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Управління процесами

Управління процесами — IT і технології майбутнього, без вступних іспитів

Якщо тобі цікаві технології, але ти хочеш не просто писати код, а застосовувати знання для вирішення реальних задач — програма «Управління процесами» (Riadenie procesov) у Словацькому технічному університеті в Братиславі саме для тебе. Це не просто IT-спеціальність, а справжній міст між цифровими технологіями та світом виробництва.

Навчання відбувається словацькою мовою та є безкоштовним для громадян України, країн СНД і ЄС. Це чудова можливість здобути вищу освіту в Словаччині за сучасною інженерною спеціальністю.

Що це за спеціальність?

Це сучасна інженерна програма, на якій ти навчишся керувати виробничими та технологічними процесами за допомогою IT-інструментів, автоматизації та аналізу даних. Тут поєднуються знання з кібернетики, хімії, математики, фізики, програмування та управління. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати якісну освіту в Європі та бути корисним у різних галузях — від фармацевтики й харчової промисловості до енергетики та біотехнологій.

Формат навчання: обирай під себе

  • Стандартна 3-річна програма — підходить для тих, хто вже має базову підготовку з хімії, фізики та математики.
  • Конверсійна 4-річна програма — включає додатковий підготовчий рік для вступників, яким потрібно підтягнути базові знання і впевнено стартувати у технічній сфері.

Обидва варіанти ведуть до однієї мети — здобути якісну вищу освіту в Словаччині та престижну професію в Європі.

Чому варто обрати цю програму?

Світ стрімко змінюється. Автоматизація, цифровізація та сталий розвиток — це не тренд, а необхідність. Підприємства шукають фахівців, які розуміють як технології, так і сам виробничий процес. І саме таких спеціалістів готує ця програма. Випускники затребувані по всій Європі й легко знаходять роботу в міжнародних компаніях після закінчення бакалаврату.

Чому ти навчишся?

  • автоматизації та управлінню процесами;
  • програмуванню та комп’ютерному моделюванню;
  • основам хімії, фізики та прикладної математики;
  • промисловій аналітиці та вимірювальним системам;
  • сталому виробництву та енергоефективності.

А головне — ти будеш не просто вивчати теорію, а працювати над реальними задачами й проєктами разом із промисловими партнерами. Це освіта, яка готує до життя та роботи, а не лише до іспитів.

Ким ти зможеш працювати після завершення навчання?

Ти станеш спеціалістом, який вміє:

  • збирати та аналізувати дані з виробництва;
  • автоматизувати й оптимізовувати технологічні процеси;
  • впроваджувати сучасні IT-рішення у реальне виробництво;
  • керувати проєктами та працювати в команді;
  • мислити системно й пропонувати ефективні рішення.

Де ти зможеш працювати?

  • інженером-автоматиком у фармацевтичній або харчовій промисловості;
  • проєктним менеджером у міжнародній виробничій компанії;
  • системним аналітиком або розробником промислових рішень;
  • фахівцем із цифровізації виробництв;
  • інженером зі сталого розвитку або енергоменеджером.

Ти зможеш працювати не лише в Словаччині, а й в усій Європі — твої знання будуть актуальними в будь-якій країні. Це універсальна технічна освіта, з якою ти відкриєш шлях до міжнародної кар'єри.

Готовий зробити крок назустріч майбутньому?

Хочеш безкоштовно здобути вищу освіту в Словаччині й опанувати затребувану технічну спеціальність в Європі?

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Де проходить навчання:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
м. Братислава, Словаччина

Навчальний план бакалаврату з хімічної інженерії в STU

У Словацькому технічному університеті в Братиславі програма бакалаврату з хімічної інженерії доступна у двох форматах: стандартна 3-річна програма для студентів з підготовкою з математики, фізики та хімії, а також 4-річна конверсійна програма з підготовчим роком для абітурієнтів, які потребують поглиблення базових знань перед входженням в основну частину курсу.

