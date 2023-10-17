В 1991 році університет перейменували на Словацький технічний університет в Братиславі, який під час всієї історії очолював технічні університети в Словаччині. В 1937 році сучасний Словацький технічний університет в Братиславі став першою політехнікою у Словаччині, яка була локалізована в Кошице. Зі своєю полігамністю технічних напрямків, цей ВНЗ зайняв вагоме місце в історії Словаччини. Ще через два роки університет перебрався до Братислави з назвою «Словацький університет технічний».

Сьогодні

Зараз Словацький технічний університет є сучасним науково-дослідницьким навчальним закладом, який дуже добре фінансує держава. Словацький технічний університет в Братиславі пропонує найширший в Словаччині вибір технічних спеціальностей. Університет забезпечує всіх закордонних студентів місцем в гуртожитку. Важливо знати, що майже на всі факультети Словацького технічного університету в Тебе є можливість вступити не складаючи вступних екзаменів. Вступити в університет доволі легко, навчання буде цікавим та інтенсивним.

Області, які Ти можеш вивчати: комп’ютерні технології, кібербезпека, ІТ, штучний інтелект, будівництво, архітектура, дизайн, ландшафтна архітектура, біотехнології, харчова та фармацевтична промисловість, машино-технічне будівництво, матеріало-технічне будівництво, менеджмент та інвестиції та багато іншого.

На міжнародному рівні Словацький технічний університет співпрацює із величезною кількістю закордонних університетів з таких країн, як: Німеччина, Австрія, Англія, Франція, Швеція, Норвегія, Іспанія, Америка, Хорватія, Туреччина та інші, у які Ти можеш потрапити на навчання по обміну від STU та отримувати щомісячну стипендію.

Кожного року університет відправляє у різні країни світу біля 500 своїх студентів.

Перспектива працевлаштуванн

Словацький технічний університет в Братиславі - престижний словацький університет, який посилено готує студента до практики, і працедавці це оцінюють. Тому випускники Словацького технічного університету в Братиславі відносяться до найбільш затребуваних та високооплачуваних на ринку праці в Словаччині та за її межами.

Щорічно, кожен факультет влаштовує виставки ринку праці, де студент має змогу дізнатися все про працевлаштування безпосередньо від працедавця також дізнатися про відповідне робоче місце, робочу позицію та про дане підприємство. Працедавці з радістю відвідують студенів STU, адже кожен з них хоче залучити випускників саме кращого словацького університету до свого підприємства.

Студенти працевлаштовуються вже під час навчання на старших курсах. На сайті університету Ти завжди можеш знайти пропозиції щодо працевлаштування.