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Словацькі університети

Університети
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Академія образотворчих мистецтв Братислава
Термін подачі заяви: до 30.11.2024

Академія образотворчих мистецтв Братислава

Напрямок: Творчій

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, Академія образотворчих мистецтв в м. Братислава вважається найпрестижнішим навчальним закладом творчого спрямування у Словаччині. Академія пропонує навчальні програми в області архітектури, дизайну, фотографії, графіки, медіа, живописі, скульптури, текстилю тощо.

м. Братислава
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Економічний університет в Братиславі
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Економічний університет в Братиславі

Напрямок: Економічний

Економічний університет в Братиславі довгий час вважається кращим найбільшим та найстаршим університетом Словаччини з економічним напрямком. З огляду на те, що університет є вузькопрофільним, він охоплює великий спектр економічних напрямків починаючи з державного управління через приватний бізнес та бізнес на міжнародному ринку.

м. Братислава
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Жилінський університет
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Жилінський університет

Напрямок: Технічний Гуманітарний

Відповідно до оцінювання UniRank 2023, державний Жилінський університет у м.Жиліна посідає почеснечетверте місце у рейтингу кращих ВНЗ Словаччини. Щоправда, вже за оцінювання  UniRank 2023 Жилінський університет спустився на сьому сходинку. Жилінський університет у м. Жиліна пропонує безкоштовну вищу освіту для українців тазакордонних студентів країн СНД.

м. Жиліна
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Католицький університет в м. Ружомберок
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Католицький університет в м. Ружомберок

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Католицький університет в Ружомберку посідає 21-у позицію серед кращих словацьких університетів відповідно до рейтингу Uni Rank 2023. Університет пропонує для вивчення історичні, гуманітарні, педагогічні, природничі, соціальні та медичні науки. А також вивчення мистецтва, економіки, управління та права.

м. Ружомберок
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Пряшівський університет
Термін подачі заяви: до 30.04.2024

Пряшівський університет

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Пряшевський університет в Пряшові посідає почесне 9 місце серед кращих університетів Словаччини. Пряшівський університет для українців пропонує безкоштовну освіту.

м. Прешов
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Словацький агротехнічний (сільськогосподарський) університет у Нітрі
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Словацький агротехнічний (сільськогосподарський) університет у Нітрі

Напрямок: Гуманітарний Технічний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Словацький агротехнічний університет у Нітрі входив у 5 кращих вузів Словаччини; щоправда, за рік його обігнали такі університети, як: Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Прешівський університет, Університет Шафарикав Кошице, Університет Костянтина Філософа в Нітрі та Трнавський університет.

м. Нітра
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Словацький медичний університет в Братиславі
Термін подачі заяви: до 28.02.2024

Словацький медичний університет в Братиславі

Напрямок: Медичний

Словацький медичний університет є гордим продовженням традицій освіти медичного персоналу в галузі медицини. Словацький медичний університет в Братиславі - це державний університет в Словаччині, невід’ємною частиною якого є словацькі державні поліклініки, лікарні та інші головні державні медичні заклади студенти тут проходять інтернатуру, а викладачі, здебільшого, є практикуючими лікарями з досвідом, які працюють саме в державних лікарнях.

м. Братислава
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Словацький технічний університет у Братиславі
Термін подачі заяви: до 30.04.2024

Словацький технічний університет у Братиславі

Напрямок: Технічний Творчій

Відповідно до рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацький технічний університет в Братиславі входить у 550 кращих університетів світу за показником працевлаштування випускників. Наприклад, 94% випускників Факультету інформатики та інформаційних технологій працевлаштовуються за спеціальністю після закінчення цього факультету.

м. Братислава
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Технічний університет у Зволені
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Технічний університет у Зволені

Напрямок: Технічний Економічний Творчій

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.

м. Зволен
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Технічний університет у Кошице
Термін подачі заяви: до 30.04.2023

Технічний університет у Кошице

Напрямок: Технічний Економічний

Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці (UniRank™ 2023) серед  кращих університетів Словаччини. Технічний університет в Кошице пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких Авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців). 

м. Кошице
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Трнавський університет
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Трнавський університет

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Трнавський університет у м. Трнава входить у першу десятку кращих словацьких вузів. В 2019 році університет отримав статус вищого рангу «Дослідницький університет».  Також університет завоював премію "Народнt визнання" за якість. 

м. Трнава
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Університет Александра Дубчека в Тренчині
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Александра Дубчека в Тренчині

Напрямок: Гуманітарний Медичний Економічний

Безкоштовне навчання в університеті Дубчика проходить на словацькій мові. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний Університет Олександра Дубчика в Тренчині входить у 15  перелік кращих вузів Словаччини. Університет Дубчика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.

м. Тренчин
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Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице

Напрямок: Медичний

Цей державний університет пропонує освіту міжнародного рівня; Ветеринарний університет є найвідомішим на території Словаччині і на міжнародному рівні. Випускники університету отримують унікальний статус ветеринарного лікаря, а також фармацевта, згідно акредитації цього словацького ВНЗ.

м. Кошице
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Університет Коменського в Братиславі
Термін подачі заяви: до 28.02.2024

Університет Коменського в Братиславі

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний ВНЗ, Університет Коменського в Братиславі, знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини. Цей ВНЗ завжди був і залишається кращим гуманітарним університетом Словаччини.

м. Братислава
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Університет Костянтина Філософа в. Нітрі
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Костянтина Філософа в. Нітрі

Напрямок: Гуманітарний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Університет Костянтина Філософа в м. Нітра  входить у десятку кращих ВНЗ Словаччини. Університет Костянтина  пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.

м. Нітра
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Університет Матея Бела
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Матея Бела

Напрямок: Гуманітарний Економічний

Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів з класичним спектром освітніх можливостей на всіх трьох етапах навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) у галузях педагогічної, 

м. Банська Бистриця
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Університет Павла Йозефа Шафарика
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Павла Йозефа Шафарика

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Згідно з оцінкою UniRank™ 2023, державний Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице входить до десятки найкращих вишів Словаччини (займає шосте місце). Університет Шафарик пропонує безкоштовну вищу освіту для українських та іноземних студентів.

м. Кошице
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