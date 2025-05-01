Тимчасовий ВНЖ з метою навчання у Словаччині можна оформити строком до 6 років. Його можуть отримати:
Важливо: якщо ви закінчили 11 класів і вступили до школи або коледжу в Словаччині, ви також маєте право на ВНЖ. Але курси повинні бути офіційними й очними.
Студенти з ВНЖ у Словаччині можуть офіційно працювати та вести бізнес без додаткових дозволів
Протягом перших 90 днів після в’їзду оформлювати ВНЖ не обов’язково, але необхідно повідомити міграційну поліцію. Студентський ВНЖ надає такі можливості:
Після завершення навчання ВНЖ можна продовжити ще на 9 місяців для пошуку роботи. Рекомендуємо починати пошук вже на останньому курсі — університети проводять ярмарки вакансій та зустрічі з роботодавцями.
Заява подається особисто, словацькою мовою і на офіційному бланку. Неповнолітні подають документи через батьків або опікуна. Усі документи повинні бути перекладені присяжним перекладачем словацькою мовою та, за потреби, апостильовані.
Розгляд заяви займає 30 днів. Ви сплачуєте збір за виготовлення карти ВНЖ. Терміни:
Після отримання карти тимчасового виду на проживання (ВНЖ) у Словаччині ви зобов’язані дотримуватися низки вимог. Недотримання цих правил може призвести до проблем із міграційною поліцією.
Дотримання цих правил — запорука безпечного та легального перебування в країні у статусі студента. Це також прямий шлях до отримання постійного місця проживання (ПМП) та громадянства Словаччини в майбутньому — без затримок і відмов.
Мету ВНЖ можна змінити на:
Студентський ВНЖ можна продовжити на строк до 5 років, якщо ви продовжуєте навчання. Після завершення навчання в університеті ВНЖ можна продовжити ще на 9 місяців для пошуку роботи або відкриття бізнесу.
Увага: усі відсутні документи потрібно донести протягом 30 днів після подання заяви. В іншому випадку заяву буде відхилено без можливості оскарження.
Оформлення студентського ВНЖ у Словаччині — це чітко структурований процес. Якщо уважно дотримуватись вимог і термінів, ви отримаєте карту без проблем. Щоб уникнути помилок, рекомендуємо звернутися за професійною допомогою — фахівці допоможуть підготувати та правильно подати всі документи вчасно.
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Так, якщо ви вступили до словацької середньої школи, коледжу, університету або на офіційні підготовчі курси від університету за умови денної форми навчання.
Ви зобов’язані письмово повідомити міграційну поліцію. Без цього ваше ВНЖ може бути анульоване. Крім того, це може вплинути на отримання ПМП, оскільки під час подачі враховується кожен перетин кордону (штамп у паспорті).
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