1 курс

1-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Основи хімії I
  • Основи математики I
  • Основи фізики I
  • Вступ до лабораторної техніки
  • Фізичне виховання
  • Наука та промисловість

2-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Основи хімії II
  • Основи математики II
  • Основи фізики II
  • Інформатика
  • Вступ до фізико-хімічних вимірювань
  • Фізичне виховання

Після завершення першого курсу студенти конверсійної програми переходять на основну навчальну траєкторію бакалаврату.

2 курс

3-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Основи загальної економічної теорії
  • Неорганічна хімія
  • Матеріальні баланси
  • Математика I
  • Фізичне виховання
  • Технічна англійська мова I
  • Засоби технічних обчислень I
Вибіркові дисципліни
  • Електротехніка
  • Семінар з управління процесами
  • Наука і технології
  • Семінар з хімії
  • Семінар з математики

4-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Динамічні системи
  • Лабораторна практика з неорганічної хімії
  • Лабораторія з фізики
  • Математика II
  • Фізичне виховання
  • Фізика I
  • Технічна англійська мова II
  • Засоби технічних обчислень II
Вибіркові дисципліни
  • Альтернативні джерела енергії
  • Вбудовані системи I
  • Вступ до мови R
  • Семінар з фізики
  • Семінар з математики II

3 курс

5-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Основи права
  • Лабораторія з фізичної хімії I
  • Органічна хімія I
  • Фізичне виховання
  • Фізична хімія I
  • Фізика II
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
  • Моделювання процесів у хімічних і харчових технологіях
  • Веб-технології I
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
  • Інформатика II
  • Засоби технічних обчислень III
Вибіркові дисципліни
  • Застосування диференціальних рівнянь
  • Комп’ютерне моделювання
  • Вбудовані системи II
  • Операційні системи I

6-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Фізичне виховання
  • Фізична хімія II
  • Лабораторія з фізичної хімії II
  • Презентаційні навички I
  • Управління процесами I
  • Командний проєкт
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
  • Логічне керування
  • Органічна хімія II
  • Веб-технології II
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
  • Програмування I
  • Засоби технічних обчислень IV
Вибіркові дисципліни
  • Комбінаторні методи в хімії та біохімії
  • Операційні системи II
  • Створення аудіовізуальних матеріалів
  • Табличні процесори та бази даних для обробки даних

4 курс

7-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Хімічна та енергетична інженерія
  • Інструментальні методи аналізу
  • Лабораторія інструментальних методів аналізу
  • Лабораторія хімічної та енергетичної інженерії
  • Оптимізація
  • Презентаційні навички II
  • Семестровий проєкт
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
  • Оцінювання параметрів
  • Програмування II
Вибіркові дисципліни
  • Структури даних та алгоритми
  • Розподілені системи контролю версій
  • Вступ до нечітких систем
  • Фізичне виховання

8-й семестр

Обов’язкові дисципліни
  • Бакалаврська робота
  • Проєкт з управління процесами
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
  • Бази даних
  • Управління процесами II
Вибіркові дисципліни
  • Промислові технології
  • Вступ до машинного навчання
  • Вступ до оптимального та предиктивного керування
  • Фізичне виховання

Кар'єра після завершення навчання: ким ти станеш і де зможеш працювати

Після завершення програми «Управління процесами» ти станеш інженером нового покоління — фахівцем, який не просто розуміє, як влаштовані виробничі процеси, а й уміє їх цифровізувати, автоматизувати та оптимізувати за допомогою сучасних IT-рішень. Завдяки міждисциплінарній підготовці (кібернетика, хімія, автоматизація, програмування) ти зможеш застосувати свої знання в найрізноманітніших галузях.

