Словацкий медицинский университет является гордым продолжением традиций образования медицинского персонала в области медицины. Словацкий медицинский университет - это государственный университет в Словакии, неотъемлемой частью которого являются словацкие государственные поликлиники, больницы и другие главные государственные медицинские учреждения - студенты здесь проходят интернатуру, а преподаватели в основном являются практикующими врачами с опытом, которые работают именно в государственных больницах.
Словацкий медицинский университет действует в духе Конституции мировых университетов Magna Charta Universitatum, в духе ценностей демократии, гуманизма, толерантности, действует, как аполитичный институт. Это заставляет студентов придерживаться принципов клятвы Гиппократа и защищать жизнь и здоровье от зачатия до достойной естественной смерти.
Словацкий медицинский университет в Братиславе - единственный медицинский университет в Словакии, который специализируется исключительно на медицинском образовании на всех трех уровнях высшего образования, и одновременно является единственным заведением в Словацкой Республики, которое обеспечивает образование для медицинских работников во всех сферах и специализациях медицины.
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 50-1200 €
Аккредитованная академическая степень:
В словацком медицинском университете наблюдается 100% занятости выпускников
1 мая 1953 в Тренчине был создан Словацкий институт для последипломной подготовки врачей, который до 1966 года уже сформировал учебные программы для предоставления полного высшего медицинского образования в Словакии. В этом году для медицинского института закончилось строительство главного корпуса в Братиславе, и это словацкое медицинское учреждение высшего образования переехало в столицу Словакии, как «Институт последипломного образования для врачей и фармацевтов в Братиславе».
1 сентября 2002 года Словацкий медицинский университет в Братиславе стал государственным высшим учебным заведением Словакии
Сегодня, Словацкий медицинский университет в Братиславе насчитывает четыре факультета, а также другие учреждения.
В 1991 году институт был переименован в «Институт последипломного образования работников в медицине, Братислава». Содержание и форма обучения были реакцией на требования практической медицины в Словакии, в связи с чем пришло и новое название учебного заведения: в 1998 году он был переименован в «Словацкую последипломную академию медицины в Братиславе».
Центр поддержки проектов - деятельность этой организации лежит в поддержке и реализации словацких и международных проектов. Работа центра заключается в следующем:
Центр поддержки проектов сейчас поддерживает научные проекты ASFEU, проекты Министерства здравоохранения в Словакии и проекты Европейского союза на разных стадиях их развития.
Словацкий медицинский университет в Братиславе развил свои составные части настолько, что сейчас они имеют очень высокие показатели педагогических и научных критериев, которые очень высоко оцениваются не только в Словакии, но и за рубежом. Университет активно показывает свои достижения за рубежом, и создает новые сотрудничества со многими ведущими европейскими университетами и научными центрами.
С 2012 года университет заключает договоренности с другими университетами по программе обмена опытом ERASMUS
Международными партнерами Словацкого медицинского университета являются следующие образовательные учреждения:
Кроме этого, университет заключил сотрудничество со многими университетами в таких странах: Хорватия, Швеция, Россия, Венгрия, Греция, Германия, Чехия, Америка, Англия, Норвегия, Нидерланды, Индия, Северная Африка, Мексика, Швейцария, Франция, Болгария, Испания, Польша, Бельгия, Дания
Членство словацкого медицинского университета в международных организациях мирового значения:
Поликлиника Словацкого медицинского университета в Братиславе предлагает специализированную амбулаторную помощь в 14 амбулаториях, а также деятельность учреждений совместных обзорных и лечебных подразделений в 5 лабораториях. В амбулаторных клинических отделениях и лабораториях работают врачи и медицинские работники, которые принимают участие в крупных мировых и европейских научно-исследовательских проектах в области здравоохранения, и, соответственно, применяют новейшие научные знания в диагностике и лечении пациентов клиники Словацкого медицинского университета в Братиславе.
Каждый факультет Словацкого медицинского университета обеспечивает студентов проживанием в Братиславе и в Банской Быстрице. Комнаты двухместные с санузлами. В просторах общежитий бесплатная WI-FI сеть. В Братиславе общежития находятся в 10 минутах ходьбы от центра города. Возле общежития находятся автобусная остановка, откуда ездят автобусы до ЖД вокзала, торгового центра. В общежитиях уже есть все необходимое для проживания: вся необходимая мебель, техника.
Частью сетки общежитий является кафе и буфеты. В кафе можно питаться в соответствии с актуальным меню. Другую пищу можно зарезервировать заранее. Можно посещать также столовые других университетов Братиславы или Банской Быстрицы. Цена за обед составляет 0,75-2 евро. Обед в столовых можно заказать сразу, или забронировать заранее. На выбор всегда горячие блюда, супы, мясо, рыба, рис, картофель и не только. Почти бесплатно предлагается также чай, компот, фрукты. Можно заказать кофе и десерт.
Неотъемлемой частью обучения являются спортивные предметы: плавание, теннис и другие. Спортивные предметы - это возможность отвлечься от учебы, и вместе с тем, получить «кредиты» за обучение. Кроме спортивных предметов Братислава и Банска Быстрица предлагают танцевальные курсы «University dance center», где можно учиться танго, народным танцам, латиноамериканским танцам, хип-хопу, реггетону, тверку, силовой йоге, хатха йоге, фит-дэнсу, зумбе. Цена за семестр - всего 30 евро для студента.
Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!
Зимний семестр - длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс длится лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля длится экзаменационный период.
Зимние праздники - приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр - условно длится из второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится лишь 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.
Летние каникулы - проходят от начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров - зимнего и летнего. Все следующие указаны даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в словацком медицинском университете на стационаре бесплатное для студентов, обучение оплачивает государство. Бесплатное обучение происходит на словацком языке. Контрактная (платная) форма обучения соответствует заочному обучению, или обучению, которое превысило количество стандартных лет обучения (бакалавриат - 3-4 года, магистратура - 2 года). Учиться на английском языке также возможно, такое обучение платное.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией