Управління процесами — IT і технології майбутнього, без вступних іспитів

Якщо тобі цікаві технології, але ти хочеш не просто писати код, а застосовувати знання для вирішення реальних задач — програма «Управління процесами» (Riadenie procesov) у Словацькому технічному університеті в Братиславі саме для тебе. Це не просто IT-спеціальність, а справжній міст між цифровими технологіями та світом виробництва.

Навчання відбувається словацькою мовою та є безкоштовним для громадян України, країн СНД і ЄС. Це чудова можливість здобути вищу освіту в Словаччині за сучасною інженерною спеціальністю.

Що це за спеціальність?

Це сучасна інженерна програма, на якій ти навчишся керувати виробничими та технологічними процесами за допомогою IT-інструментів, автоматизації та аналізу даних. Тут поєднуються знання з кібернетики, хімії, математики, фізики, програмування та управління. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати якісну освіту в Європі та бути корисним у різних галузях — від фармацевтики й харчової промисловості до енергетики та біотехнологій.

Формат навчання: обирай під себе

Стандартна 3-річна програма — підходить для тих, хто вже має базову підготовку з хімії, фізики та математики.

— підходить для тих, хто вже має базову підготовку з хімії, фізики та математики. Конверсійна 4-річна програма — включає додатковий підготовчий рік для вступників, яким потрібно підтягнути базові знання і впевнено стартувати у технічній сфері.

Обидва варіанти ведуть до однієї мети — здобути якісну вищу освіту в Словаччині та престижну професію в Європі.

Чому варто обрати цю програму?

Світ стрімко змінюється. Автоматизація, цифровізація та сталий розвиток — це не тренд, а необхідність. Підприємства шукають фахівців, які розуміють як технології, так і сам виробничий процес. І саме таких спеціалістів готує ця програма. Випускники затребувані по всій Європі й легко знаходять роботу в міжнародних компаніях після закінчення бакалаврату.

Чому ти навчишся?

автоматизації та управлінню процесами;

програмуванню та комп’ютерному моделюванню;

основам хімії, фізики та прикладної математики;

промисловій аналітиці та вимірювальним системам;

сталому виробництву та енергоефективності.

А головне — ти будеш не просто вивчати теорію, а працювати над реальними задачами й проєктами разом із промисловими партнерами. Це освіта, яка готує до життя та роботи, а не лише до іспитів.

Ким ти зможеш працювати після завершення навчання?

Ти станеш спеціалістом, який вміє:

збирати та аналізувати дані з виробництва;

автоматизувати й оптимізовувати технологічні процеси;

впроваджувати сучасні IT-рішення у реальне виробництво;

керувати проєктами та працювати в команді;

мислити системно й пропонувати ефективні рішення.

Де ти зможеш працювати?

інженером-автоматиком у фармацевтичній або харчовій промисловості;

проєктним менеджером у міжнародній виробничій компанії;

системним аналітиком або розробником промислових рішень;

фахівцем із цифровізації виробництв;

інженером зі сталого розвитку або енергоменеджером.

Ти зможеш працювати не лише в Словаччині, а й в усій Європі — твої знання будуть актуальними в будь-якій країні. Це універсальна технічна освіта, з якою ти відкриєш шлях до міжнародної кар'єри.

Готовий зробити крок назустріч майбутньому?

Хочеш безкоштовно здобути вищу освіту в Словаччині й опанувати затребувану технічну спеціальність в Європі?

Залиши заявку на сайті Postupai — ми допоможемо зі вступом, документами й будемо з тобою на кожному етапі!

Де проходить навчання:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

м. Братислава, Словаччина