Де ти зможеш працювати

  • у хімічній, переробній, харчовій, фармацевтичній та нафтохімічній промисловості;
  • в енергетиці, електротехніці, машинобудуванні та автоматизації виробництва;
  • у компаніях, що займаються вимірюваннями, керуванням і збором даних (від заводів до IT-фірм);
  • у сфері сталого розвитку та екологічного моніторингу;
  • у міжнародних проєктах, де важливе поєднання технічних та управлінських компетенцій;
  • у стартапах і сфері промислових інтернет-рішень (зокрема IoT і цифрові двійники).

На яких посадах ти зможеш працювати

  • інженером з автоматизації та керування процесами;
  • системним аналітиком або програмістом виробничих рішень;
  • проєктувальником або системним інженером у сфері виробництва та контролю;
  • менеджером проєктів або фахівцем з цифрової трансформації;
  • інженером-дослідником у міжнародних або R&D-компаніях;
  • консультантом чи технологом з оптимізації процесів;
  • а також підприємцем — якщо ти захочеш створити власне виробництво або сервіс у сфері технологій.

Можливість продовжити навчання в магістратурі

Після бакалаврату ти зможеш вступити до магістратури за суміжними напрямами як у Словацькому технічному університеті (STU), так і в інших європейських вишах. Особливо популярні магістерські програми з таких спеціальностей:

  • автоматизація та робототехніка;
  • прикладна інформатика та штучний інтелект у промисловості;
  • інженерна кібернетика;
  • керування промисловими процесами;
  • екологічні та енергетичні технології.

Навчання в магістратурі відкриє тобі ще більше можливостей для міжнародної кар'єри, наукової роботи та високих позицій у сфері інженерії.

Як вступити на бакалаврат за напрямом «Управління процесами» в Словаччині

Мрієш безкоштовно навчатися в Європі та здобути професію майбутнього на перетині ІТ, автоматизації та інженерії? Тоді програма «Управління процесами» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — саме для тебе. Це сучасна спеціальність на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU), яка відкрита для студентів з України, Казахстану, Молдови та інших країн СНД.

Формати навчання: обери свій шлях

  • 3-річна програма — для тих, хто має базові знання з математики, фізики та хімії. Ти відразу починаєш основне навчання.
  • 4-річна (конверсійна) програма — включає підготовчий рік для покращення базових знань. Далі — навчання разом з усіма.

Обидві програми повністю безкоштовні і проходять словацькою мовою. Після закінчення навчання ти отримаєш диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС.

Як вступити на «Управління процесами» в STU?

Все просто — вступ без іспитів. Що потрібно:

  • Подати онлайн-заявку — в цьому допоможе команда Postupai;
  • Надати атестат (11 класів або еквівалент);
  • Додати сертифікат про знання словацької мови (рівень B1 або вище).

А якщо немає сертифіката?

Якщо ти не маєш офіційного документа і в атестаті немає оцінки з словацької або чеської — можна скласти вступний тест. Але якщо в тебе є сертифікат від Postupai, іспит не потрібен — факультет офіційно його визнає.

Чому варто обрати саме «Управління процесами» в STU?

  • Державний університет з міжнародним визнанням і якісною освітою;
  • Сучасна ІТ-інженерна програма з акцентом на автоматизацію, управління та цифрові технології;
  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян України, СНД та ЄС;
  • Реальні можливості працевлаштування в міжнародних компаніях в Європі;
  • Можливість вступу до магістратури в будь-якій країні ЄС після бакалаврату;
  • Повна підтримка від Postupai — від подачі заявки до заселення в гуртожиток і адаптації на місці.

Почни свій шлях до кар'єри в Європі разом з Postupai

Хочеш працювати у фармацевтиці, харчовій промисловості, автоматизації чи інженерії? Програма «Управління процесами» в STU — це твій шанс здобути престижну професію, затребувану в будь-якій країні Європи.

Залиш заявку на сайті Postupai — і ми допоможемо тобі стати студентом Словацького технічного університету без іспитів та з підтримкою на кожному етапі!

Вступай з Postupai — і навчайся в Словаччині легко, безкоштовно та з перспективою кар’єри в ЄС.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація