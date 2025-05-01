Важливо: якщо ви закінчили 11 класів і вступили до школи або коледжу в Словаччині, ви також маєте право на ВНЖ. Але курси повинні бути офіційними й очними.

Тимчасовий ВНЖ з метою навчання у Словаччині можна оформити строком до 6 років. Його можуть отримати:

Студенти з ВНЖ у Словаччині можуть офіційно працювати та вести бізнес без додаткових дозволів

Що дає студентський ВНЖ у Словаччині

Протягом перших 90 днів після в’їзду оформлювати ВНЖ не обов’язково, але необхідно повідомити міграційну поліцію. Студентський ВНЖ надає такі можливості:

Офіційне працевлаштування: до 40 годин на місяць — для школярів, до 80 годин — для студентів вишів;

Право займатися підприємницькою діяльністю (Живність, SRO).

Після завершення навчання ВНЖ можна продовжити ще на 9 місяців для пошуку роботи. Рекомендуємо починати пошук вже на останньому курсі — університети проводять ярмарки вакансій та зустрічі з роботодавцями.

Як подати заяву на ВНЖ

Заява подається особисто, словацькою мовою і на офіційному бланку. Неповнолітні подають документи через батьків або опікуна. Усі документи повинні бути перекладені присяжним перекладачем словацькою мовою та, за потреби, апостильовані.

Необхідні документи

Дійсний закордонний паспорт (бажано, щоб строк дії був не менше 5 років); Фотографія 3 × 3,5 см; Підтвердження навчання або підготовки до вступу; Довідка про несудимість (не потрібна для дітей до 14 років); Підтвердження місця проживання (не вимагається для студентів вишів); Підтвердження фінансового забезпечення: мінімум 273,99 €/міс або 3287,88 € на рік; для неповнолітніх — 50% від цієї суми; Квитанція про сплату адміністративного збору: 10 € (звичайна подача) або 39 € (термінова).

Розгляд заяви займає 30 днів. Ви сплачуєте збір за виготовлення карти ВНЖ. Терміни:

до 65 днів (звичайна подача + доставка кур’єром);

до 34 днів (прискорене виготовлення карти ВНЖ).

Додатково:

На момент подачі всі документи мають бути видані не раніше ніж за 90 днів;

Виписка з банківського рахунку повинна бути за останні 3 місяці; рахунок може бути відкритий у закордонному банку;

Можна подати нотаріально завірену заяву від батьків про фінансову підтримку дитини на період навчання + виписку з банківського рахунку батьків (перекладену словацькою).

Обов’язки після отримання студентського ВНЖ у Словаччині

Після отримання карти тимчасового виду на проживання (ВНЖ) у Словаччині ви зобов’язані дотримуватися низки вимог. Недотримання цих правил може призвести до проблем із міграційною поліцією.

Прибути до Словаччини протягом 180 днів з дати отримання дозволу на ВНЖ.

протягом 180 днів з дати отримання дозволу на ВНЖ. Оформити медичне страхування не пізніше 3 робочих днів після отримання карти ВНЖ. Страхування можна оформити як у Словаччині, так і за кордоном, якщо воно відповідає вимогам.

не пізніше 3 робочих днів після отримання карти ВНЖ. Страхування можна оформити як у Словаччині, так і за кордоном, якщо воно відповідає вимогам. Надати медичну довідку до міграційної поліції не пізніше ніж через 30 днів після отримання карти ВНЖ. Довідка має бути не старше 30 днів і підтверджувати відсутність небезпечних для суспільства захворювань.

до міграційної поліції не пізніше ніж через 30 днів після отримання карти ВНЖ. Довідка має бути не старше 30 днів і підтверджувати відсутність небезпечних для суспільства захворювань. Перебувати на території Словаччини більшу частину часу в кожному календарному році (тобто не менше половини строку дії ВНЖ). Виняток — участь у програмі мобільності в іншій країні ЄС (наприклад, Erasmus+).

більшу частину часу в кожному календарному році (тобто не менше половини строку дії ВНЖ). Письмово повідомити міграційну поліцію, якщо ви плануєте перебувати за межами Словаччини понад 180 днів поспіль.