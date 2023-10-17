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Університет Матея Бела

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Про університет

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Університет Матея Бела в м. Банська Бистриця, посідає четверту сходинку серед кращих ВНЗ Словаччини.

Цей Університет відносно молодий, лише в 2010 році навчальний заклад акредитував свій статус університету. Університет Матея Бела є членом Європейської асоціації університетів.

Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів з класичним спектром освітніх можливостей на всіх трьох етапах навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) у галузях педагогічної, соціальної, економічної, юридичної, політичної, гуманітарної та природничої науки, а також, у міжнародних відносинах, економіці та математиці.

Навчання можливе на словацькій, англійській та частково французькій мовах.

Зміст

дата зміни: 17.10.2023
Університет Матея Бела
Термін подачі заяви: до 31.03.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) титул Mgr., (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)

Університет Матея Бела пропонує безкоштовну вищу освіту для українських абітурієнтів

Історія

В 15-60 роках 19 століття, під час створення та формування католицьких гімназій, в м. Банська Бистриця планувалося створити університет, але на заваді став австрійсько-угорський режим тієї доби. Аж через одне століття в Банській Бистриці був заснований філіал Словацького університету в Братиславі – Педагогічний факультет, з якої пізніше виник самостійний Педагогічний університет з Педагогічним факультетом.

Подібна історія і у Факультету економічних служб та туризму, який, як і Педагогічний, став суттєвою частиною формування Університету Матея Бела в 1992 році: в 1973 році була створена філія Факультету бізнесу Університету Економіки в Братиславі, з якої пізніше виник Факультет економічних служб та туризму

Що собою представляє університету сьогодні?

Сьогодні університет складається з шести факультетів:

  • Економічний факультет
  • Факультет політичних наук та міжнародних зав’язків
  • Факультет природничих наук
  • Філософський факультет
  • Педагогічний факультет
  • Факультет права

Університет стрімко розвивається, надає гідну та якісну безкоштовну освіту у Словаччині, розробляє спільні навчальні програми та зав’язує контакти з авторитетними зарубіжними університетами, де студенти мають можливість закінчити частину навчання. Ось чому випускники Університету Матея Бела знаходять хорошу роботу не тільки в Словаччині, але і за кордоном.

Окрім педагогічної, наукової та мистецької діяльності, значна частина творчої діяльності цього університету представлена фундаментальними та прикладними дослідженнями у співпраці з вітчизняними та зарубіжними установами. В університеті є центри передового досвіду, що вирішують наукові та дослідницькі питання через проекти фінансовані з Європейських структурних фондів.

Університет Матея Бела був створений в 1992 році в результаті поєднання Університету економічних служб та туризму та Педагогічного факультету в м. Банська Бистриця. Місто Банська Бистриця має багату історію в плані освіти. Вже в 13 столітті тут існувала міська школа. В 17 столітті була створена гімназія в якій вчився майбутній ректор та засновник багатьох факультетів університету - Матей Бел (1984-1749).

Історія Університет Матея Бела

Університет створює простір для студентів у вигляді соціальних заходів, які відбуваються на базі створених спортивних клубів, мистецьких колективів та студентських організації, що ведуть активну діяльність в Університеті Матея Бела. UMB – це кращий університет у даному регіоні Словаччини та, безпосередньо, в м. Банська Бистриця.

Університет Матея Бела володіє сіткою гуртожитків

1. Гуртожиток

  • Умови проживання: Блокова система, що складається з кімнат для двох та трьох студентів. Кожен блок оснащений власним санвузлом. Кімнати оснащені для кожного студента ліжком з ковдрою, подушкою та пледом, нічним столиком, тумбочкою, поличкою, стільцем, письмовим столом. Кухня знаходиться на кожному поверсі та є спільною. Вона оснащена кухонною лінією, плитою, мікрохвильовкою, чайником. Кожен студент має в кімнаті доступ до швидкісного інтернету. Гуртожиток має спільну зону (V-клуб).

