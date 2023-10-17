В 15-60 роках 19 століття, під час створення та формування католицьких гімназій, в м. Банська Бистриця планувалося створити університет, але на заваді став австрійсько-угорський режим тієї доби. Аж через одне століття в Банській Бистриці був заснований філіал Словацького університету в Братиславі – Педагогічний факультет, з якої пізніше виник самостійний Педагогічний університет з Педагогічним факультетом.

Подібна історія і у Факультету економічних служб та туризму, який, як і Педагогічний, став суттєвою частиною формування Університету Матея Бела в 1992 році: в 1973 році була створена філія Факультету бізнесу Університету Економіки в Братиславі, з якої пізніше виник Факультет економічних служб та туризму

Що собою представляє університету сьогодні?

Сьогодні університет складається з шести факультетів:

Економічний факультет

Факультет політичних наук та міжнародних зав’язків

Факультет природничих наук

Філософський факультет

Педагогічний факультет

Факультет права

Університет стрімко розвивається, надає гідну та якісну безкоштовну освіту у Словаччині, розробляє спільні навчальні програми та зав’язує контакти з авторитетними зарубіжними університетами, де студенти мають можливість закінчити частину навчання. Ось чому випускники Університету Матея Бела знаходять хорошу роботу не тільки в Словаччині, але і за кордоном.

Окрім педагогічної, наукової та мистецької діяльності, значна частина творчої діяльності цього університету представлена фундаментальними та прикладними дослідженнями у співпраці з вітчизняними та зарубіжними установами. В університеті є центри передового досвіду, що вирішують наукові та дослідницькі питання через проекти фінансовані з Європейських структурних фондів.