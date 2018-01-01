Лісове господарство в TUZVO: освіта, яка створює майбутнє

Хочеш працювати не просто в лісі, а керувати живою екосистемою? Програма «Лісове господарство» в Технічному університеті в Зволені - це вибір тих, хто прагне дбайливо ставитися до природи, поєднувати науку з практикою і приймати рішення, які впливають на стан довкілля на десятиліття вперед.

Ця спеціальність створена для студентів, які бачать у лісі не джерело деревини, а складний живий організм. Програма поєднує біологію, екологію, лісову економіку, цифрові технології та принципи сталого розвитку. Випускники стають фахівцями, здатними вирощувати, охороняти, відновлювати та ефективно управляти лісовими ресурсами. А в країні, де майже половина території вкрита лісами, професія лісівника - це не лише престиж, але й стабільний попит на ринку праці.

Основна інформація про програму

Університет: Технічний університет у Зволені (TUZVO)

Факультет: Лісове господарство

Спеціальність: Лісове господарство

Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Тривалість навчання: 3 роки

Мова навчання: словацька

Вступ: без вступних іспитів

Вартість: навчання словацькою мовою - безкоштовно

навчання словацькою мовою - безкоштовно Локація: Зволен, Словаччина

Чого навчає програма

Студенти отримують сучасну міждисциплінарну підготовку в ключових напрямках:

Лісова екологія та біологія - вивчення живих процесів і функціонування екосистем.

- вивчення живих процесів і функціонування екосистем. Сильвікультура - формування, вирощування та відновлення лісів.

- формування, вирощування та відновлення лісів. Лісова економіка та менеджмент - управління лісовими ресурсами і оцінка ефективності господарської діяльності.

- управління лісовими ресурсами і оцінка ефективності господарської діяльності. Охорона довкілля - захист лісів від шкідників, хвороб та інших загроз.

- захист лісів від шкідників, хвороб та інших загроз. Геоінформаційні системи (ГІС) - використання цифрових технологій для моніторингу і картографування лісів.

Навчальний процес адаптований до сучасних викликів: зміни клімату, втрата біорізноманіття, потреба в раціональному використанні природних ресурсів.

Практика та кар’єрні перспективи

Однією з головних переваг TUZVO є потужна практична підготовка:

польові практики в реальних лісових масивах;

лабораторні дослідження;

робота над практичними проєктами;

співпраця з лісовими господарствами та природоохоронними організаціями.

Випускники програми можуть працювати у таких сферах:

планування та управління лісами;

природоохоронні структури;

екологічний консалтинг;

державні та муніципальні установи;

науково-дослідні інститути.