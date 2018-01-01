Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Головна Спеціальності Лісництво
Спеціальності

Лісництво

Лісове господарство в TUZVO: освіта, яка створює майбутнє

Хочеш працювати не просто в лісі, а керувати живою екосистемою? Програма «Лісове господарство» в Технічному університеті в Зволені - це вибір тих, хто прагне дбайливо ставитися до природи, поєднувати науку з практикою і приймати рішення, які впливають на стан довкілля на десятиліття вперед.

Ця спеціальність створена для студентів, які бачать у лісі не джерело деревини, а складний живий організм. Програма поєднує біологію, екологію, лісову економіку, цифрові технології та принципи сталого розвитку. Випускники стають фахівцями, здатними вирощувати, охороняти, відновлювати та ефективно управляти лісовими ресурсами. А в країні, де майже половина території вкрита лісами, професія лісівника - це не лише престиж, але й стабільний попит на ринку праці.

Основна інформація про програму

Чого навчає програма

Студенти отримують сучасну міждисциплінарну підготовку в ключових напрямках:

  • Лісова екологія та біологія - вивчення живих процесів і функціонування екосистем.
  • Сильвікультура - формування, вирощування та відновлення лісів.
  • Лісова економіка та менеджмент - управління лісовими ресурсами і оцінка ефективності господарської діяльності.
  • Охорона довкілля - захист лісів від шкідників, хвороб та інших загроз.
  • Геоінформаційні системи (ГІС) - використання цифрових технологій для моніторингу і картографування лісів.

Навчальний процес адаптований до сучасних викликів: зміни клімату, втрата біорізноманіття, потреба в раціональному використанні природних ресурсів.

Практика та кар’єрні перспективи

Однією з головних переваг TUZVO є потужна практична підготовка:

  • польові практики в реальних лісових масивах;
  • лабораторні дослідження;
  • робота над практичними проєктами;
  • співпраця з лісовими господарствами та природоохоронними організаціями.

Випускники програми можуть працювати у таких сферах:

  • планування та управління лісами;
  • природоохоронні структури;
  • екологічний консалтинг;
  • державні та муніципальні установи;
  • науково-дослідні інститути.

«Лісове господарство» в TUZVO - це програма для тих, хто хоче виконувати важливу і змістовну роботу: дбати про природу, зберігати ліси та формувати стійке майбутнє планети. Навчання безкоштовне, вступ без іспитів, а професія - затребувана, екологічно значуща і стабільна.

Навчальний план: Лісове господарство в TUZVO

Умови успішного завершення навчання

Що вивчають на цьому напрямі

Програма охоплює повний комплекс знань, необхідних для сучасного управління лісами, включаючи:

  • Лісову біологію та екологію - вивчення функціонування лісових екосистем і видів, що формують ліс.
  • Лісівництво та сильвікультуру - методи формування та вирощування лісових насаджень, технології лісовідновлення.
  • Лісову економіку та планування - принципи стратегічного управління лісовими ресурсами, оцінка деревини та економічний аналіз.
  • Охорону лісів - методи захисту від шкідників, хвороб, пожеж та антропогенних впливів.
  • Картографію та геоінформаційні системи (ГІС) - моніторинг лісових ресурсів за допомогою цифрових карт і польових даних, аналіз просторової структури лісів.
  • Лісове ґрунтознавство та дендрологію - вивчення деревних порід, їх властивостей, структури, адаптивності та взаємозв'язку з ґрунтовими умовами.

Така підготовка формує фахівців, здатних приймати професійні рішення з урахуванням екології, економіки та довгострокового використання лісових ресурсів.

Кар’єрні можливості випускників

Випускники програми «Лісове господарство» мають широкі перспективи працевлаштування завдяки ґрунтовним знанням в екології, управлінні лісами та природоохоронній діяльності. Вони можуть працювати в таких сферах:

  • Державні та приватні лісогосподарські організації - управління лісовими ресурсами, розробка планів лісокористування, координація заходів з догляду та відновлення лісів, проведення лісової інвентаризації.
  • Органи державної влади та екологічного контролю - участь у формуванні екологічної політики, моніторинг стану лісів, управління програмами щодо захисту лісових екосистем.
  • Науково-дослідні установи - участь у дослідженнях, пов’язаних із динамікою лісів, біорізноманіттям, зміною клімату, екологією рослинних і тваринних спільнот.
  • Міжнародні екологічні організації та НГО - робота в проєктах зі сталого розвитку, збереження біорізноманіття, відновлення природних ландшафтів і екосистем.

Продовження навчання та підвищення кваліфікації

Після завершення бакалаврату студенти можуть вступити до магістратури за одним із напрямів, розширюючи професійні компетенції:

  • Адаптивне лісове господарство - сучасні підходи до управління лісами в умовах кліматичних змін, підвищення стійкості лісових екосистем.
  • Прикладна зоологія та управління дикою природою - вивчення взаємодій тваринного світу з лісовим середовищем, методи управління популяціями та збереження видів.
  • Лісова екологія - глибоке розуміння процесів, що відбуваються всередині лісових екосистем, впливу зовнішніх факторів та природних циклів.
  • Геоінформаційні та картографічні технології в лісовому господарстві - використання супутникових даних, дронів, цифрових моделей і ГІС для моніторингу та візуалізації лісових масивів.

Магістерські програми дозволяють поглибити професійні навички, розвинути аналітичне мислення і підготуватися як до наукової кар’єри, так і до керівних позицій у сфері управління природними ресурсами.

Як вступити на програму «Лісове господарство»

Для вступу на бакалаврат за програмою «Лісове господарство» в Технічному університеті у Зволені необхідно виконати кілька вимог, які включають академічні умови та необхідні документи.

  • Наявність повної середньої освіти (атестат або його еквівалент).
  • Підтвердження знання словацької мови - сертифікат рівня, потрібного для навчання.
  • Вступ відбувається без вступних іспитів.

Терміни подачі документів

Факультет «Лісівництво», спеціальність «Лісове господарство» (TUZVO)

  • Перший термін подачі заяв - до 31 березня.
  • Другий термін - до середини серпня при наявності вільних місць.

Рекомендується розпочати підготовку документів заздалегідь, щоб пройти всі етапи вступу без поспіху.

Необхідні документи

Для подачі заяви потрібні:

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу.
  • Сертифікат знання словацької мови.

Вступай з Postupai

З Postupai ти впевнено і спокійно пройдеш весь процес вступу на програму «Лісове господарство» та інші напрями в провідних словацьких університетах. Ми беремо на себе всі організаційні питання, щоб ти міг зосередитися на головному - освіті та особистому розвитку.

З нашою допомогою ти зможеш:

З Postupai вступ до словацького університету стає зрозумілим, структурованим і комфортним - це твій впевнений шлях до європейської освіти та успішної кар'єри.

Технічний університет у Зволені

Термін подачі заяви: до 14.08.2026
Оцінка:

Оплата за навчання словацькою мовою: Безкоштовно
Можливі стипендії: 150 - 1 050 € на місяць
Акредитовані академічні ступені:

  • Бакалаврат - 3 роки
  • Магістратура (Ing.) - 2 роки
  • Аспірантура (PhD.) - 3 роки і більше
