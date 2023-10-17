Словацкий медицинский университет является гордым продолжением традиций образования медицинского персонала в области медицины. Словацкий медицинский университет - это государственный университет в Словакии, неотъемлемой частью которого являются словацкие государственные поликлиники, больницы и другие главные государственные медицинские учреждения - студенты здесь проходят интернатуру, а преподаватели в основном являются практикующими врачами с опытом, которые работают именно в государственных больницах.

Словацкий медицинский университет действует в духе Конституции мировых университетов Magna Charta Universitatum, в духе ценностей демократии, гуманизма, толерантности, действует, как аполитичный институт. Это заставляет студентов придерживаться принципов клятвы Гиппократа и защищать жизнь и здоровье от зачатия до достойной естественной смерти.

Словацкий медицинский университет в Братиславе - единственный медицинский университет в Словакии, который специализируется исключительно на медицинском образовании на всех трех уровнях высшего образования, и одновременно является единственным заведением в Словацкой Республики, которое обеспечивает образование для медицинских работников во всех сферах и специализациях медицины.