити або співбесіда.

На що варто звернути увагу

Обираючи вступ без НМТ, важливо оцінювати не лише сам факт зарахування, а й довгострокові перспективи:

якість освітньої програми;

визнання диплома на міжнародному рівні;

можливості працевлаштування після завершення навчання;

рівень адаптації у новому освітньому середовищі.

Саме тому вже на етапі 2026 року все більше абітурієнтів підходять до вступу стратегічно та розглядають не лише варіанти в межах країни, а й навчання за кордоном як більш стабільне та перспективне рішення, зокрема у таких країнах, як Словаччина.

Хто може вступити без НМТ у 2027 році

Кому доступні альтернативні варіанти

У 2026 році, на етапі підготовки до вступної кампанії 2027 року, важливо заздалегідь визначити, які можливості має абітурієнт без складання НМТ. Такий формат вступу доступний не всім і залежить від конкретної категорії вступника та обраного освітнього шляху.

Розуміння своєї ситуації на ранньому етапі дозволяє правильно вибудувати стратегію та уникнути втрати часу.

Вступ до коледжів та передвищої освіти

Абітурієнти, які обирають фахову передвищу освіту, можуть вступати без НМТ. Зарахування, як правило, відбувається на основі середнього бала атестата або за результатами внутрішніх випробувань.

Це один із найбільш доступних варіантів початку навчання, однак він передбачає поетапний розвиток - із можливим подальшим вступом до університету.

Отримання другої вищої освіти

Для вступників, які вже мають диплом бакалавра або магістра, складання НМТ не потрібне. У таких випадках університети проводять власний відбір - найчастіше у форматі профільного іспиту або співбесіди.

Цей варіант підходить тим, хто планує змінити напрям або підвищити кваліфікацію.

Пільгові категорії абітурієнтів

Окремі категорії вступників мають право на альтернативний формат вступу без НМТ. До них належать:

особи з інвалідністю;

діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування;

учасники бойових дій;

абітурієнти з тимчасово окупованих територій;

особи, які постраждали внаслідок воєнних дій.

У таких випадках університети можуть проводити співбесіду або внутрішні випробування замість НМТ.

Вступ за кордоном

Найбільш гнучким варіантом для абітурієнтів без НМТ є вступ до закордонних університетів. У більшості країн не використовується українська система тестування, а вимоги формуються на рівні конкретного вишу.

Як правило, під час вступу враховуються:

документи про середню освіту;

академічна успішність;

рівень володіння мовою навчання;

мотивація абітурієнта.

Саме тому вже на етапі 2026 року багато абітурієнтів розглядають навчання за кордоном як повноцінну альтернативу.

Отримавши попередню стратегію вступу, можна заздалегідь визначити, чи потрібно складати НМТ або існує більш ефективний шлях до досягнення мети.

Що важливо врахувати

Якщо абітурієнт не належить до зазначених категорій, можливості вступу в Україні без НМТ будуть обмежені як за кількістю варіантів, так і за якістю освіти.

У такій ситуації доцільно розглядати альтернативні напрямки - передусім навчання за кордоном, де вимоги до вступу більш гнучкі та не залежать від результатів НМТ.

Куди можна вступити без НМТ в Україні

Коледжі та передвища освіта

У 2026 році, плануючи вступ на 2027 рік, одним із найбільш доступних варіантів без НМТ залишаються коледжі та заклади передвищої освіти. Зарахування тут, як правило, відбувається за середнім балом атестата або на основі внутрішніх випробувань.

Такий шлях дозволяє розпочати навчання без проходження національного тестування та в подальшому продовжити освіту в університеті. Після закінчення коледжу або на пізніших етапах навчання студенти часто розглядають можливість вступу до закордонних університетів.

Зокрема, після другого курсу можливий вступ за кордон, оскільки на цьому етапі оформлюється документ про повну середню освіту. На його основі відбувається зарахування до низки європейських університетів. У цьому контексті Словаччина залишається одним із найбільш доступних і зрозумілих варіантів для продовження навчання.

Приватні університети

Окремою категорією є приватні заклади вищої освіти. Деякі з них допускають вступ без НМТ, особливо на контрактній основі.

У таких випадках абітурієнт проходить внутрішній відбір - це може бути співбесіда або тестування. Водночас важливо враховувати, що вартість навчання у приватних університетах вища, ніж у державних, і з кожним роком продовжує зростати, що робить цей варіант менш універсальним.

Творчі та профільні напрямки

На низці спеціальностей - наприклад, у сфері дизайну, архітектури, мистецтва або спорту - результати НМТ можуть не вимагатися. Натомість проводиться творчий конкурс або профільне випробування.

Такий формат підходить тим, хто має підготовку у відповідній сфері, портфоліо або практичні навички. Для більшості абітурієнтів цей варіант не є універсальним.

Обмеження вступу без НМТ в Україні

Попри наявність альтернативних варіантів, вступ без НМТ в Україні має низку обмежень:

обмежений вибір напрямків навчання;

висока вартість контрактного навчання у приватних вишах;

необхідність проходження додаткових вступних випробувань;

більш вузькі можливості для подальшого кар’єрного розвитку в окремих сферах.

Що важливо враховувати при виборі

На етапі підготовки у 2026 році до вступу у 2027 році важливо оцінювати не лише сам факт зарахування, а й довгострокові перспективи.

Ключові фактори:

якість освітньої програми;

визнання диплома;

можливості працевлаштування після завершення навчання;

гнучкість освітньої траєкторії.

Саме тому все більше абітурієнтів розглядають не лише варіанти в межах України, а й навчання за кордоном як більш стратегічне та перспективне рішення.