Технічний університет у Зволені

В 1996 році виник новий факультет під назвою "факультет техніки навколишнього середовища та виробничої техніки". Цьому посприяла інтеграція словацьких університетів до Євросоюзу, та снага університету бути корисним на міжнародному ринку. На факультеті вчили, як робити виробничу техніку та технології максимально приємливими для навколишнього середовища, або навіть екологічними. Пізніше, цей факультет став називатися факультетом техніки.

Університет пропонує програми обміну для студентів, наприклад ERASMUS+, за умовами якої, студент може відвідати іншу країну на термін від 2 до 12 місяців на кожному академічному ступені навчання. Студент буде продовжувати здобувати безкоштовну європейську освіту, але вже перебуваючи в іншій країні, після чого повернеться на продовження навчання у Зволенський технічний університет. Також Ти зможеш отримувати щомісячну стипендію у розмірі від 350 до 650 євро під час перебування у іншій країні. Ціна визначається відповідно до обраної країни.

Для того, щоб мати можливість навчатися по обміну в університетах Європи та світу, потрібно володіти англійською мовою на достатньому рівні.

Українські студенти можуть вступити в Технічний університет у м. Зволен на безкоштовне навчання, яке відбувається на словацькій мові, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький вуз на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.

Перспектива працевлаштування

Студенти Технічного університету у Зволені отримують насичену практику, яка їх дуже добре готує до майбутньої роботи. З урахуванням унікальної спеціалізації у сфері лісничого господарства та екології, випускники цього вузу є затребуваними спеціалістами за спеціальністю по всій Словаччині. Також на це вказує розвиток гірничої та лісогосподарської промисловості, як і розвиток систем екологічної стійкості та охорони навколишнього середовища.

Працевлаштування за своєю спеціальністю під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk чи kariera.zoznam.sk).

Український студент у Словаччині, який закінчив Технічний університет у Зволені, може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+.