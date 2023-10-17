Католический университет в Ружомберке занимает 21-ое место среди лучших словацких университетов в соответствии с рейтингом Uni Rank 2021. Университет предлагает для изучения исторические, гуманитарные, педагогические, естественные, социальные и медицинские науки. А также изучение искусства, экономики, управления и права.
Университет находится в городке Ружомберок, расположенном в горном хребте известных в Словакии гор – низкие Татры. Ружомберок – город в северной Словакии, расположенный на слиянии рек Ваг и Ревуца у подножия Большой Фатры.
Этот город является известной туристической локацией с большим количеством рекреационных центров, кафе и ресторанов. Ружомберок и окрестности Липтова предлагают широкий спектр возможностей для приятного досуга. В регионе есть много исторических и природных достопримечательностей, некоторые из которых внесены в мировую памятку ЮНЕСКО. Липтов – это один из лучших регион Словакии, когда речь идет о летнем и зимнем туризме, спорте или термальных ваннах.
Многие зарубежные студенты выбирают Католический университет через размеренную студенческую жизнь, интересную учебу, невероятно красивую природу, окружающую этот город. Католический университет поддерживает целостное развитие критического мышления, развитие тела, души и духа, что характеризует образованных, способных и свободных людей.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 500 - 2 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
На многие специальности - Посутпление без экзаменов
Условия для создания Католического университета в Ружомбероке были созданы в Словакии только после кроткой революции 1989 года, когда словацкие епископы попытались создать педагогический факультет, готовящий католических учителей. Устав Педагогического института св. Ондрия в Ружомбероке была подписана 29 июня 1995 года в Долной Крупе, директором стал проф. RNDr. Йозеф Дурчек, CSc.
В 1996 году Академический сенат Трнавского университета основал факультет катехизиса и педагогики св. Ондрей Т.У. (КПФ) трансформация из Педагогического института св. Ондрей. В 1997 году Католический педагогический факультет был включен в Жилинский университет, а его устав с такими же правами церковного надзора, что и теологические факультеты, был зарегистрирован в Министерстве образования Словацкой Республики. Деканами Католического педагогического факультета были проф. RNDr. Йозеф Дурчек, CSc. (1996-1998) и проф. RNDr. Павол Клуванек, к.т.н. (1999–2000).
Позже, на базе Католического педагогического факультета был создан Католический университет в Ружомберке. Закон Национального Совета Словацкой Республики № Постановлением 167/2000 от 10 мая 2000 об учреждении Католического университета в Ружомбероке определил создание двух факультетов: Педагогического и Философского. Теологический факультет с местонахождением в городе Кошице был основан 1 июля 2003 года, четвертый факультет – Факультет здравоохранения – начал свою деятельность 1 июля 2005 года. С 1 апреля 2002 года государственный университет в Ружомберке стал государственным университетом конфессионального характера.
Католический университет в Ружомберке успешно развивает международное сотрудничество. Он тесно сотрудничает с национальными университетами, а также иностранными, особенно в Центральной Европе. Католический университет в Ружомберке также наладил контакты с другими университетами и институтами стран-членов ЕС и Турции.
Такое сотрудничество позволяет студентам путешествовать на обучение по обмену в другие страны, где они могут подрабатывать и налаживать контакты с работодателями для дальнейшего трудоустройства на постоянную ставку. В Словакии этот университет тоже немало известен. Выпускников Католического университета в Ружомберке принимают на разные вакансии по всей Словакии. Важно знать, что украинские выпускники имеют такие же перспективы трудоустройства, как и все остальные выпускники данного университета. Университет предлагает вакансии и стажировки уже во время обучения на магистратуре.
Кампус Католического университета – один из самых современных университетских городков в Словакии. Новая просторная университетская библиотека, хорошо оборудованные общежития, комфортабельные аудитории, университетская часовня, замечательные заведения питания и близость к магазинам делают жизнь в университете более приятной. На всей территории университета и общежитий Католического ВУЗа есть бесплатная сеть WI-FI.