Локація: Тайовського 40, біля корпусу є зупинка автобусу №34 та тролейбуса №1.

2. Гуртожиток

  • Умови проживання: Двомісні кімнати з власним санвузлом, балконом. Кімнати оснащені антиалергічними ліжками з простирадлом та ковдрами, полицями, нічними столиками, столами, кріслами, стільцями, шафами, міністоликом, полицями, телефоном (є можливість телефонувати у інші кімнати гуртожитку). Також кімнати оснащені нічними лампами. Такі речі, як праска можна позичити на прохідній.
  • Гуртожиток має кімнати для гостей.

Локація: Коменського 20, 12 хвилин пішки від центру міста. Біля корпусу є зупинка автобусу №43 (пряме сполучення з автовокзалом),№ 35, № 36 (пряме сполучення з залізничним вокзалом №24. №25.

3. Гуртожиток 3, Тайвського 51:

  • Умови проживання: Блокова система з одно- дво- та тримісними кімнатною Кожен блок має свій санвузол. В кімнатах кожен студент отримує своє ліжко з ковдрою та подушкою, постільну білизну стіл, стілець, шафу, нічну лампу, покривало, підключення до швидкісного інтернету. На кожному поверсі є спільна кухня з кухонною лінією, плитою, холодильником, столом та стільцями.

Локація: Тайвського 51, Знаходиться біля гуртожитку 1. Біля корпусу є зупинка автобусу №34 та тролейбуса №1.

4. Гуртожиток

  • Умови проживання: Блокова система кімнат дво- та тримісних. У кожному блоці є свій санвузол. Кімнати добре оснащені. Кожен студент має біля ліжка шафу, письмовий стіл, стілець, нічну лампу, підключення до швидкісного інтернету. Спільна кухня знаходиться на кожному поверсі. В кухні є плита, мікрохвильова піч. В гуртожитку є окремі приміщення для навчання, Tour klub, семінарне приміщення.

Локація: SNP 53, 10 хвилин пішки до залізничного вокзалу та 15 хвилин пішки до автовокзалу.

5. Гуртожиток

  • Умови проживання: Блокова система кімнат дво- та тримісних. У кожному блоці є свій санвузол. Кімнати добре оснащені, з великими вікнами. Кожен студент має біля ліжка шафу, письмовий стіл, стілець, ковдру, подушку, постільну білизну, ковдру, підключення до швидкісного інтернету. Спільна кухня знаходиться на кожному поверсі. є окремі приміщення для навчання.

Локація: Ружова 15, Біля корпусу є сполучення №20, №21, №22, №23.

