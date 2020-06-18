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Безкоштовна освіта в Словаччині

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дата зміни: 16.04.2025

Безкоштовна освіта в Словаччині для українців та громадян СНД

Словаччина — одна з небагатьох країн Європи, де українці можуть отримати безкоштовну вищу освіту нарівні з громадянами країни. Навчання відбувається словацькою мовою, без оплати за навчання і часто — без вступних іспитів.

Між Словаччиною та Україною, а також країнами СНД, діє міждержавна угода про спрощене визнання освіти. Це дозволяє українцям вступати до університетів, коледжів і шкіл у Словаччині без необхідності нострифікації та додаткових процедур.

Завдяки цій угоді навчання в Словаччині доступне на всіх рівнях: від дитячого садка до вищої освіти. Для громадян України та СНД — це реальна можливість отримати європейську освіту безкоштовно.

Зміст

Безкоштовна освіта в Словаччині

Багато українців та жителів країн СНД обирають Словаччину для навчання та життя

Безкоштовна освіта в Словаччині для українців: як вступити без НМТ та навчатися в Європі

Українці можуть поїхати навчатися за кордон до Словаччини і отримати безкоштовну вищу освіту в Європі. На відміну від інших країн ЄС, Словаччина пропонує навчання для українців безкоштовно — в університетах, коледжах, школах і навіть дитячих садках.

Це чудова можливість для випускників 11 класів, студентів коледжів і бакалаврів, які хочуть отримати європейський диплом, що визнається в усьому світі.

Чому в Словаччині безкоштовне навчання для українців?

У 2014 році Словаччина підписала міжнародну угоду, згідно з якою абітурієнти з третіх країн, зокрема з України та країн СНД, можуть навчатися безкоштовно словацькою мовою. Саме завдяки цій угоді українці отримали реальну можливість здобути європейську безкоштовну освіту в Словаччині, яка визнається та цінується в усьому світі.

Таким чином, навчання в Словаччині без НМТ та вступних іспитів стало реальністю. А головне — це безкоштовно, якщо обрати навчання словацькою мовою.

Йдеться про:

  • Державні університети (бакалаврат, магістратура, аспірантура)
  • Державні школи та коледжі
  • Дитячі садки

Безкоштовна освіта в університетах

Словацькі університети пропонують безкоштовну та якісну освіту, яка в багатьох випадках перевершує рівень навчальних закладів інших країн регіону, зокрема Польщі. Словаччина активно розвивається та зацікавлена в підготовці кваліфікованих фахівців. Саме тому країна відкрита для українських абітурієнтів і пропонує можливість безкоштовного навчання.

Отримавши безкоштовну освіту в словацькому університеті, ти стаєш затребуваним спеціалістом на європейському ринку праці. Навчання і подальша робота в Словаччині дають реальний шанс отримати ПМП, а згодом — і громадянство Словацької Республіки.

Словаччина відкрита для іноземних студентів

Молодь Словаччини часто обирає навчання в Німеччині, Австрії чи Франції. Тому словацькі університети зацікавлені в іноземних студентах — особливо тих, хто хоче здобути технічну освіту, стати ІТ-спеціалістом, інженером, архітектором або екологом.

Університети пропонують програми в різних напрямках — від економіки до автоматизації. Після завершення навчання можна отримати ВНП, залишитися жити та працювати, а згодом — подати на громадянство.

Переваги навчання в Словаччині:

  • Вступ без НМТ та іспитів
  • Можливість вступити після 11 класу
  • Гуртожиток і доступна вартість проживання (від 80 € на місяць)
  • Стипендії до 2250 € на рік
  • Можливість поєднувати навчання з підробітком
  • Програми Erasmus+ та міжнародні стажування
  • Диплом, який визнається в країнах ЄС

Хто може вступити?

  • Випускники шкіл
  • Студенти коледжів
  • Бакалаври, які планують вступ до магістратури
  • Абітурієнти без НМТ або ЗНО

Кожен українець, який хоче навчатися за кордоном, може скористатися шансом і вступити до Словаччини на безкоштовне навчання.

Як подати документи?

Для вступу потрібно правильно підготувати документи, зробити переклад у присяжного перекладача, подати онлайн-заявку та за потреби пройти співбесіду. Найкраще пройти цей шлях із підтримкою фахівців.

Супровід від Postupai

Компанія Postupai допомагає українським студентам пройти шлях від вибору університету до заселення в гуртожиток. Ми пропонуємо:

  • Підбір програми та факультету
  • Подачу документів без помилок
  • Отримання листа про зарахування
  • Організацію приїзду та поселення
  • Реєстрацію в інформаційній системі університету
  • Супровід під час подачі на ВНП у Словаччині

Хочеш навчатися в Європі безкоштовно?

Якщо ти мрієш отримати європейську освіту без іспитів, але не знаєш, з чого почати — звернися до Postupai. Ми допоможемо обрати університет, зібрати документи та вступити до університету в Словаччині вже цього року.

Словаччина — це реальний шанс навчатися в Європі без зайвих витрат. Головне — почати вчасно.

Дізнайся, як здобути безкоштовну освіту — отримай консультацію та зроби перший крок уже сьогодні.

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Безкоштовна освіта в Словаччині

Ми все зробимо за тебе

  • Ти отримаєш надійний і професійний супровід, а також повну підготовку до вступу за кордон.
  • Усі наші абітурієнти були зараховані до обраних університетів Словаччини на безкоштовне навчання, а дехто з них отримує стипендію.
  • Детальніше про супровід, який ми надаємо, читай тут.
  • Пам’ятай: безкоштовна освіта в Словаччині — це реальна можливість офіційно працювати в Європі.
  • Ознайомся зі статтею про навчання в Словаччині після 11 класу, вийди за межі звичного та дізнайся, ким ти можеш стати. Вивчи пропозиції вишів Словаччини та обери для себе найкращу європейську освіту за кордоном.

Коледж-Університет

Пропонуємо вступ в Словаччину одразу після 9 або 11 класу.

Щороку в Словаччину їде багато учнів, абітурієнтів та студентів, аби здобути якісну та безкоштовну європейську освіту. Ми розповімо, куди саме Ти можеш вступити, які в Тебе шанси, а також розповімо про ціни на виготовлення необхідних документів. Заповнюй анкету, та чекай на швидку відповідь!

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Запитання-відповідь

  • Чи платне навчання англійською мовою в Словаччині?

    В Словаччині багато комбінованих навчальних програм, де викладання відбувається англійською та словацькою мовами. Таке навчання безкоштовне. В університетах є кілька безкоштовних навчальних програм, які відбуваються повністю англійською мовою, але також багато платних англомовних навчальних спеціальностей. Щодо шкіл – є школи, де навчання відбувається англійською/французькою/німецькою мовами – ці школи безкоштовні.

  • Чи важко вступити в університет?

    В університетах цієї країни багато виділених місць для наших студентів. Тому, конкурс незначний. Вступити можна, маючи невисокі бали за навчання. Звісно, є сильніші та слабші ВНЗ. Детальніше варто дізнаватися індивідуально в Postupai, заповнивши будь-яку контактну заявку, або зателефонувавши.

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