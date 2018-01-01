Лесное хозяйство в TUZVO: образование, которое создаёт будущее

Хочешь заниматься не просто работой в лесу, а настоящим управлением живой экосистемой? Программа «Лесное хозяйство» в Техническом университете в Зволене - это выбор тех, кто стремится бережно относиться к природе, сочетать науку с практикой и принимать решения, влияющие на состояние окружающей среды на десятилетия вперёд.

Это направление создано для студентов, которые видят в лесу не источник древесины, а сложный живой организм. Программа объединяет биологию, экологию, лесную экономику, цифровые технологии и устойчивое развитие. Выпускники становятся специалистами, способными выращивать, охранять, восстанавливать и умно управлять лесными ресурсами. А в стране, где почти половина территории покрыта лесами, профессия лесовода - это не только престиж, но и стабильный спрос на рынке труда.

Основная информация о программе

Университет: Технический университет в Зволене (TUZVO)

Чему учит программа

Студенты получают современную междисциплинарную подготовку в ключевых областях:

Лесная экология и биология - изучение живых процессов и функционирования экосистем.

- изучение живых процессов и функционирования экосистем. Сильвикультура - формирование, выращивание и восстановление лесов.

- формирование, выращивание и восстановление лесов. Лесная экономика и менеджмент - управление лесными ресурсами и хозяйственная оценка.

- управление лесными ресурсами и хозяйственная оценка. Охрана окружающей среды - защита лесов от дестабилизирующих факторов.

- защита лесов от дестабилизирующих факторов. Геоинформационные системы (ГИС) - использование цифровых технологий и картографии.

Обучение адаптировано под актуальные вызовы: изменение климата, утрата биоразнообразия, необходимость устойчивого и рационального использования природных ресурсов.

Практика и перспектива трудоустройства

Одно из главных преимуществ TUZVO - глубокая практическая подготовка:

полевые практики в реальных лесных массивах;

лабораторные исследования;

проектная работа с конкретными кейсами;

совместные программы с лесными хозяйствами и природоохранными организациями.

Выпускники востребованы в таких сферах:

лесное управление и планирование;

природоохранные организации;

экологический консалтинг;

государственные и муниципальные структуры;

научные и исследовательские центры.