Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Блог ВНЖ для студентів у Словаччині: як отримати, продовжити та не втратити

ВНЖ для студентів у Словаччині: як отримати, продовжити та не втратити

Блог
дата зміни: 01.05.2025

Хто може отримати тимчасовий ВНЖ

Тимчасовий ВНЖ з метою навчання у Словаччині можна оформити строком до 6 років. Його можуть отримати:

  • Учні денної форми навчання у словацькій середній школі (до 20 років);
  • Студенти денної форми післясередньої, кваліфікаційної або вищої професійної освіти (коледжі) — до 23 років;
  • Студенти денної форми вишу в Словаччині;
  • Особи, які проходять мовну або профільну підготовку до вступу у виш, якщо вона організована університетом.

Важливо: якщо ви закінчили 11 класів і вступили до школи або коледжу в Словаччині, ви також маєте право на ВНЖ. Але курси повинні бути офіційними й очними.

Зміст

ВНЖ для студентів у Словаччині: як отримати, продовжити та не втратити

Студенти з ВНЖ у Словаччині можуть офіційно працювати та вести бізнес без додаткових дозволів

Що дає студентський ВНЖ у Словаччині

Протягом перших 90 днів після в’їзду оформлювати ВНЖ не обов’язково, але необхідно повідомити міграційну поліцію. Студентський ВНЖ надає такі можливості:

  • Офіційне працевлаштування: до 40 годин на місяць — для школярів, до 80 годин — для студентів вишів;
  • Право займатися підприємницькою діяльністю (Живність, SRO).

Після завершення навчання ВНЖ можна продовжити ще на 9 місяців для пошуку роботи. Рекомендуємо починати пошук вже на останньому курсі — університети проводять ярмарки вакансій та зустрічі з роботодавцями.

Як подати заяву на ВНЖ

Заява подається особисто, словацькою мовою і на офіційному бланку. Неповнолітні подають документи через батьків або опікуна. Усі документи повинні бути перекладені присяжним перекладачем словацькою мовою та, за потреби, апостильовані.

Необхідні документи

  1. Дійсний закордонний паспорт (бажано, щоб строк дії був не менше 5 років);
  2. Фотографія 3 × 3,5 см;
  3. Підтвердження навчання або підготовки до вступу;
  4. Довідка про несудимість (не потрібна для дітей до 14 років);
  5. Підтвердження місця проживання (не вимагається для студентів вишів);
  6. Підтвердження фінансового забезпечення: мінімум 273,99 €/міс або 3287,88 € на рік; для неповнолітніх — 50% від цієї суми;
  7. Квитанція про сплату адміністративного збору: 10 € (звичайна подача) або 39 € (термінова).

Розгляд заяви займає 30 днів. Ви сплачуєте збір за виготовлення карти ВНЖ. Терміни:

  • до 65 днів (звичайна подача + доставка кур’єром);
  • до 34 днів (прискорене виготовлення карти ВНЖ).

Додатково:

  • На момент подачі всі документи мають бути видані не раніше ніж за 90 днів;
  • Виписка з банківського рахунку повинна бути за останні 3 місяці; рахунок може бути відкритий у закордонному банку;
  • Можна подати нотаріально завірену заяву від батьків про фінансову підтримку дитини на період навчання + виписку з банківського рахунку батьків (перекладену словацькою).

Обов’язки після отримання студентського ВНЖ у Словаччині

Після отримання карти тимчасового виду на проживання (ВНЖ) у Словаччині ви зобов’язані дотримуватися низки вимог. Недотримання цих правил може призвести до проблем із міграційною поліцією.

  • Прибути до Словаччини протягом 180 днів з дати отримання дозволу на ВНЖ.
  • Оформити медичне страхування не пізніше 3 робочих днів після отримання карти ВНЖ. Страхування можна оформити як у Словаччині, так і за кордоном, якщо воно відповідає вимогам.
  • Надати медичну довідку до міграційної поліції не пізніше ніж через 30 днів після отримання карти ВНЖ. Довідка має бути не старше 30 днів і підтверджувати відсутність небезпечних для суспільства захворювань.
  • Перебувати на території Словаччини більшу частину часу в кожному календарному році (тобто не менше половини строку дії ВНЖ).
    • Виняток — участь у програмі мобільності в іншій країні ЄС (наприклад, Erasmus+).
  • Письмово повідомити міграційну поліцію, якщо ви плануєте перебувати за межами Словаччини понад 180 днів поспіль.

Дотримання цих правил — запорука безпечного та легального перебування в країні у статусі студента. Це також прямий шлях до отримання постійного місця проживання (ПМП) та громадянства Словаччини в майбутньому — без затримок і відмов.

Зміна мети або типу ВНЖ

Мету ВНЖ можна змінити на:

  • Постійне місце проживання (наприклад, після укладення шлюбу з громадянином Словаччини);
  • ВНЖ з метою працевлаштування (якщо ви закінчили школу або університет у Словаччині);
  • Підприємницький ВНЖ (після відрахування або зміни діяльності).

Продовження студентського ВНЖ

Студентський ВНЖ можна продовжити на строк до 5 років, якщо ви продовжуєте навчання. Після завершення навчання в університеті ВНЖ можна продовжити ще на 9 місяців для пошуку роботи або відкриття бізнесу.

  1. Дійсний закордонний паспорт;
  2. Фотографія 3 × 3,5 см;
  3. Довідка про продовження навчання або диплом;
  4. Підтвердження фінансової спроможності;
  5. Квитанція про сплату адміністративного збору.

Увага: усі відсутні документи потрібно донести протягом 30 днів після подання заяви. В іншому випадку заяву буде відхилено без можливості оскарження.

Висновок

Оформлення студентського ВНЖ у Словаччині — це чітко структурований процес. Якщо уважно дотримуватись вимог і термінів, ви отримаєте карту без проблем. Щоб уникнути помилок, рекомендуємо звернутися за професійною допомогою — фахівці допоможуть підготувати та правильно подати всі документи вчасно.

ВНЖ у Словаччині?

Слідуй нашій інструкції — зроби все правильно з першого разу!

Хочеш стати студентом у Словаччині? Залиш заявку — ми допоможемо на кожному етапі!

Заповнити анкету

Запитання-відповідь

  • Чи можу я отримати ВНЖ у Словаччині після 11 класу?

    Так, якщо ви вступили до словацької середньої школи, коледжу, університету або на офіційні підготовчі курси від університету за умови денної форми навчання.

  • Що буде, якщо я виїду з Словаччини більш ніж на 180 днів?

    Ви зобов’язані письмово повідомити міграційну поліцію. Без цього ваше ВНЖ може бути анульоване. Крім того, це може вплинути на отримання ПМП, оскільки під час подачі враховується кожен перетин кордону (штамп у паспорті).

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Навчання за кордоном: реалії, про які не говорять
Навчання за кордоном: реалії, про які не говорять
Як навчатися у Словаччині та успішно закінчити університет
Як навчатися у Словаччині та успішно закінчити університет
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)
Будівельний факультет STU в Братиславі
Будівельний факультет STU в Братиславі