Управління процесами — IT і технології майбутнього, без вступних іспитів
Якщо тобі цікаві технології, але ти хочеш не просто писати код, а застосовувати знання для вирішення реальних задач — програма «Управління процесами» (Riadenie procesov) у Словацькому технічному університеті в Братиславі саме для тебе. Це не просто IT-спеціальність, а справжній міст між цифровими технологіями та світом виробництва.
Навчання відбувається словацькою мовою та є безкоштовним для громадян України, країн СНД і ЄС. Це чудова можливість здобути вищу освіту в Словаччині за сучасною інженерною спеціальністю.
Що це за спеціальність?
Це сучасна інженерна програма, на якій ти навчишся керувати виробничими та технологічними процесами за допомогою IT-інструментів, автоматизації та аналізу даних. Тут поєднуються знання з кібернетики, хімії, математики, фізики, програмування та управління. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати якісну освіту в Європі та бути корисним у різних галузях — від фармацевтики й харчової промисловості до енергетики та біотехнологій.
Формат навчання: обирай під себе
- Стандартна 3-річна програма — підходить для тих, хто вже має базову підготовку з хімії, фізики та математики.
- Конверсійна 4-річна програма — включає додатковий підготовчий рік для вступників, яким потрібно підтягнути базові знання і впевнено стартувати у технічній сфері.
Обидва варіанти ведуть до однієї мети — здобути якісну вищу освіту в Словаччині та престижну професію в Європі.
Чому варто обрати цю програму?
Світ стрімко змінюється. Автоматизація, цифровізація та сталий розвиток — це не тренд, а необхідність. Підприємства шукають фахівців, які розуміють як технології, так і сам виробничий процес. І саме таких спеціалістів готує ця програма. Випускники затребувані по всій Європі й легко знаходять роботу в міжнародних компаніях після закінчення бакалаврату.
Чому ти навчишся?
- автоматизації та управлінню процесами;
- програмуванню та комп’ютерному моделюванню;
- основам хімії, фізики та прикладної математики;
- промисловій аналітиці та вимірювальним системам;
- сталому виробництву та енергоефективності.
А головне — ти будеш не просто вивчати теорію, а працювати над реальними задачами й проєктами разом із промисловими партнерами. Це освіта, яка готує до життя та роботи, а не лише до іспитів.
Ким ти зможеш працювати після завершення навчання?
Ти станеш спеціалістом, який вміє:
- збирати та аналізувати дані з виробництва;
- автоматизувати й оптимізовувати технологічні процеси;
- впроваджувати сучасні IT-рішення у реальне виробництво;
- керувати проєктами та працювати в команді;
- мислити системно й пропонувати ефективні рішення.
Де ти зможеш працювати?
- інженером-автоматиком у фармацевтичній або харчовій промисловості;
- проєктним менеджером у міжнародній виробничій компанії;
- системним аналітиком або розробником промислових рішень;
- фахівцем із цифровізації виробництв;
- інженером зі сталого розвитку або енергоменеджером.
Ти зможеш працювати не лише в Словаччині, а й в усій Європі — твої знання будуть актуальними в будь-якій країні. Це універсальна технічна освіта, з якою ти відкриєш шлях до міжнародної кар'єри.
Готовий зробити крок назустріч майбутньому?
Хочеш безкоштовно здобути вищу освіту в Словаччині й опанувати затребувану технічну спеціальність в Європі?
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Де проходить навчання:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
м. Братислава, Словаччина
Навчальний план бакалаврату з хімічної інженерії в STU
У Словацькому технічному університеті в Братиславі програма бакалаврату з хімічної інженерії доступна у двох форматах: стандартна 3-річна програма для студентів з підготовкою з математики, фізики та хімії, а також 4-річна конверсійна програма з підготовчим роком для абітурієнтів, які потребують поглиблення базових знань перед входженням в основну частину курсу.
1 курс
1-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Основи хімії I
- Основи математики I
- Основи фізики I
- Вступ до лабораторної техніки
- Фізичне виховання
- Наука та промисловість
2-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Основи хімії II
- Основи математики II
- Основи фізики II
- Інформатика
- Вступ до фізико-хімічних вимірювань
- Фізичне виховання
Після завершення першого курсу студенти конверсійної програми переходять на основну навчальну траєкторію бакалаврату.
