Словацький медичний університет є гордим продовженням традицій освіти медичного персоналу в галузі медицини. Словацький медичний університет в Братиславі - це державний університет в Словаччині, невід’ємною частиною якого є словацькі державні поліклініки, лікарні та інші головні державні медичні заклади студенти тут проходять інтернатуру, а викладачі, здебільшого, є практикуючими лікарями з досвідом, які працюють саме в державних лікарнях.