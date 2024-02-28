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Словацкие университеты

Университеты
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Академия изобразительных искусств Братислава
Термин подачи заявки: до 30.11.2024

Академия изобразительных искусств Братислава

Направление: Творческое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, Академия изобразительных искусств в г. Братислава считается самым престижным учебным заведением творческого направления в Словакии. Академия предлагает учебные программы в области архитектуры, дизайна, фотографии, графики, медиа, живописи, скульптуры, текстиля и тому подобное.

г. Братислава
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Жилинский университет
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Жилинский университет

Направление: Техническое Гуманитарное

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Жилинский университет в г. Жилина занимает почетное четвертое место в рейтинге лучших вузов Словакии.  Правда, уже по оценкам UniRank ™ 2023 Жилинский университет спустился на седьмую строчку. Жилинский университет в г. Жилина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ.

г. Жилина
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Католический университет в г. Ружомберок
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Католический университет в г. Ружомберок

Направление: Гуманитарное Медицинское

Католический университет в Ружомберке занимает 21-ое место среди лучших словацких университетов в соответствии с рейтингом Uni Rank 2023. Университет предлагает для изучения исторические, гуманитарные, педагогические, естественные, социальные и медицинские науки. А также изучение искусства, экономики, управления и права.

г. Ружомберок
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Прешовский университет
Термин подачи заявки: до 30.04.2024

Прешовский университет

Направление: Гуманитарное Медицинское

Согласно оценке UniRank ™ 2023 Прешовский университет в Прешове занимает почетное 9 место среди лучших университетов Словакии. Прешовский университет украинцам и гражданам СНД предлагает бесплатное образование.

г. Прешов
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Словацкий агротехнический (сельскохозяйственный) университет в Нитре
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Словацкий агротехнический (сельскохозяйственный) университет в Нитре

Направление: Гуманитарное Техническое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Словацкий агротехнический университет в Нитре входил в 5 лучших вузов Словакии; правда, за год его обогнали такие университеты, как Университет Матея Бела в Банской Быстрице, Прешовский университет, Университет Шафарикав Кошице, Университет Константина Философа в Нитре и Трнавский университет.

г. Нитра
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Словацкий медицинский университет в Братиславе
Термин подачи заявки: до 28.02.2024

Словацкий медицинский университет в Братиславе

Направление: Медицинское

Словацкий медицинский университет является гордым продолжением традиций образования медицинского персонала в области медицины. Словацкий медицинский университет в Братиславе - это государственный университет в Словакии, неотъемлемой частью которого являются словацкие государственные поликлиники, больницы и другие главные государственные медицинские учреждения - студенты здесь проходят интернатуру, а преподаватели в основном являются практикующими врачами с опытом, которые работают именно в государственных больницах.

г. Братислава
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Словацкий технический университет в Братиславе
Термин подачи заявки: до 30.04.2024

Словацкий технический университет в Братиславе

Направление: Техническое Творческое

Согласно рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацкий технический университет в Братиславе входит в 550 лучших университетов мира по показателю трудоустройства выпускников. Например, 94% выпускников Факультета информатики и информационных технологий трудоустраиваются по специальности после окончания этого факультета.

г. Братислава
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Технический университет в Зволене
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Технический университет в Зволене

Направление: Техническое Экономическое Творческое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Технический университет в Зволене входит в 20 список  лучших словацких вузов, хотя, по оценке в 2015 году, когда университет был второй раз переактридитовано, этот вуз был признан одним из 7-и лучших словацких университетов.

г. Зволен
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Технический университет в Кошице
Термин подачи заявки: до 30.04.2023

Технический университет в Кошице

Направление: Техническое Экономическое

Технический университет в Кошице находится на 3 месте (UniRank™ 2023) среди лучших университетов Словакии. Технический университет в Кошице предлагает большой спектр технических специальностей, среди которых Авиационный факультет (единственный в Словакии для иностранцев). 

г. Кошице
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Трнавский университет
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Трнавский университет

Направление: Гуманитарное Медицинское

В соответствии с оцениванием UniRank™ 2023, государственный Трнавский университет в г. Трнава входит в первую десятку лучших словацких вузов. В 2019 году университет получил статус высшего ранга "Исследовательский университет". Также университет завоевал премию "Народноt признания" за качество. 

г. Трнава
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Университет Александра Дубчека в Тренчине
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет Александра Дубчека в Тренчине

Направление: Гуманитарное Медицинское Экономическое

Согласно оценке UniRank ™ 2023 государственный Университет Александра Дубчика в Тренчине входит в  список15 лучших вузов Словакии. Университет Дубчика предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.

г. Тренчин
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Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице

Направление: Медицинское

Этот государственный университет предлагает образование международного уровня; Ветеринарный университет является известным на территории Словакии и на международном уровне. Выпускники университета получают уникальный в Словакии статус ветеринарного врача, а также фармацевта, согласно аккредитации этого словацкого вуза.

г. Кошице
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Университет им. Константина Философа в Нитре
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет им. Константина Философа в Нитре

Направление: Гуманитарное

Согласно оценке UniRank 2023, государственный Университет Константина Философа в г. Нитра входит в десятку лучших вузов Словакии. Университет Константина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранніх студентова стран СНГ.

г. Нитра
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Университет Коменского в Братиславе
Термин подачи заявки: до 28.02.2024

Университет Коменского в Братиславе

Направление: Гуманитарное Медицинское

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный вуз, Университет Коменского в Братиславе, находится на 1 месте  среди лучших университетов Словакии. Этот ВУЗ всегда был и остается лучшим гуманитарным университетом в Словакии.

г. Братислава
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Университет Матея Бела
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет Матея Бела

Направление: Гуманитарное Экономическое

В соответствии с оцениванием Unirank™ 2020 Университет Матея Бела в г. Банска Бистрица (UMB), занимает четвертую ступеньку среди лучших вузов Словакии. Этот университет относительно молод, лишь в 2010 году учебное заведение аккредитовало свой статус университета. Университет Матея Бела является членом Европейской ассоциации университетов.

г. Банска Бистрица
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Университет Павла Йозефа Шафарика
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет Павла Йозефа Шафарика

Направление: Гуманитарное Медицинское

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Университет Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице входит в десятку лучших вузов Словакии (занимает шестое место).  Университет Шафарик предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.

г. Кошице
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Экономический университет в Братиславе
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Экономический университет в Братиславе

Направление: Экономическое

Экономический университет в Братиславе долгое время считается лучшим крупнейшим и старейшим университетом Словакии с экономическим направлением. Учитывая то, что университет является узкопрофильным, он охватывает большой спектр экономических направлений начиная с государственного управления через частный бизнес и бизнес на международном рынке.

г. Братислава
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