Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, Академія образотворчих мистецтв в м. Братислава вважається найпрестижнішим навчальним закладом творчого спрямування у Словаччині. Академія пропонує навчальні програми в області архітектури, дизайну, фотографії, графіки, медіа, живописі, скульптури, текстилю тощо.
Економічний університет в Братиславі довгий час вважається кращим найбільшим та найстаршим університетом Словаччини з економічним напрямком. З огляду на те, що університет є вузькопрофільним, він охоплює великий спектр економічних напрямків починаючи з державного управління через приватний бізнес та бізнес на міжнародному ринку.
Відповідно до оцінювання UniRank 2023, державний Жилінський університет у м.Жиліна посідає почеснечетверте місце у рейтингу кращих ВНЗ Словаччини. Щоправда, вже за оцінювання UniRank 2023 Жилінський університет спустився на сьому сходинку. Жилінський університет у м. Жиліна пропонує безкоштовну вищу освіту для українців тазакордонних студентів країн СНД.
Католицький університет в Ружомберку посідає 21-у позицію серед кращих словацьких університетів відповідно до рейтингу Uni Rank 2023. Університет пропонує для вивчення історичні, гуманітарні, педагогічні, природничі, соціальні та медичні науки. А також вивчення мистецтва, економіки, управління та права.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Пряшевський університет в Пряшові посідає почесне 9 місце серед кращих університетів Словаччини. Пряшівський університет для українців пропонує безкоштовну освіту.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Словацький агротехнічний університет у Нітрі входив у 5 кращих вузів Словаччини; щоправда, за рік його обігнали такі університети, як: Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Прешівський університет, Університет Шафарикав Кошице, Університет Костянтина Філософа в Нітрі та Трнавський університет.
Словацький медичний університет є гордим продовженням традицій освіти медичного персоналу в галузі медицини. Словацький медичний університет в Братиславі - це державний університет в Словаччині, невід’ємною частиною якого є словацькі державні поліклініки, лікарні та інші головні державні медичні заклади студенти тут проходять інтернатуру, а викладачі, здебільшого, є практикуючими лікарями з досвідом, які працюють саме в державних лікарнях.
Відповідно до рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацький технічний університет в Братиславі входить у 550 кращих університетів світу за показником працевлаштування випускників. Наприклад, 94% випускників Факультету інформатики та інформаційних технологій працевлаштовуються за спеціальністю після закінчення цього факультету.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.
Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці (UniRank™ 2023) серед кращих університетів Словаччини. Технічний університет в Кошице пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких Авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців).
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Трнавський університет у м. Трнава входить у першу десятку кращих словацьких вузів. В 2019 році університет отримав статус вищого рангу «Дослідницький університет». Також університет завоював премію "Народнt визнання" за якість.
Безкоштовне навчання в університеті Дубчика проходить на словацькій мові. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний Університет Олександра Дубчика в Тренчині входить у 15 перелік кращих вузів Словаччини. Університет Дубчика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.
Цей державний університет пропонує освіту міжнародного рівня; Ветеринарний університет є найвідомішим на території Словаччині і на міжнародному рівні. Випускники університету отримують унікальний статус ветеринарного лікаря, а також фармацевта, згідно акредитації цього словацького ВНЗ.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний ВНЗ, Університет Коменського в Братиславі, знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини. Цей ВНЗ завжди був і залишається кращим гуманітарним університетом Словаччини.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Університет Костянтина Філософа в м. Нітра входить у десятку кращих ВНЗ Словаччини. Університет Костянтина пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.
Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів з класичним спектром освітніх можливостей на всіх трьох етапах навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) у галузях педагогічної,
Згідно з оцінкою UniRank™ 2023, державний Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице входить до десятки найкращих вишів Словаччини (займає шосте місце). Університет Шафарик пропонує безкоштовну вищу освіту для українських та іноземних студентів.