В 15-60 годах 19 века, при создании и формировании католических гимназий, в г. Банска Быстрица планировалось создать университет, но помешал австрийско-венгерский режим того времени. Только через одно столетие в Банской Быстрице был основан филиал Словацкого университета в Братиславе ‑ педагогический факультет, с которой позже возник самостоятельный Педагогический университет с педагогическим факультетом.

Подобная история и с факультетом экономических служб и туризма, который, как и Педагогический, стал существенной частью формирования Университета Матея Бела в 1992 году: в 1973 году был создан филиал факультета бизнеса Университета Экономики в Братиславе, с которой позже возник Факультет экономических служб и туризма.

Сегодня

Сегодня университет состоит из шести факультетов:

Экономический факультет

Факультет политических наук и международных завязок

Факультет естественных наук

Философский факультет

Педагогический факультет

Факультет права

Университет стремительно развивается, предоставляет достойную и качественное образование в Словакии, разрабатывает совместные учебные программы и завязывает контакты с авторитетными зарубежными университетами, где студенты имеют возможность закончить часть обучения. Вот почему выпускники Университета Матея Бела находят хорошую работу не только в Словакии, но и за рубежом.

Кроме педагогической, научной и творческой деятельности, значительная часть творческой деятельности этого университета представлена фундаментальными и прикладными исследованиями в сотрудничестве с отечественными и зарубежными учреждениями. В университете есть центры передового опыта, решают научные и исследовательские вопросы, через проекты, финансируемые из Европейских структурных фондов.