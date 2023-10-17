Сьогодні

Заклад мав цю назву до 1991 року. Цього року був перейменований на «Інститут післядипломної освіти працівників в медицині, Братислава». Зміст та форма навчання були реакцією на вимоги практичної медицини в Словаччині, у зв’язку з чим прийшла і нова назва навчального закладу: в 1998 році його було перейменовано на «Словацька післядипломна академія медицини в Братиславі».

1 вересня 2002 року словацький медичний університет в братиславі став державним вищим навчальним закладом словаччини.

Сьогодні Словацький медичний університет в Братиславі налічує чотири факультети, а також інші установи:

Медичний факультет – забезпечує вищу медичну освіту в навчальній програмі «Загальна медицина», та є першочерговим продовженням післядипломної спеціалізованої медичної освіти в медицині та фармацевтиці, які Словацький медичний університет в Братиславі забезпечує від 1953 року.

Факультет сестринської справи та медичних спеціалізованих навчань – пропонує акредитовані навчальні програми бакалаврату, магістратури та аспірантури в медичних спеціальностях «медична сестра», «акушерство», «фізіотерапія», «радіологічні технології», «невідкладна медична допомога», «фізіологічне та клінічне харчування», «соціальна робота з акцентом на соціальну та медичну допомогу людям похилого віку», а також післядипломна спеціалізована освіта для вже практикуючих медичних працівників.

Факультет охорони здоров’я – розвинувся з Школи охорони здоров’я, яка була заснована в 1991 році під патронатом світових медичних організацій WHO та SPAM. Факультет охорони здоров’я пропонує навчальні програми бакалаврату, магістратури та аспірантури в акредитованій спеціальності «Охорона громадського здоров’я»

Медичний факультет в Банській Бистриці – забезпечує вищу медичну освіту в спеціальностях «медична сестра», «фізіотерапія», «невідкладна медична допомога», а також післядипломну освіту для медичних працівників та інші заходи, які вдосконалюють медичну систему Словаччини та дану наукову область.