2 курс
3-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Основи загальної економічної теорії
- Неорганічна хімія
- Матеріальні баланси
- Математика I
- Фізичне виховання
- Технічна англійська мова I
- Засоби технічних обчислень I
Вибіркові дисципліни
- Електротехніка
- Семінар з управління процесами
- Наука і технології
- Семінар з хімії
- Семінар з математики
4-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Динамічні системи
- Лабораторна практика з неорганічної хімії
- Лабораторія з фізики
- Математика II
- Фізичне виховання
- Фізика I
- Технічна англійська мова II
- Засоби технічних обчислень II
Вибіркові дисципліни
- Альтернативні джерела енергії
- Вбудовані системи I
- Вступ до мови R
- Семінар з фізики
- Семінар з математики II
3 курс
5-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Основи права
- Лабораторія з фізичної хімії I
- Органічна хімія I
- Фізичне виховання
- Фізична хімія I
- Фізика II
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
- Моделювання процесів у хімічних і харчових технологіях
- Веб-технології I
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
- Інформатика II
- Засоби технічних обчислень III
Вибіркові дисципліни
- Застосування диференціальних рівнянь
- Комп’ютерне моделювання
- Вбудовані системи II
- Операційні системи I
6-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Фізичне виховання
- Фізична хімія II
- Лабораторія з фізичної хімії II
- Презентаційні навички I
- Управління процесами I
- Командний проєкт
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
- Логічне керування
- Органічна хімія II
- Веб-технології II
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
- Програмування I
- Засоби технічних обчислень IV
Вибіркові дисципліни
- Комбінаторні методи в хімії та біохімії
- Операційні системи II
- Створення аудіовізуальних матеріалів
- Табличні процесори та бази даних для обробки даних
4 курс
7-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Хімічна та енергетична інженерія
- Інструментальні методи аналізу
- Лабораторія інструментальних методів аналізу
- Лабораторія хімічної та енергетичної інженерії
- Оптимізація
- Презентаційні навички II
- Семестровий проєкт
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
- Оцінювання параметрів
- Програмування II
Вибіркові дисципліни
- Структури даних та алгоритми
- Розподілені системи контролю версій
- Вступ до нечітких систем
- Фізичне виховання
8-й семестр
Обов’язкові дисципліни
- Бакалаврська робота
- Проєкт з управління процесами
Умовно обов’язкові дисципліни (мін. 1)
- Бази даних
- Управління процесами II
Вибіркові дисципліни
- Промислові технології
- Вступ до машинного навчання
- Вступ до оптимального та предиктивного керування
- Фізичне виховання
Кар'єра після завершення навчання: ким ти станеш і де зможеш працювати
Після завершення програми «Управління процесами» ти станеш інженером нового покоління — фахівцем, який не просто розуміє, як влаштовані виробничі процеси, а й уміє їх цифровізувати, автоматизувати та оптимізувати за допомогою сучасних IT-рішень. Завдяки міждисциплінарній підготовці (кібернетика, хімія, автоматизація, програмування) ти зможеш застосувати свої знання в найрізноманітніших галузях.
Де ти зможеш працювати
- у хімічній, переробній, харчовій, фармацевтичній та нафтохімічній промисловості;
- в енергетиці, електротехніці, машинобудуванні та автоматизації виробництва;
- у компаніях, що займаються вимірюваннями, керуванням і збором даних (від заводів до IT-фірм);
- у сфері сталого розвитку та екологічного моніторингу;
- у міжнародних проєктах, де важливе поєднання технічних та управлінських компетенцій;
- у стартапах і сфері промислових інтернет-рішень (зокрема IoT і цифрові двійники).
На яких посадах ти зможеш працювати
- інженером з автоматизації та керування процесами;
- системним аналітиком або програмістом виробничих рішень;
- проєктувальником або системним інженером у сфері виробництва та контролю;
- менеджером проєктів або фахівцем з цифрової трансформації;
- інженером-дослідником у міжнародних або R&D-компаніях;
- консультантом чи технологом з оптимізації процесів;
- а також підприємцем — якщо ти захочеш створити власне виробництво або сервіс у сфері технологій.
Можливість продовжити навчання в магістратурі
Після бакалаврату ти зможеш вступити до магістратури за суміжними напрямами як у Словацькому технічному університеті (STU), так і в інших європейських вишах. Особливо популярні магістерські програми з таких спеціальностей:
- автоматизація та робототехніка;
- прикладна інформатика та штучний інтелект у промисловості;
- інженерна кібернетика;
- керування промисловими процесами;
- екологічні та енергетичні технології.
Навчання в магістратурі відкриє тобі ще більше можливостей для міжнародної кар'єри, наукової роботи та високих позицій у сфері інженерії.
Як вступити на бакалаврат за напрямом «Управління процесами» в Словаччині
Мрієш безкоштовно навчатися в Європі та здобути професію майбутнього на перетині ІТ, автоматизації та інженерії? Тоді програма «Управління процесами» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — саме для тебе. Це сучасна спеціальність на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU), яка відкрита для студентів з України, Казахстану, Молдови та інших країн СНД.
Формати навчання: обери свій шлях
- 3-річна програма — для тих, хто має базові знання з математики, фізики та хімії. Ти відразу починаєш основне навчання.
- 4-річна (конверсійна) програма — включає підготовчий рік для покращення базових знань. Далі — навчання разом з усіма.
Обидві програми повністю безкоштовні і проходять словацькою мовою. Після закінчення навчання ти отримаєш диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС.
Як вступити на «Управління процесами» в STU?
Все просто — вступ без іспитів. Що потрібно:
- Подати онлайн-заявку — в цьому допоможе команда Postupai;
- Надати атестат (11 класів або еквівалент);
- Додати сертифікат про знання словацької мови (рівень B1 або вище).
А якщо немає сертифіката?
Якщо ти не маєш офіційного документа і в атестаті немає оцінки з словацької або чеської — можна скласти вступний тест. Але якщо в тебе є сертифікат від Postupai, іспит не потрібен — факультет офіційно його визнає.
Чому варто обрати саме «Управління процесами» в STU?
- Державний університет з міжнародним визнанням і якісною освітою;
- Сучасна ІТ-інженерна програма з акцентом на автоматизацію, управління та цифрові технології;
- Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян України, СНД та ЄС;
- Реальні можливості працевлаштування в міжнародних компаніях в Європі;
- Можливість вступу до магістратури в будь-якій країні ЄС після бакалаврату;
- Повна підтримка від Postupai — від подачі заявки до заселення в гуртожиток і адаптації на місці.
Почни свій шлях до кар'єри в Європі разом з Postupai
Хочеш працювати у фармацевтиці, харчовій промисловості, автоматизації чи інженерії? Програма «Управління процесами» в STU — це твій шанс здобути престижну професію, затребувану в будь-якій країні Європи.
Залиш заявку на сайті Postupai — і ми допоможемо тобі стати студентом Словацького технічного університету без іспитів та з підтримкою на кожному етапі!
Вступай з Postupai — і навчайся в Словаччині легко, безкоштовно та з перспективою кар’єри в ЄС.