Факультети

Які є факультети?
Бакалаврат
  • Туризм
  • Економіка та менеджмент в підприємстві
  • Фінанси, банківська справа та інвестиції
  • Економіка та менеджмент громацького сектору
  • Менеджмент
Магістратура
  • Економіка та управління в туризмі
  • Економіка та менеджмент малих та середніх підприємств
  • Фінанси, банківська справа та інвестиції
  • Економіка громацького сектору
  • Системи менеджменту в підприємстві
Бакалаврат
  • Андрагогіка
  • Євангельське богослов'я та місія
  • Педагогіка – вихователь
  • Дошкільна та елементарна педагогіка
  • Психологія
  • Соціальна праця
  • Вчитель музики
  • Вчитель психології
Магістратура
  • Андрагогіка
  • Євангельське богослов'я та місія
  • Соціальна педагогіка
  • Соціальна праця
  • Психологія
  • Вчитель психології
  • Вчитель початкових класів
Бакалаврат
  • Політологія
  • Міжнародні зв’язки
Магістратура
  • Політологія
  • Міжнародні зв’язки
  • Вчення про служби безпеки
Бакалаврат
  • Кримінальна хімія
  • Безпека навколишнього середовища
  • Екологія та охорона екосистем
  • Математика
  • Прикладна інформатика
  • Вчитель біології та фізики
  • Вчитель біології та географії
  • Вчитель біології та хімії
  • Вчитель біології та математики
  • Вчитель біології, англійської мови та літератури
  • Вчитель біології та історії
  • Вчитель біології, французької мови та літератури
  • Вчитель біології та філософії
  • Вчитель біології, словацької мови та літератури
  • Вчитель біології та психології
  • Вчитель біології та техніки
  • Вчитель фізики та математики
  • Вчитель фізики та географії
  • Вчитель фізики, англійської мови та літератури
  • Вчитель фізики, словацької мови та літератури
  • Вчитель фізики та техніки
  • Вчитель географії та математики
  • Вчитель географії та історії
  • Вчитель географії та філософії
  • Вчитель географії, англійської мови та літератури
  • Вчитель географії, німецької мови та літератури
  • Вчитель географії, словацької мови та літератури
  • Вчитель географії та психології
  • Вчитель географії та техніки
  • Вчитель хімії та фізика
  • Вчитель хімії та географії
  • Вчитель хімії та математики
  • Вчитель хімії, англійської мови та літератури
  • Вчитель хімії, французької мови та літератури
  • Вчитель хімії, словацької мови та літератури
  • Вчитель хімії та техніки
  • Вчитель інформатики та біології
  • Вчитель інформатики та фізики
  • Вчитель інформатики та хімії
  • Вчитель інформатики та географії
  • Вчитель інформатики та математики
  • Вчитель інформатики, англійської мови та літератури
  • Вчитель інформатики та філософії
  • Вчитель інформатики та історії
  • Вчитель інформатики, словацької мови та літератури
  • Вчитель інформатики та психології
  • Вчитель інформатики та техніки
  • Вчитель математики, англійської мови та літератури
  • Вчитель математики, словацької мови та літератури
  • Вчитель математики та музики
  • Вчитель математики та психології
  • Вчитель математики та техніки
  • Вчитель техніки, англійської мови та літератури
  • Вчитель техніки, словацької мови та літератури
  • Вчитель практичної підготовки
Магістратура
  • Прикладна геологія
  • Прикладна інформатика
  • Математика в аналізі інформації в сфері фінансів
  • Геопотенціал регіонів
  • Менеджмент навколишнього середовища
  • Екологія та охорона екосистем
  • Математика
  • Прикладна інформатика
  • Вчитель біології та фізики
  • Вчитель біології та географії
  • Вчитель біології та хімії
  • Вчитель біології та математики
  • Вчитель біології, англійської мови та літератури
  • Вчитель біології та історії
  • Вчитель біології, французької мови та літератури
  • Вчитель біології та філософії
  • Вчитель біології, словацької мови та літератури
  • Вчитель біології та психології
  • Вчитель біології та техніки
  • Вчитель фізики та математики
  • Вчитель фізики та географії
  • Вчитель фізики, англійської мови та літератури
  • Вчитель фізики, словацької мови та літератури
  • Вчитель фізики та техніки
  • Вчитель географії та математики
  • Вчитель географії та історії
  • Вчитель географії та філософії
  • Вчитель географії, англійської мови та літератури
  • Вчитель географії, німецької мови та літератури
  • Вчитель географії, словацької мови та літератури
  • Вчитель географії та психології
  • Вчитель географії та техніки
  • Вчитель хімії та фізика
  • Вчитель хімії та географії
  • Вчитель хімії та математики
  • Вчитель хімії, англійської мови та літератури
  • Вчитель хімії, французької мови та літератури
  • Вчитель хімії, словацької мови та літератури
  • Вчитель хімії та техніки
  • Вчитель інформатики та біології
  • Вчитель інформатики та фізики
  • Вчитель інформатики та хімії
  • Вчитель інформатики та географії
  • Вчитель інформатики та математики
  • Вчитель інформатики, англійської мови та літератури
  • Вчитель інформатики та філософії
