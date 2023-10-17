Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Університет Матея Бела в м. Банська Бистриця, посідає четверту сходинку серед кращих ВНЗ Словаччини.
Цей Університет відносно молодий, лише в 2010 році навчальний заклад акредитував свій статус університету. Університет Матея Бела є членом Європейської асоціації університетів.
Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів з класичним спектром освітніх можливостей на всіх трьох етапах навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) у галузях педагогічної, соціальної, економічної, юридичної, політичної, гуманітарної та природничої науки, а також, у міжнародних відносинах, економіці та математиці.
Навчання можливе на словацькій, англійській та частково французькій мовах.
Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів
В 15-60 роках 19 століття, під час створення та формування католицьких гімназій, в м. Банська Бистриця планувалося створити університет, але на заваді став австрійсько-угорський режим тієї доби. Аж через одне століття в Банській Бистриці був заснований філіал Словацького університету в Братиславі – Педагогічний факультет, з якої пізніше виник самостійний Педагогічний університет з Педагогічним факультетом.
Подібна історія і у Факультету економічних служб та туризму, який, як і Педагогічний, став суттєвою частиною формування Університету Матея Бела в 1992 році: в 1973 році була створена філія Факультету бізнесу Університету Економіки в Братиславі, з якої пізніше виник Факультет економічних служб та туризму
Університет стрімко розвивається, надає гідну та якісну безкоштовну освіту у Словаччині, розробляє спільні навчальні програми та зав’язує контакти з авторитетними зарубіжними університетами, де студенти мають можливість закінчити частину навчання. Ось чому випускники Університету Матея Бела знаходять хорошу роботу не тільки в Словаччині, але і за кордоном.
Окрім педагогічної, наукової та мистецької діяльності, значна частина творчої діяльності цього університету представлена фундаментальними та прикладними дослідженнями у співпраці з вітчизняними та зарубіжними установами. В університеті є центри передового досвіду, що вирішують наукові та дослідницькі питання через проекти фінансовані з Європейських структурних фондів.
Університет Матея Бела був створений в 1992 році в результаті поєднання Університету економічних служб та туризму та Педагогічного факультету в м. Банська Бистриця. Місто Банська Бистриця має багату історію в плані освіти. Вже в 13 столітті тут існувала міська школа. В 17 столітті була створена гімназія в якій вчився майбутній ректор та засновник багатьох факультетів університету - Матей Бел (1984-1749).
Університет створює простір для студентів у вигляді соціальних заходів, які відбуваються на базі створених спортивних клубів, мистецьких колективів та студентських організації, що ведуть активну діяльність в Університеті Матея Бела. UMB – це кращий університет у даному регіоні Словаччини та, безпосередньо, в м. Банська Бистриця.
1. Гуртожиток
Локація: Тайовського 40, біля корпусу є зупинка автобусу №34 та тролейбуса №1.
2. Гуртожиток
Локація: Коменського 20, 12 хвилин пішки від центру міста. Біля корпусу є зупинка автобусу №43 (пряме сполучення з автовокзалом),№ 35, № 36 (пряме сполучення з залізничним вокзалом №24. №25.
3. Гуртожиток 3, Тайвського 51:
Локація: Тайвського 51, Знаходиться біля гуртожитку 1. Біля корпусу є зупинка автобусу №34 та тролейбуса №1.
4. Гуртожиток
Локація: SNP 53, 10 хвилин пішки до залізничного вокзалу та 15 хвилин пішки до автовокзалу.
5. Гуртожиток
Локація: Ружова 15, Біля корпусу є сполучення №20, №21, №22, №23.
Університет Матея Бела володіє сіткою з пяти гуртожитків у Банській Бистриці для проживання студентів у Словаччині, які обрали навчання в університеті Матея Бела, тож кожен український студент зможе отримати недороге та комфортне проживання закріплене за обраним ним факультетом. Гуртожитки є комфортабельними та оснащеними всіма необхідними умовами для проживання студента
Університет Матея Бела володіє сіткою їдалень закріплених за гуртожитками та корпусами факультетів. Студент може отримати обід за ціною 1,5-2 євро. Вибрати страву кожен може індивідуально.
Щорічно, цей університет проводить турніри та змагання, наприклад, лише в 2016 році було проведено марафон зумби, джампінгу, body work, турнір з баскетболу, водне поло, футбольний турнір та тенісний турнір. Цей та інший спорт студент може відвідувати безкоштовно, або за мінімальну студентську оплату.
Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в університеті Матея Бела безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Матея Бела, Ціна за таке навчання складає від 30 € до 2 000 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
щодо мови або форми навчання,
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією