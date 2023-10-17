Відповідно до оцінки UniRank ™ 2024 - Словацький технічний університет в Братиславі (STU) знаходиться на 2 місці серед кращих університетів Словаччини. В рейтингу QS World University Rankings 2016 він входить в 500 кращих університетів світу. Його факультети також вже давно займають передові позиції в рейтингу ARRA.
Наприклад, Факультет хімічної та харчової промисловості STU вже понад 15 років знаходиться серед факультетів, що очолюють рейтинг.
Відповідно до рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацький технічний університет в Братиславі входить у 550 кращих університетів світу за показником працевлаштування випускників. Наприклад, 94% випускників Факультету інформатики та інформаційних технологій працевлаштовуються за спеціальністю після закінчення цього факультету. ІТ факультет STU має міжнародну акредитацію кембриджського рівня.
Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
100% абітурієнтів, які звернулися до нас з бажанням вчитися в STU - вступили. Вступ - без екзаменів майже на всі спеціальності
Університет почав формуватися ще в 1762 році, коли в Банській Щавниці була заснована Гірнича академія. На той час це був «БУМ» на всю Європу, оскільки вперше, технічні науки почали вивчатися університетським способом. Зараз у Банській Щавниці знаходиться навчально-рекреаційна зона факультету архітектури та дизайну STU. Весь історичний центр Банської Щавниці належить до юнеско.
В п’ятдесятих роках двадцятого століття факультети почали змінювати свої назви та спеціалізації, пристосовуючись та долучаючись до створення нового технічного прогресу.
Наприклад, Факультет спеціальних наук перекваліфікувався на Гірничий факультет, а Факультет економічної інженерії набув трьох повноцінних напрямків: хімічний, будівельний та машинобудівний, які пізніше стали незалежними факультетами.
В 1991 році університет перейменували на Словацький технічний університет в Братиславі, який під час всієї історії очолював технічні університети в Словаччині. В 1937 році сучасний Словацький технічний університет в Братиславі став першою політехнікою у Словаччині, яка була локалізована в Кошице. Зі своєю полігамністю технічних напрямків, цей ВНЗ зайняв вагоме місце в історії Словаччини. Ще через два роки університет перебрався до Братислави з назвою «Словацький університет технічний».
Зараз Словацький технічний університет є сучасним науково-дослідницьким навчальним закладом, який дуже добре фінансує держава. Словацький технічний університет в Братиславі пропонує найширший в Словаччині вибір технічних спеціальностей. Університет забезпечує всіх закордонних студентів місцем в гуртожитку. Важливо знати, що майже на всі факультети Словацького технічного університету в Тебе є можливість вступити не складаючи вступних екзаменів. Вступити в університет доволі легко, навчання буде цікавим та інтенсивним.
Області, які Ти можеш вивчати: комп’ютерні технології, кібербезпека, ІТ, штучний інтелект, будівництво, архітектура, дизайн, ландшафтна архітектура, біотехнології, харчова та фармацевтична промисловість, машино-технічне будівництво, матеріало-технічне будівництво, менеджмент та інвестиції та багато іншого.
На міжнародному рівні Словацький технічний університет співпрацює із величезною кількістю закордонних університетів з таких країн, як: Німеччина, Австрія, Англія, Франція, Швеція, Норвегія, Іспанія, Америка, Хорватія, Туреччина та інші, у які Ти можеш потрапити на навчання по обміну від STU та отримувати щомісячну стипендію.
Кожного року університет відправляє у різні країни світу біля 500 своїх студентів.
Словацький технічний університет в Братиславі - престижний словацький університет, який посилено готує студента до практики, і працедавці це оцінюють. Тому випускники Словацького технічного університету в Братиславі відносяться до найбільш затребуваних та високооплачуваних на ринку праці в Словаччині та за її межами.
Щорічно, кожен факультет влаштовує виставки ринку праці, де студент має змогу дізнатися все про працевлаштування безпосередньо від працедавця також дізнатися про відповідне робоче місце, робочу позицію та про дане підприємство. Працедавці з радістю відвідують студенів STU, адже кожен з них хоче залучити випускників саме кращого словацького університету до свого підприємства.
Студенти працевлаштовуються вже під час навчання на старших курсах. На сайті університету Ти завжди можеш знайти пропозиції щодо працевлаштування.
Гуртожитки STU розташовані в самому центрі міста, є сучасними та оснащеними всім необхідним.
Здебільшого, це блокові системи, з кімнатами, в яких проживають 2-3 особи. В блоці одна, дві або три кімнати. Всі гуртожитки оснащені швидкісним інтернетом. Деякі гуртожитки оснащені їдальнею, спортзалом, залом для танців чи тренажерним залом безпосередньо в корпусі.
Ціна за проживання коливається в межах 62-87 євро на місяць.
Корпуси факультетів та гуртожитків супроводжуються їдальнями та буфетами, які забезпечують смачне та повноцінне харчування за низьку студентську ціну.
Словацький технічний університет володіє комплексом із 7 їдалень у таких будівлях: гуртожиток Юра Гронца, гуртожиток Млада Гарда, Будівельний факультет, Факультет електротехніки, Факультет хімічної та харчової промисловості, ректорат STU, їдальня Мілоша Угра в Трнаві.
Гурманам радимо резервувати найсмачніші страви за один день наперед, через інтернет або за допомогою автомату, що знаходиться біля кожної їдальні. У будь-якому разі, тут Тебе завжди з радістю нагодують не залежно від того, чи резервував Ти страву або ні. Головна умова – на твоїй карті ISIC має бути хоча б 1,50 – 2 євро для обіду.
STU пропонує Тобі великий спорткомплекс, який включає:
Зимовий семестр триває з 1 вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише з 15-20 вересня до 20 грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також на початок січня.
Літній семестр триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів - з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня - екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від моменту складання всіх екзаменів (липень) до середини вересня. Чим швидше студент складе сесію, тим більше часу може провести вдома.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів - зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Словацькому технічному університеті у Братиславі безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2), але сертифікат здебільшого не вимагається. Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою.
Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Словацькому технічному університеті в Братиславі, ціна за таке навчання коливатиметься від 1500 € до 4000 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 - 35 занять з репетитором словацької мови, аби вступити та успішно навчатися. Можливі індивідуальні або групові заняття. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з нашим репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією