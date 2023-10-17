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Университет Матея Бела

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Об университете

В соответствии с оцениванием Unirank™ 2023 Университет Матея Бела в г. Банска Бистрица, занимает четвертую ступеньку среди лучших вузов Словакии. Этот университет относительно молод, лишь в 2010 году учебное заведение аккредитовало свой статус университета. Университет Матея Бела является членом Европейской ассоциации университетов.

Университет Матея Белла предлагает бесплатное высшее образование для украинских абитуриентов с классическим спектром образовательных возможностей на всех трех этапах учебы (бакалавриат, магистратура, аспирантура) в отраслях педагогической, социальной, экономической, юридической, политической, гуманитарной и естественной науки, а также, в международных отношениях, экономике и математике.

Обучение возможно на словацком, английском и частично французском языках.

Содержание

дата изменения: 17.10.2023
Университет Матея Бела
Термин подачи заявки: до 31.03.2024
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 1 000-3 000 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (3 года)
  • Инженер (магистратура) - титул Mgr., Ing., / Mgr.(2 года)
  • Аспирантура - титул PhD (3 года и более)

Университет Матея Белла предлагает бесплатное высшее образование для абитуриентов

История

В 15-60 годах 19 века, при создании и формировании католических гимназий, в г. Банска Быстрица планировалось создать университет, но помешал австрийско-венгерский режим того времени. Только через одно столетие в Банской Быстрице был основан филиал Словацкого университета в Братиславе ‑ педагогический факультет, с которой позже возник самостоятельный Педагогический университет с педагогическим факультетом.

Подобная история и с факультетом экономических служб и туризма, который, как и Педагогический, стал существенной частью формирования Университета Матея Бела в 1992 году: в 1973 году был создан филиал факультета бизнеса Университета Экономики в Братиславе, с которой позже возник Факультет экономических служб и туризма.

Сегодня

Сегодня университет состоит из шести факультетов:

  • Экономический факультет
  • Факультет политических наук и международных завязок
  • Факультет естественных наук
  • Философский факультет
  • Педагогический факультет
  • Факультет права

Университет стремительно развивается, предоставляет достойную и качественное образование в Словакии, разрабатывает совместные учебные программы и завязывает контакты с авторитетными зарубежными университетами, где студенты имеют возможность закончить часть обучения. Вот почему выпускники Университета Матея Бела находят хорошую работу не только в Словакии, но и за рубежом.

Кроме педагогической, научной и творческой деятельности, значительная часть творческой деятельности этого университета представлена фундаментальными и прикладными исследованиями в сотрудничестве с отечественными и зарубежными учреждениями. В университете есть центры передового опыта, решают научные и исследовательские вопросы, через проекты, финансируемые из Европейских структурных фондов.

Университет Матея Бела был создан в 1992 году в результате объединения Университета экономических служб и туризма и Педагогического факультета в г. Банска Быстрица. Бисти Банска Быстрица имеет богатую историю в плане образования. Уже в 13 веке здесь была городская школа. В 17 веке была создана гимназия, в которой учился будущий ректор и основатель многих факультетов университета - Матей Бела (1984-1749).

История Университет Матея Бела

Университет создает пространство для студентов в виде социальных мероприятий, которые проходят на базе созданных спортивных клубов, творческих коллективов и студенческих организации, ведущие активную деятельность в Университете Матея Бела. UMB - это лучший университет в данном регионе Словакии и, непосредственно, в г. Банска Быстрица.

Университет Матея Бела обладает сетью общежитий

1. Общежитие

  • Условия проживания: Блочная система, состоящая из комнат для двух и трех студентов. Каждый блок оснащен собственным санузлом. Комнаты оснащены для каждого студента кроватью с одеялом, подушкой и пледом, ночным столиком, тумбочкой, полочкой, стулом, письменным столом. Кухня находится на каждом этаже и является общей. Она оснащена кухонной линией, плитой, микроволновкой, чайником. Каждый студент должен в комнате доступ к скоростному интернету. Общежитие имеет общую зону (V-клуб).

Локация: Тайовского 40, у корпуса есть остановка автобуса №34 и троллейбуса №1.

2. Общежитие

  • Условия проживания: Двухместные комнаты с собственным санузлом, балконом. Комнаты оснащены антиаллергенными кроватями с простынями и одеялами, полками, ночными столиками, столами, креслами, стульями, шкафами, мини-столиком, полками, телефоном (есть возможность звонить в другие комнаты общежития). Также комнаты оснащены ночными лампами. Такие вещи, как утюг можно одолжить на проходной.
  • Общежитие имеет комнаты для гостей.

Локация: Коменского 20, 12 минут пешком от центра города. У корпуса есть остановка автобуса №43 (прямое сообщение с автовокзалом), № 35, № 36 (прямое сообщение с железнодорожным вокзалом №24. №25.)

3. Общежитие

  • Условия проживания: Блочная система с одно- двух- и трехместными комнатами Каждый блок имеет свой санузел. В комнатах каждый студент получает свою постель с одеялом и подушкой, постельное белье стол, стул, шкаф, ночную лампу, покрывало, подключение к скоростному интернету. На каждом этаже есть общая кухня с кухонной линией, плитой, холодильником, столом и стульями).

Локация: Тайвского 51, находится возле общежития 1. У корпуса есть остановка автобуса №34 и троллейбуса №1.

4. Общежитие, SNP 53:

  • Условия проживания: Блочная система комнат двух- и трехместных. В каждом блоке есть свой санузел. Комнаты хорошо оснащены. Каждый студент имеет около кровати шкаф, письменный стол, стул, ночную лампу, подключение к скоростному интернету. Общая кухня находится на каждом этаже. В кухне есть плита, микроволновая печь. В общежитии есть отдельные помещения для обучения, Tour klub, семинарского помещения.

Локация: SNP 53, 10 минут пешком до железнодорожного вокзала и 15 минут пешком до автовокзала.

5. Общежитие

  • Условия проживания: Блочная система комнат двух- и трехместных. В каждом блоке есть свой санузел. Комнаты хорошо оснащены, с большими окнами. У каждого студента около кровати есть шкаф, письменный стол, стул, одеяло, подушку, постельное белье, одеяло, подключение к скоростному интернету. Общая кухня находится на каждом этаже. Есть отдельные помещения для обучения.

Локация: Ружова 15, у корпуса является сочетание №20, №21, №22, №23.

Факультеты

Какие есть факультеты?
Бакалавриат
  • Андрагогика
  • Евангельское богословия и миссия
  • Педагогика - воспитатель
  • Дошкольное и элементарная педагогика
  • Психология
  • Социальная работа
  • Учитель музыки
  • Учитель психологии
Магистратура
  • Андрагогика
  • Евангельское богословия и миссия
  • Социальная педагогика
  • Социальная работа
  • Психология
  • Учитель психологии
  • Учитель начальных классов
Бакалавриат
  • Уголовная химия
  • Безопасность окружающей среды
  • Экология и охрана экосистем
  • Математика
  • Прикладная информатика
  • Учитель биологии и физики
  • Учитель биологии и географии
  • Учитель биологии и химии
  • Учитель биологии и математики
  • Учитель биологии, английского языка и литературы
  • Учитель биологии и истории
  • Учитель биологии, французского языка и литературы
  • Учитель биологии и философии
  • Учитель биологии, словацкого языка и литературы
  • Учитель биологии и психологии
  • Учитель биологии и техники
  • Учитель физики и математики
  • Учитель физики и географии
  • Учитель физики, английского языка и литературы
  • Учитель физики, словацкого языка и литературы
  • Учитель физики и техники
  • Учитель географии и математики
  • Учитель географии и истории
  • Учитель географии и философии
  • Учитель географии, английского языка и литературы
  • Учитель географии, немецкого языка и литературы
  • Учитель географии, словацкого языка и литературы
  • Учитель географии и психологии
  • Учитель географии и техники
  • Учитель химии и физики
  • Учитель химии и географии
  • Учитель химии и математики
  • Учитель химии, английского языка и литературы
  • Учитель химии, французского языка и литературы
  • Учитель химии, словацкого языка и литературы
  • Учитель химии и техники
  • Учитель информатики и биологии
  • Учитель информатики и физики
  • Учитель информатики и химии
  • Учитель информатики и географии
  • Учитель информатики и математики
  • Учитель информатики, английского языка и литературы
  • Учитель информатики и философии
  • Учитель информатики и истории
  • Учитель информатики, словацкого языка и литературы
  • Учитель информатики и психологии
  • Учитель информатики и техники
  • Учитель математики, английского языка и литературы
  • Учитель математики, словацкого языка и литературы
  • Учитель математики и музыки
  • Учитель математики и психологии
  • Учитель математики и техники
  • Учитель техники, английского языка и литературы
  • Учитель техники, словацкого языка и литературы
  • Учитель практической подготовки
Магистратура
  • Прикладная геология
  • Прикладная информатика
  • Математика в анализе информации в сфере финансов
  • Геопотенциал регионов
  • Менеджмент окружающей среды
  • Экология и охрана экосистем
  • Математика
  • Прикладная информатика
  • Учитель биологии и физики
  • Учитель биологии и географии
  • Учитель биологии и химии
  • Учитель биологии и математики
  • Учитель биологии, английского языка и литературы
  • Учитель биологии и истории
  • Учитель биологии, французского языка и литературы
  • Учитель биологии и философии
  • Учитель биологии, словацкого языка и литературы
  • Учитель биологии и психологии
  • Учитель биологии и техники
  • Учитель физики и математики
  • Учитель физики и географии
  • Учитель физики, английского языка и литературы
  • Учитель физики, словацкого языка и литературы
  • Учитель физики и техники
  • Учитель географии и математики
  • Учитель географии и истории
  • Учитель географии и философии
  • Учитель географии, английского языка и литературы
  • Учитель географии, немецкого языка и литературы
  • Учитель географии, словацкого языка и литературы
  • Учитель географии и психологии
  • Учитель географии и техники
  • Учитель химии и физики
  • Учитель химии и географии
  • Учитель химии и математики
  • Учитель химии, английского языка и литературы
  • Учитель химии, французского языка и литературы
  • Учитель химии, словацкого языка и литературы
  • Учитель химии и техники
  • Учитель информатики и биологии
  • Учитель информатики и физики
  • Учитель информатики и химии
  • Учитель информатики и географии
  • Учитель информатики и математики
  • Учитель информатики, английского языка и литературы
  • Учитель информатики и философии
  • Учитель информатики и истории
  • Учитель информатики, словацкого языка и литературы
  • Учитель информатики и психологии
  • Учитель информатики и техники
  • Учитель математики, английского языка и литературы
  • Учитель математики, словацкого языка и литературы
  • Учитель математики и музыки
  • Учитель математики и психологии
  • Учитель математики и техники
  • Учитель техники, английского языка и литературы
  • Учитель техники, словацкого языка и литературы
  • Учитель практической подготовки
Бакалавриат
  • Политология
  • Международные связи
Магистратура
  • Политология
  • Международные связи
  • Учение о службах безопасности
Бакалавриат
  • Учитель английского языка и литературы, учитель философии
  • Учитель английского языка и литературы, учитель французского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель английского языка и литературы, учитель музыки
  • Учитель английского языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель физической культуры
  • Учитель французского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель французского языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель истории и учитель философии
  • Учитель истории и учитель физической культуры
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель философии
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель истории
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель философии
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель французского языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель истории
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель музыки
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель физической культуры
  • Учитель физической культуры и биологии
  • Учитель физической культуры и географии
  • Учитель физической культуры и информатики
  • Учитель физической культуры и математики
  • Учитель физической культуры и техники
  • Учитель физической культуры (без комбинации)
  • Прикладная этнология
  • История
  • Этнология и история
  • Филология (словацкий язык и литература)
  • Словацкий язык в лингвистически-культурной компетенции иностранных студентов
  • Переводчик английского языка в хозяйственной практике
  • Немецкий язык и культура (переводчик)
  • Английский язык и культура, французский язык и культура (переводчик)
  • Английский язык и культура, немецкий язык и культура (переводчик)
  • Английский язык и культура, русский язык и культура (переводчик)
  • Французский язык и культура, русский язык и культура (переводчик)
  • Немецкий язык и культура, русский язык и культура (переводчик)
  • Словацкий язык и культура, английский язык и культура (переводчик)
  • Словацкий язык и культура, французский язык и культура (переводчик)
  • Словацкий язык и культура, немецкий язык и культура (переводчик)
  • Словацкий язык и культура, русский язык и культура (переводчик)
  • Философия, английский язык и культура (филология)
  • Философия, словацкий язык и культура (филология)
  • Философия, английский язык и культура (филология)
  • Философия, французский язык и культура (филология)
  • Философия, немецкий язык и культура (филология)
  • История, английский язык и культура (филология)
  • История, французский язык и культура (филология)
  • История, словацкий язык и культура (филология)
  • История, немецкий язык и культура (филология)
  • Философия и история
  • Этнология и философия
Магистратура
  • Учитель английского языка и литературы, учитель философии
  • Учитель английского языка и литературы, учитель французского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель французского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель английского языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель физической культуры
  • Учитель русского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель философии
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель французского языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель истории
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель физической культуры
  • Учитель физической культуры и биологии
  • Учитель физической культуры и географии
  • Учитель физической культуры и информатики
  • Учитель физической культуры и математики
  • Учитель физической культуры и техники
  • Учитель физической культуры (без комбинации)
  • Учитель физической культуры и тренер
  • Учение философии
  • История
  • Центральноевропейские исторические учения
  • Словацкий язык и литература (филология)
  • Немецкий язык и культура (переводчик)
  • Английский язык и культура, французский язык и культура (переводчик)
  • Английский язык и культура, немецкий язык и культура (переводчик)
  • Английский язык и культура, русский язык и культура (переводчик)
  • Французский язык и культура, русский язык и культура (переводчик)
  • Немецкий язык и культура, русский язык и культура (переводчик)
  • Словацкий язык и культура, английский язык и культура (переводчик)
  • Философия, английский язык и культура (филология)
  • История, английский язык и культура (филология)
  • Философия и история
Бакалавриат
  • Туризм
  • Экономика и менеджмент на предприятии
  • Финансы, банковское дело и инвестиции
  • Экономика и менеджмент общественного сектора
  • Менеджмент
Магистратура
  • Экономика и управление в туризме
  • Экономика и менеджмент малых и средних предприятий
  • Финансы, банковское дело и инвестиции
  • Экономика общественного сектора
  • Системы менеджмента на предприятии
Бакалавриат
  • Право
Магистратура
  • Право
Университет Матея Бела

Студенческая жизнь

Общежития

Университет Матея Бела обладает сетью из пяти общежитий в Банска Бистрице для проживания студентов в Словакии, которые выбрали обучение в университете Матея Бела, поэтому каждый украинский студент сможет получить недорогое и комфортное проживание, закрепленное за избранным им факультетом. Общежития есть комфортабельными и оснащенными всеми необходимыми условиями для проживания студента

Столовая

Университет Матея Бела обладает сетью столовых закрепленных за общежитиями и корпусами факультетов. Студент может получить обед по цене 1,5-2 евро. Выбрать блюдо каждый может индивидуально

Спорт

Ежегодно, этот университет проводит турниры и соревнования, например, только в 2016 году было проведено марафон зумбы, джампинга, body work, турнир по баскетболу, водное поло, футбольный турнир и теннисный турнир. Этот и другой спорт студент моде посещать бесплатно, либо за минимальную студенческую оплату

Кроме этого!

Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!

Университет Матея Бела

Как проходит учебный год в Словакии, и когда каникулы?

Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.

Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.

Летний семестр условно продолжается со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля экзаменационный период.

Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.

Учебный год состоит из двух академических семестров зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.

Вопрос-ответ

  • Сколько стоит обучение?

    Обучение в университете Матея Белла (бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ). Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.

    Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в университете Матея Бела, цена за такое обучение составляет 2 000-3 000 € в зависимости от специальности.

  • Как быстро выучить словацкий язык, чтобы поступить?

    Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.

Если у тебя возникают другие вопросы

относительно языка или формы обучения,
оставь свои контактные данные, мы свяжемся в ближайшее время

Как поступить в Университет Матея Бела

  • Биометрический паспорт или виза
  • Выписка оценок из школы за 8, 9, 10 класс и за первый семестр 11 класса
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Свидетельство о рождении
  • Доверенность на лицо, представляющее интересы ребенка в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Выписка оценок из университета
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
Это бесплатно

Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией

Postupai: 13.10.2018

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