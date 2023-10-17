Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.
Місто Зволен локалізоване у центральній Словаччині є адміністративним центром та знаходиться на відстані 200 км від Братислави. Це місто має хорошу екологію, воно оточене лісами та горами. Саме на лісах зосереджується і Зволенський університет:
Вуз пропонує унікальні акредитовані навчальні програми, яких немає в інших університетах Словаччини. Мова йде про спеціальності у сфері лісництва, деревообробки, екології та екологічних досліджень, технології виробництва, також вуз пропонує навчання у суміжних наукових, технічних, мистецьких та економічних галузях.
Рекомендуємо цей університет тим, хто любить природу та техніку. Особливістю університету є те, що навчання відбувається частіше на природі ніж в аудиторіях.
Зволенський технічний університет пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.
ВНЗ пропонує якісну профільну вищу освіту трьох академічних ступенів - бакалаврату, магістратури та аспірантури.
Безкоштовне навчання у Технічному університеті Зволена проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 1 750 - 2 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.
Технічний університет у Зволені колись називався Лісничим університетом… але про все по черзі!
Цей університет належить до старших університетів у світі, і звісно, у Словаччині. Свої корені університет бере у заснуванні Гірничої академії у Банській Щавниці (так само як і STU (посилання) та TUKE (посилання). Тут з року 1770 почали вивчатися лісничі дисципліни. В 1807 році була створена ліснича (лісогосподарча) кафедра, а з неї – перше самостійне університетське вивчення лісництва у Словаччині. Пізніше, це був єдиний університет подібного типу на всю Австро-Угорщину. Щоправда, в 1919 році ВНЗ закрився.
Університет одним із перших відчув приближення екологічної катастрофи та у 1991 році, та заснував факультет екології. Цей факультет пізніше перемістився зі Зволена до вже згаданої Банської Щавниці, яка якраз увійшла всім своїм складом до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; тож факультет було перенесено для облагородження та реабілітації цього історичного містечка. В 2006 році факультет був повернутий до Зволена.
Лісниче мистецтво у часи другої світової війни вивчалося у Cловацькому технічному університеті в Братиславі (STU), а також з 1946 року в Університеті аграрної та лісничої інженерії в м. Кошице. Занепадом останнього і виник Технічний університет у Зволені. Залишки освітньо-наукової спадщини у даній сфері складали лісничий факультет та деревообробний факультет.
В 1996 році виник новий факультет під назвою "факультет техніки навколишнього середовища та виробничої техніки". Цьому посприяла інтеграція словацьких університетів до Євросоюзу, та снага університету бути корисним на міжнародному ринку. На факультеті вчили, як робити виробничу техніку та технології максимально приємливими для навколишнього середовища, або навіть екологічними. Пізніше, цей факультет став називатися факультетом техніки.
Університет пропонує програми обміну для студентів, наприклад ERASMUS+, за умовами якої, студент може відвідати іншу країну на термін від 2 до 12 місяців на кожному академічному ступені навчання. Студент буде продовжувати здобувати безкоштовну європейську освіту, але вже перебуваючи в іншій країні, після чого повернеться на продовження навчання у Зволенський технічний університет. Також Ти зможеш отримувати щомісячну стипендію у розмірі від 350 до 650 євро під час перебування у іншій країні. Ціна визначається відповідно до обраної країни.
Для того, щоб мати можливість навчатися по обміну в університетах Європи та світу, потрібно володіти англійською мовою на достатньому рівні.
Українські студенти можуть вступити в Технічний університет у м. Зволен на безкоштовне навчання, яке відбувається на словацькій мові, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький вуз на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.
Студенти Технічного університету у Зволені отримують насичену практику, яка їх дуже добре готує до майбутньої роботи. З урахуванням унікальної спеціалізації у сфері лісничого господарства та екології, випускники цього вузу є затребуваними спеціалістами за спеціальністю по всій Словаччині. Також на це вказує розвиток гірничої та лісогосподарської промисловості, як і розвиток систем екологічної стійкості та охорони навколишнього середовища.
Працевлаштування за своєю спеціальністю під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk чи kariera.zoznam.sk).
Український студент у Словаччині, який закінчив Технічний університет у Зволені, може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+.
Комплекс гуртожитків вміщує всіх студентів Технічного університету у Звалені. У зв’язку з підприємницькою діяльністю вузу, гуртожитки мають багато гостьових кімнат.
Студентам пропонуються дво- та тримісні кімнати з усіма необхідними умовами та підключенням до швидкісного інтернету. Деякі кімнати мають балкони, з яких відкривається дивовижний вид на ліс.
Локація: Гуртожитки розташовані в університецькому кампусі, тож до Твого корпусу університету ти зможеш дійти всього за кілька хвилин.
Українські студенти у Словаччині, як і словацькі студенти та студенти з інших кран, мають можливість харчуватися у їдальнях та буфетах, які є частиною студентського кампусу Технічного університету у Зволені, або комплексу окремих факультетів.
В їдальнях можуть харчуватися також інші особи.
Університет намагається створити максимально позитивні умови не лише у навчальному процесі, але також у позашкільному житті студентства. Для цього створюються університетські дійства з екзотичними видами спорту, як от стрільба з луку наприклад. Також створюються вечірки навколо вогнища на природі.
Університетом Студенту створені можливості для командних та індивідуальних видів спорту, гірськолижних курсів, курсів велосипедного та пішого туризму, курсів аеробіки та багатьох інших спортивних занять.
Окрім цього, студенти в Зволені мають можливість записатися на різні гуртки, які прямо не відносяться до цього словацького вузу, наприклад на танці (хіп-хоп, регеттон, народні словацькі танці, класичні танці), чи на заняття йогою.
Можна також займатися атлетикою та іншими видами спорту, замовивши студентський абонемент у спортивному комплексі за допомогою картки ISIC.
Студентські їдальні ВНЗ пропонують електронну видачу якісної їжі та накопичувальну систему за допомогою студентської картки ISIC (обід коштує 1.50-2.00 євро), можна замовити також піцу, та ласощі.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в державному Технічному університеті безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Технічному університеті, ціна за таке навчання складає 1 750 – 2 000 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією