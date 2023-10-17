Католический университет в Ружомберке занимает 21-ое место среди лучших словацких университетов в соответствии с рейтингом Uni Rank 2021. Университет предлагает для изучения исторические, гуманитарные, педагогические, естественные, социальные и медицинские науки. А также изучение искусства, экономики, управления и права.

Университет находится в городке Ружомберок, расположенном в горном хребте известных в Словакии гор – низкие Татры. Ружомберок – город в северной Словакии, расположенный на слиянии рек Ваг и Ревуца у подножия Большой Фатры.

Этот город является известной туристической локацией с большим количеством рекреационных центров, кафе и ресторанов. Ружомберок и окрестности Липтова предлагают широкий спектр возможностей для приятного досуга. В регионе есть много исторических и природных достопримечательностей, некоторые из которых внесены в мировую памятку ЮНЕСКО. Липтов – это один из лучших регион Словакии, когда речь идет о летнем и зимнем туризме, спорте или термальных ваннах.

Многие зарубежные студенты выбирают Католический университет через размеренную студенческую жизнь, интересную учебу, невероятно красивую природу, окружающую этот город. Католический университет поддерживает целостное развитие критического мышления, развитие тела, души и духа, что характеризует образованных, способных и свободных людей.