Словацкий медицинский университет является гордым продолжением традиций образования медицинского персонала в области медицины. Словацкий медицинский университет в Братиславе - это государственный университет в Словакии, неотъемлемой частью которого являются словацкие государственные поликлиники, больницы и другие главные государственные медицинские учреждения - студенты здесь проходят интернатуру, а преподаватели в основном являются практикующими врачами с опытом, которые работают именно в государственных больницах.