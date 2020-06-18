Завдяки цій угоді навчання в Словаччині доступне на всіх рівнях: від дитячого садка до вищої освіти. Для громадян України та СНД — це реальна можливість отримати європейську освіту безкоштовно.

Між Словаччиною та Україною, а також країнами СНД, діє міждержавна угода про спрощене визнання освіти. Це дозволяє українцям вступати до університетів, коледжів і шкіл у Словаччині без необхідності нострифікації та додаткових процедур.

Словаччина — одна з небагатьох країн Європи, де українці можуть отримати безкоштовну вищу освіту нарівні з громадянами країни. Навчання відбувається словацькою мовою, без оплати за навчання і часто — без вступних іспитів.

Багато українців та жителів країн СНД обирають Словаччину для навчання та життя

Безкоштовна освіта в Словаччині для українців: як вступити без НМТ та навчатися в Європі

Українці можуть поїхати навчатися за кордон до Словаччини і отримати безкоштовну вищу освіту в Європі. На відміну від інших країн ЄС, Словаччина пропонує навчання для українців безкоштовно — в університетах, коледжах, школах і навіть дитячих садках.

Це чудова можливість для випускників 11 класів, студентів коледжів і бакалаврів, які хочуть отримати європейський диплом, що визнається в усьому світі.

Чому в Словаччині безкоштовне навчання для українців?

У 2014 році Словаччина підписала міжнародну угоду, згідно з якою абітурієнти з третіх країн, зокрема з України та країн СНД, можуть навчатися безкоштовно словацькою мовою. Саме завдяки цій угоді українці отримали реальну можливість здобути європейську безкоштовну освіту в Словаччині, яка визнається та цінується в усьому світі.

Таким чином, навчання в Словаччині без НМТ та вступних іспитів стало реальністю. А головне — це безкоштовно, якщо обрати навчання словацькою мовою.

Йдеться про:

Державні університети (бакалаврат, магістратура, аспірантура)

Державні школи та коледжі

Дитячі садки

Безкоштовна освіта в університетах

Словацькі університети пропонують безкоштовну та якісну освіту, яка в багатьох випадках перевершує рівень навчальних закладів інших країн регіону, зокрема Польщі. Словаччина активно розвивається та зацікавлена в підготовці кваліфікованих фахівців. Саме тому країна відкрита для українських абітурієнтів і пропонує можливість безкоштовного навчання.

Отримавши безкоштовну освіту в словацькому університеті, ти стаєш затребуваним спеціалістом на європейському ринку праці. Навчання і подальша робота в Словаччині дають реальний шанс отримати ПМП, а згодом — і громадянство Словацької Республіки.

Словаччина відкрита для іноземних студентів

Молодь Словаччини часто обирає навчання в Німеччині, Австрії чи Франції. Тому словацькі університети зацікавлені в іноземних студентах — особливо тих, хто хоче здобути технічну освіту, стати ІТ-спеціалістом, інженером, архітектором або екологом.

Університети пропонують програми в різних напрямках — від економіки до автоматизації. Після завершення навчання можна отримати ВНП, залишитися жити та працювати, а згодом — подати на громадянство.

Переваги навчання в Словаччині:

Вступ без НМТ та іспитів

Можливість вступити після 11 класу

Гуртожиток і доступна вартість проживання (від 80 € на місяць)

Стипендії до 2250 € на рік

Можливість поєднувати навчання з підробітком

Програми Erasmus+ та міжнародні стажування

Диплом, який визнається в країнах ЄС

Хто може вступити?

Випускники шкіл

Студенти коледжів

Бакалаври, які планують вступ до магістратури

Абітурієнти без НМТ або ЗНО

Кожен українець, який хоче навчатися за кордоном, може скористатися шансом і вступити до Словаччини на безкоштовне навчання.

Як подати документи?

Для вступу потрібно правильно підготувати документи, зробити переклад у присяжного перекладача, подати онлайн-заявку та за потреби пройти співбесіду. Найкраще пройти цей шлях із підтримкою фахівців.

Супровід від Postupai

Компанія Postupai допомагає українським студентам пройти шлях від вибору університету до заселення в гуртожиток. Ми пропонуємо:

Підбір програми та факультету

Подачу документів без помилок

Отримання листа про зарахування

Організацію приїзду та поселення

Реєстрацію в інформаційній системі університету

Супровід під час подачі на ВНП у Словаччині

Хочеш навчатися в Європі безкоштовно?

Якщо ти мрієш отримати європейську освіту без іспитів, але не знаєш, з чого почати — звернися до Postupai. Ми допоможемо обрати університет, зібрати документи та вступити до університету в Словаччині вже цього року.

Словаччина — це реальний шанс навчатися в Європі без зайвих витрат. Головне — почати вчасно.