Католический университет в Ружомберке имеет два собственных общежития и несколько общежитий в которых имеет определенное кол-во комнат. Большинство общежитий находятся в историческом центре, в близости медицинского факультета, два других сооружения вдоль горного русла реки вблизи Философского, Педагогического факультетов и ректората Католического университета.
Оборудование общежития: после комплексной реконструкции общежитие оборудовано в основном 2-х местными комнатами с собственной сантехникой (умывальник, душ, туалет). В здании есть интернет, есть общие кухни, прачечная, комната отдыха, тренажерный зал, спортивный зал.
Общежитие предлагает проживание со следующей помесячной оплатой:
Локация: до железнодорожного вокзала и автовокзала - 15 мин пешком, в центр 5 минут пешком. Возле общежития есть несколько автобусных остановок.
Оборудование:
Общежитие после полной реконструкции. В каждой камере есть прихожая и санузел с душем или ванной, туалет и умывальник с зеркалом. На каждом этаже есть маленькая кухня с холодильником, микроволновкой, двойной плитой и чайником. Интернет решается с помощью кабельного подключения, есть также Wi-Fi сеть. На первом этаже – компьютерный зал, часовня, комната отдыха, прачечная, терраса.
Оплата проживания на одного человека – 68-70 евро/месяц в зависимости от вида комнаты. 30 евро депозит (входит в первый взнос). После исполнения всех условий договора залог возвращается при выезде.
Общежитие предлагает 2 и 4-местные комнаты автономные с санузлом, а также 2 и 3-местные комнаты в блочной системе.
Студенты Католического университета в Ружомберке могут посетить современную библиотеку, в которой более 200 000 книг. Католический университет также имеет издательство, кафедру информационных и коммуникационных технологий, столовые, общежития и Духовный центр. Студенты могут трудоустроиться во время обучения в отелях, заведениях питания, туристических, развлекательных заведениях и т.д.
Студенты Католического университета в Ружомберке организовали Театр поэзии АНИМА.
Среди актеров есть студенты всех четырех факультетов. В своей работе театр сосредоточился на театральной обработке стихов и поэтических шедевров, но в его репертуаре также много коротких театральных единиц эпического характера и собственное создание театральных миниатюр.
Студенческий театральный ансамбль – это простор для реализации студентов, которые хотели таким образом проявить свой талант, а также культурно обогатить Католический университет. Многие студенты поочередно входили в состав театрального ансамбля. Каждый год кто-то заканчивает учебу, а на его место приходит новый. В следующем году это можете быть Вы.
Университетский хор Benedictus также является частью Католического университета с его основания. Его участники – студенты и преподаватели – ежегодно выступают на многих концертных выступлениях в стране и за рубежом. Хор принимал участие в нескольких записях компакт-дисков, успешно представлял университет на международных конкурсах и фестивалях.
В Католическом университете сформирован вокально-танцевальный фольклорный ансамбль. Ансамбль основан в 2016 г. Создан по инициативе студентов, которые приехали в Католический университет и хотели вместе провести время, презентуя наше народное наследие, которое они привезли в университет из разных уголков Словакии. Ансамбль назван в честь одного из холмов – Большая Фатра, возвышающаяся над городом Ружомберок.
Студенты вместе создают народные представления, представляют не только песни, но и танцы. Этот добровольный досуг объединяет людей и художественно представляет Католический университет.
Также студент имеет возможность занимается разными видами спорта как в общежитии (футбол, теннис, тренажёрный зал и другие) так и исходя из спортивных предметов учебной программы.
Студенческие столовые университета предлагают электронную выдачу качественной еды и накопительную систему с помощью студенческой карты ISIC (обед стоит 2.00 - 2.50 евро), можно заказать также пиццу, и сладости.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Документы на поступление нужно подать до 31 марта. Документы на поступление можно подать в 11 классе.
Мы помогаем нашим абитуриентам поступить и с максимальной эффективностью подготовиться к экзаменам: выучить словацкий язык, ознакомиться с терминологией данной специализации, пройти подготовительные курсы, если университет предоставляет такую возможность.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией