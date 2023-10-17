Словацький медичний університет є гордим продовженням традицій освіти медичного персоналу в галузі медицини. Словацький медичний університет – це державний університет в Словаччині, невід’ємною частиною якого є словацькі державні поліклініки, лікарні та інші головні державні медичні заклади – студенти тут проходять інтернатуру, а викладачі, здебільшого, є практикуючими лікарями з досвідом, які працюють саме в державних лікарнях.
Словацький медичний університет діє у дусі Конституції світових університетів Magna Charta Universitatum, у дусі цінностей демократії, гуманізму, толерантності, діє, як аполітичний інститут. Це змушує студентів дотримуватися принципів клятви Гіппократа та захищати життя та здоров'я від зачаття до гідної природної смерті.
Словацький медичний університет у Братиславі - єдиний медичний університет у Словаччині, який спеціалізується виключно на медичній освіті на всіх трьох рівнях вищої освіти і водночас є єдиним закладом у Словацькій Республіці, який забезпечує освіту для медичних працівників у всіх сферах та спеціалізаціях медицини.
Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
В словацькому медичному університеті спостерігається 100% зайнятості випускників.
Заклад мав цю назву до 1991 року. Цього року був перейменований на «Інститут післядипломної освіти працівників в медицині, Братислава». Зміст та форма навчання були реакцією на вимоги практичної медицини в Словаччині, у зв’язку з чим прийшла і нова назва навчального закладу: в 1998 році його було перейменовано на «Словацька післядипломна академія медицини в Братиславі».
1 вересня 2002 року словацький медичний університет в братиславі став державним вищим навчальним закладом словаччини.
Сьогодні Словацький медичний університет в Братиславі налічує чотири факультети, а також інші установи:
Медичний факультет – забезпечує вищу медичну освіту в навчальній програмі «Загальна медицина», та є першочерговим продовженням післядипломної спеціалізованої медичної освіти в медицині та фармацевтиці, які Словацький медичний університет в Братиславі забезпечує від 1953 року.
Факультет сестринської справи та медичних спеціалізованих навчань – пропонує акредитовані навчальні програми бакалаврату, магістратури та аспірантури в медичних спеціальностях «медична сестра», «акушерство», «фізіотерапія», «радіологічні технології», «невідкладна медична допомога», «фізіологічне та клінічне харчування», «соціальна робота з акцентом на соціальну та медичну допомогу людям похилого віку», а також післядипломна спеціалізована освіта для вже практикуючих медичних працівників.
Факультет охорони здоров’я – розвинувся з Школи охорони здоров’я, яка була заснована в 1991 році під патронатом світових медичних організацій WHO та SPAM. Факультет охорони здоров’я пропонує навчальні програми бакалаврату, магістратури та аспірантури в акредитованій спеціальності «Охорона громадського здоров’я»
Медичний факультет в Банській Бистриці – забезпечує вищу медичну освіту в спеціальностях «медична сестра», «фізіотерапія», «невідкладна медична допомога», а також післядипломну освіту для медичних працівників та інші заходи, які вдосконалюють медичну систему Словаччини та дану наукову область.
1 травня 1953 року в Тренчині було створено Словацький інститут для післядипломної підготовки лікарів, який до 1966 року вже сформував навчальні програми для надання повної вищої медичної освіти в Словаччині. Цього ж року для медичного інституту закінчилось будівництво головного корпусу в Братиславі, і даний словацький медичний заклад вищої освіти переїхав до столиці Словаччини, як «Інститут післядипломної освіти для лікарів та фармацевтів в Братиславі».
Центр підтримки проєктів - чинність даної організації спочиває у підтримці та реалізації словацьких та міжнародних проєктів. Робота центру полягає в наступному:
Центр підтримки проектів зараз підтримує наукові проекти ASFEU, проекти Міністерства охорони здоров’я в Словаччині та проєкти Європейського союзу на різних стадіях їхнього розвитку.
Словацький медичний університет в Братиславі розвинув свої складові частини настільки, що зараз вони мають дуже високі показники педагогічних та наукових критеріїв, які оцінюють не лише в Словаччині, але і за кордоном. Університет активно показує свої досягнення за кордоном, та створює нові співпраці з багатьма провідними європейськими університетами та науковими центрами.
З 2012 року університет заключає домовленості щодо обміну досвідом відповідно до програми erasmus з іншими університетами.
Міжнародними партнерами Словацького медичного університету є наступні освітні установи:
Окрім цього, університет заключив співпрацю з багатьма університетами в таких країнах: Хорватія, Швеція, Росія, Угорщина, Греція, Німеччина, Чехія, Америка, Англія, Норвегія, Нідерланди, Індія, Північна Африка, Мексика, Швейцарія, Франція, Болгарія, Іспанія, Польща, Бельгія, Данія, Україна.
Членство словацького медичного університету в міжнародних світових організаціях:
Поліклініка Словацького медичного університету в Братиславі пропонує спеціалізовану амбулаторну допомогу в 14 амбулаторіях, а також діяльність установ спільних оглядових та лікувальних підрозділів в 5 лабораторіях. В амбулаторних клінічних відділеннях та лабораторіях працюють лікарі та медичні працівники, які беруть участь у великих світових та європейських науково-дослідних проектах у галузі охорони здоров’я, і, відповідно, застосовують найновіші наукові знання у діагностиці та лікуванні пацієнтів клініки Словацького медичного університету в Братиславі.
Кожен факультет Словацького медичного університету забезпечує студентів проживанням в Братиславі та в Банській Бистриці. Кімнати двомісні з санвузлами. В просторах гуртожитків є безкоштовна wi-fi мережа. В Братиславі гуртожитки знаходяться на відстані 10 хвилин ходьби від центра міста. Біля гуртожитку знаходяться автобусна зупинка з прямим сполученням до ЖД вокзалу, торгового центру. В гуртожитках вже є все необхідне для проживання: повне обмеблювання, техніка.
Частиною сітки гуртожитків є кафе та буфети. В кафе можна харчуватися відповідно до актуального меню. Іншу їжу можна зарезервувати наперед. Можна відвідувати також їдальні інших університетів Братислави чи Банської Бистриці. Ціна за обід становить 0,75-2 євро. Обід в їдальнях можна замовити одразу, або забронювати наперед. На вибір завжди гарячі страви, супи, м'ясо, риба, рис, картопля і не тільки. Майже безкоштовно пропонується також чай, компот, фрукти. Можна замовити каву та десерт.
Невід’ємною частиною навчання є спортивні предмети: плавання, теніс та інші. Спортивні предмети – це можливість відволіктися від навчання, і разом з тим, отримати «кредити» за навчання. Окрім спортивних предметів Братислава та Банська Бистриця пропонують танцювальні курси «University dance center», де можна навчатися танго, народним танцям, латиноамериканським танцям, хіп-хопу, регетону, тверку, силовій йозі, хатха йозі, фіт-денсу, зумбі. Ціна за семестр – всього 30 євро.
Ти можеш приєднатися до молодіжних спортивних організацій: грати в футбол, пляжний волейбол, займатися катанням на лижах або віндсерфінгом! Або ж, купуй студентський абонемент на сучасні танці, йогу або карате!
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний
процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини
лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний
період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В
другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний
період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Словацькому медичному університеті на стаціонарі безкоштовне для студента, навчання оплачує держава. Безкоштовне навчання відбувається словацькою мовою. Контрактна (платна) форма навчання відповідає заочному навчанню, або навчанню, яке перевищило кількість стандартних років навчання (бакалаврат – 3-4 роки, магістратура – 2 роки). Навчатися англійською мовою також можливо, таке навчання платне.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом
Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією