Безкоштовна освіта в Словаччині

Словаччина — одна з небагатьох країн Європи, де українці можуть отримати безкоштовну вищу освіту нарівні з громадянами країни. Навчання відбувається словацькою мовою, без оплати за навчання і часто — без вступних іспитів.
Між Словаччиною та Україною, а також країнами СНД, діє міждержавна угода про спрощене визнання освіти. Це дозволяє українцям вступати до університетів, коледжів і шкіл у Словаччині без необхідності нострифікації та додаткових процедур.
Завдяки цій угоді навчання в Словаччині доступне на всіх рівнях: від дитячого садка до вищої освіти. Для громадян України та СНД — це реальна можливість отримати європейську освіту безкоштовно.
Багато українців та жителів країн СНД обирають Словаччину для навчання та життя
Українці можуть поїхати навчатися за кордон до Словаччини і отримати безкоштовну вищу освіту в Європі. На відміну від інших країн ЄС, Словаччина пропонує навчання для українців безкоштовно — в університетах, коледжах, школах і навіть дитячих садках.
Це чудова можливість для випускників 11 класів, студентів коледжів і бакалаврів, які хочуть отримати європейський диплом, що визнається в усьому світі.
У 2014 році Словаччина підписала міжнародну угоду, згідно з якою абітурієнти з третіх країн, зокрема з України та країн СНД, можуть навчатися безкоштовно словацькою мовою. Саме завдяки цій угоді українці отримали реальну можливість здобути європейську безкоштовну освіту в Словаччині, яка визнається та цінується в усьому світі.
Таким чином, навчання в Словаччині без НМТ та вступних іспитів стало реальністю. А головне — це безкоштовно, якщо обрати навчання словацькою мовою.
Словацькі університети пропонують безкоштовну та якісну освіту, яка в багатьох випадках перевершує рівень навчальних закладів інших країн регіону, зокрема Польщі. Словаччина активно розвивається та зацікавлена в підготовці кваліфікованих фахівців. Саме тому країна відкрита для українських абітурієнтів і пропонує можливість безкоштовного навчання.
Отримавши безкоштовну освіту в словацькому університеті, ти стаєш затребуваним спеціалістом на європейському ринку праці. Навчання і подальша робота в Словаччині дають реальний шанс отримати ПМП, а згодом — і громадянство Словацької Республіки.
Молодь Словаччини часто обирає навчання в Німеччині, Австрії чи Франції. Тому словацькі університети зацікавлені в іноземних студентах — особливо тих, хто хоче здобути технічну освіту, стати ІТ-спеціалістом, інженером, архітектором або екологом.
Університети пропонують програми в різних напрямках — від економіки до автоматизації. Після завершення навчання можна отримати ВНП, залишитися жити та працювати, а згодом — подати на громадянство.
Кожен українець, який хоче навчатися за кордоном, може скористатися шансом і вступити до Словаччини на безкоштовне навчання.
Для вступу потрібно правильно підготувати документи, зробити переклад у присяжного перекладача, подати онлайн-заявку та за потреби пройти співбесіду. Найкраще пройти цей шлях із підтримкою фахівців.
Компанія Postupai допомагає українським студентам пройти шлях від вибору університету до заселення в гуртожиток. Ми пропонуємо:
Якщо ти мрієш отримати європейську освіту без іспитів, але не знаєш, з чого почати — звернися до Postupai. Ми допоможемо обрати університет, зібрати документи та вступити до університету в Словаччині вже цього року.
Словаччина — це реальний шанс навчатися в Європі без зайвих витрат. Головне — почати вчасно.
Дізнайся, як здобути безкоштовну освіту — отримай консультацію та зроби перший крок уже сьогодні.
Щороку в Словаччину їде багато учнів, абітурієнтів та студентів, аби здобути якісну та безкоштовну європейську освіту. Ми розповімо, куди саме Ти можеш вступити, які в Тебе шанси, а також розповімо про ціни на виготовлення необхідних документів. Заповнюй анкету, та чекай на швидку відповідь!
В Словаччині багато комбінованих навчальних програм, де викладання відбувається англійською та словацькою мовами. Таке навчання безкоштовне. В університетах є кілька безкоштовних навчальних програм, які відбуваються повністю англійською мовою, але також багато платних англомовних навчальних спеціальностей. Щодо шкіл – є школи, де навчання відбувається англійською/французькою/німецькою мовами – ці школи безкоштовні.
В університетах цієї країни багато виділених місць для наших студентів. Тому, конкурс незначний. Вступити можна, маючи невисокі бали за навчання. Звісно, є сильніші та слабші ВНЗ. Детальніше варто дізнаватися індивідуально в Postupai, заповнивши будь-яку контактну заявку, або зателефонувавши.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді