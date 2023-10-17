В соответствии с оцениванием Unirank™ 2023 Университет Матея Бела в г. Банска Бистрица, занимает четвертую ступеньку среди лучших вузов Словакии. Этот университет относительно молод, лишь в 2010 году учебное заведение аккредитовало свой статус университета. Университет Матея Бела является членом Европейской ассоциации университетов.
Университет Матея Белла предлагает бесплатное высшее образование для украинских абитуриентов с классическим спектром образовательных возможностей на всех трех этапах учебы (бакалавриат, магистратура, аспирантура) в отраслях педагогической, социальной, экономической, юридической, политической, гуманитарной и естественной науки, а также, в международных отношениях, экономике и математике.
Обучение возможно на словацком, английском и частично французском языках.
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 1 000-3 000 €
Аккредитованная академическая степень:
Университет Матея Белла предлагает бесплатное высшее образование для абитуриентов
В 15-60 годах 19 века, при создании и формировании католических гимназий, в г. Банска Быстрица планировалось создать университет, но помешал австрийско-венгерский режим того времени. Только через одно столетие в Банской Быстрице был основан филиал Словацкого университета в Братиславе ‑ педагогический факультет, с которой позже возник самостоятельный Педагогический университет с педагогическим факультетом.
Подобная история и с факультетом экономических служб и туризма, который, как и Педагогический, стал существенной частью формирования Университета Матея Бела в 1992 году: в 1973 году был создан филиал факультета бизнеса Университета Экономики в Братиславе, с которой позже возник Факультет экономических служб и туризма.
Сегодня университет состоит из шести факультетов:
Университет стремительно развивается, предоставляет достойную и качественное образование в Словакии, разрабатывает совместные учебные программы и завязывает контакты с авторитетными зарубежными университетами, где студенты имеют возможность закончить часть обучения. Вот почему выпускники Университета Матея Бела находят хорошую работу не только в Словакии, но и за рубежом.
Кроме педагогической, научной и творческой деятельности, значительная часть творческой деятельности этого университета представлена фундаментальными и прикладными исследованиями в сотрудничестве с отечественными и зарубежными учреждениями. В университете есть центры передового опыта, решают научные и исследовательские вопросы, через проекты, финансируемые из Европейских структурных фондов.
Университет Матея Бела был создан в 1992 году в результате объединения Университета экономических служб и туризма и Педагогического факультета в г. Банска Быстрица. Бисти Банска Быстрица имеет богатую историю в плане образования. Уже в 13 веке здесь была городская школа. В 17 веке была создана гимназия, в которой учился будущий ректор и основатель многих факультетов университета - Матей Бела (1984-1749).
Университет создает пространство для студентов в виде социальных мероприятий, которые проходят на базе созданных спортивных клубов, творческих коллективов и студенческих организации, ведущие активную деятельность в Университете Матея Бела. UMB - это лучший университет в данном регионе Словакии и, непосредственно, в г. Банска Быстрица.
1. Общежитие
Локация: Тайовского 40, у корпуса есть остановка автобуса №34 и троллейбуса №1.
2. Общежитие
Локация: Коменского 20, 12 минут пешком от центра города. У корпуса есть остановка автобуса №43 (прямое сообщение с автовокзалом), № 35, № 36 (прямое сообщение с железнодорожным вокзалом №24. №25.)
3. Общежитие
Локация: Тайвского 51, находится возле общежития 1. У корпуса есть остановка автобуса №34 и троллейбуса №1.
4. Общежитие, SNP 53:
Локация: SNP 53, 10 минут пешком до железнодорожного вокзала и 15 минут пешком до автовокзала.
5. Общежитие
Локация: Ружова 15, у корпуса является сочетание №20, №21, №22, №23.
Университет Матея Бела обладает сетью из пяти общежитий в Банска Бистрице для проживания студентов в Словакии, которые выбрали обучение в университете Матея Бела, поэтому каждый украинский студент сможет получить недорогое и комфортное проживание, закрепленное за избранным им факультетом. Общежития есть комфортабельными и оснащенными всеми необходимыми условиями для проживания студента
Университет Матея Бела обладает сетью столовых закрепленных за общежитиями и корпусами факультетов. Студент может получить обед по цене 1,5-2 евро. Выбрать блюдо каждый может индивидуально
Ежегодно, этот университет проводит турниры и соревнования, например, только в 2016 году было проведено марафон зумбы, джампинга, body work, турнир по баскетболу, водное поло, футбольный турнир и теннисный турнир. Этот и другой спорт студент моде посещать бесплатно, либо за минимальную студенческую оплату
Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно продолжается со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.
Обучение в университете Матея Белла (бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ). Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в университете Матея Бела, цена за такое обучение составляет 2 000-3 000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
относительно языка или формы обучения,
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией