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Медицинские университеты

Медицинские
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Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице

Направление: Медицинское

Этот государственный университет предлагает образование международного уровня; Ветеринарный университет является известным на территории Словакии и на международном уровне. Выпускники университета получают уникальный в Словакии статус ветеринарного врача, а также фармацевта, согласно аккредитации этого словацкого вуза.

г. Кошице
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Университет Александра Дубчека в Тренчине
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет Александра Дубчека в Тренчине

Направление: Гуманитарное Медицинское Экономическое

Согласно оценке UniRank ™ 2023 государственный Университет Александра Дубчика в Тренчине входит в  список15 лучших вузов Словакии. Университет Дубчика предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.

г. Тренчин
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Трнавский университет
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Трнавский университет

Направление: Гуманитарное Медицинское

В соответствии с оцениванием UniRank™ 2023, государственный Трнавский университет в г. Трнава входит в первую десятку лучших словацких вузов. В 2019 году университет получил статус высшего ранга "Исследовательский университет". Также университет завоевал премию "Народноt признания" за качество. 

г. Трнава
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Словацкий медицинский университет в Братиславе
Термин подачи заявки: до 28.02.2024

Словацкий медицинский университет в Братиславе

Направление: Медицинское

Словацкий медицинский университет является гордым продолжением традиций образования медицинского персонала в области медицины. Словацкий медицинский университет в Братиславе - это государственный университет в Словакии, неотъемлемой частью которого являются словацкие государственные поликлиники, больницы и другие главные государственные медицинские учреждения - студенты здесь проходят интернатуру, а преподаватели в основном являются практикующими врачами с опытом, которые работают именно в государственных больницах.

г. Братислава
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Католический университет в г. Ружомберок
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Католический университет в г. Ружомберок

Направление: Гуманитарное Медицинское

Католический университет в Ружомберке занимает 21-ое место среди лучших словацких университетов в соответствии с рейтингом Uni Rank 2023. Университет предлагает для изучения исторические, гуманитарные, педагогические, естественные, социальные и медицинские науки. А также изучение искусства, экономики, управления и права.

г. Ружомберок
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Университет Коменского в Братиславе
Термин подачи заявки: до 28.02.2024

Университет Коменского в Братиславе

Направление: Гуманитарное Медицинское

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный вуз, Университет Коменского в Братиславе, находится на 1 месте  среди лучших университетов Словакии. Этот ВУЗ всегда был и остается лучшим гуманитарным университетом в Словакии.

г. Братислава
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Университет Павла Йозефа Шафарика
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Университет Павла Йозефа Шафарика

Направление: Гуманитарное Медицинское

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Университет Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице входит в десятку лучших вузов Словакии (занимает шестое место).  Университет Шафарик предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.

г. Кошице
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Прешовский университет
Термин подачи заявки: до 30.04.2024

Прешовский университет

Направление: Гуманитарное Медицинское

Согласно оценке UniRank ™ 2023 Прешовский университет в Прешове занимает почетное 9 место среди лучших университетов Словакии. Прешовский университет украинцам и гражданам СНД предлагает бесплатное образование.

г. Прешов
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