  • Вчитель інформатики та історії
  • Вчитель інформатики, словацької мови та літератури
  • Вчитель інформатики та психології
  • Вчитель інформатики та техніки
  • Вчитель математики, англійської мови та літератури
  • Вчитель математики, словацької мови та літератури
  • Вчитель математики та музики
  • Вчитель математики та психології
  • Вчитель математики та техніки
  • Вчитель техніки, англійської мови та літератури
  • Вчитель техніки, словацької мови та літератури
  • Вчитель практичної підготовки
Бакалаврат
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель філософії
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель французької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель музики
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель фізичної культури
  • Вчитель французької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель французької мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель історії та вчитель філософії
  • Вчитель історії та вчитель фізичної культури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель філософії
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель філософії
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель французької мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель музики
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель фізичної культури
  • Вчитель фізичної культури та біології
  • Вчитель фізичної культури та географії
  • Вчитель фізичної культури та інформатики
  • Вчитель фізичної культури та математики
  • Вчитель фізичної культури та техніки
  • Вчитель фізичної культури (без комбінації)
  • Прикладна етнологія
  • Історія
  • Етнологія та історія
  • Філологія (словацька мова та література)
  • Словацька мова в лінгвістично-культурній компетенції закордонних студентів
  • Перекладач англійської мови в господарчій практиці
  • Німецька мова та культура (перекладач)
  • Англійська мова та культура, французька мова та культура (перекладач)
  • Англійська мова та культура, німецька мова та культура (перекладач)
  • Англійська мова та культура, російська мова та культура (перекладач)
  • Французька мова та культура, російська мова та культура (перекладач)
  • Німецька мова та культура, російська мова та культура (перекладач)
  • Словацька мова та культура, англійська мова та культура (перекладач)
  • Словацька мова та культура, французька мова та культура (перекладач)
  • Словацька мова та культура, німецька мова та культура (перекладач)
  • Словацька мова та культура, російська мова та культура (перекладач)
  • Філософія, англійська мова та культура (філологія)
  • Філософія, словацька мова та культура (філологія)
  • Філософія, англійська мова та культура (філологія)
  • Філософія, французька мова та культура (філологія)
  • Філософія, німецька мова та культура (філологія)
  • Історія, англійська мова та культура (філологія)
  • Історія, французька мова та культура (філологія)
  • Історія, словацька мова та культура (філологія)
  • Історія, німецька мова та культура (філологія)
  • Філософія та історія
  • Етнологія та філософія
Магістратура
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель філософії
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель французької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель французької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель фізичної культури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель філософії
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель французької мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель фізичної культури
  • Вчитель фізичної культури та біології
  • Вчитель фізичної культури та географії
  • Вчитель фізичної культури та інформатики
  • Вчитель фізичної культури та математики
  • Вчитель фізичної культури та техніки
  • Вчитель фізичної культури (без комбінації)
  • Вчитель фізичної культури та тренування
  • Вчення філософії
  • Історія
  • Центральноєвропейські історичні вчення
  • Словацька мова та література (філологія)
  • Німецька мова та культура (перекладач)
  • Англійська мова та культура, французька мова та культура (перекладач)
  • Англійська мова та культура, німецька мова та культура (перекладач)
  • Англійська мова та культура, російська мова та культура (перекладач)
  • Французька мова та культура, російська мова та культура (перекладач)
  • Німецька мова та культура, російська мова та культура (перекладач)
  • Словацька мова та культура, англійська мова та культура (перекладач)
  • Філософія, англійська мова та культура (філологія)
  • Історія, англійська мова та культура (філологія)
  • Філософія та історія
Бакалаврат
  • Право
Магістратура
  • Право
Університет Матея Бела

Студентське життя

Гуртожитки

Університет Матея Бела володіє сіткою з пяти гуртожитків у Банській Бистриці для проживання студентів у Словаччині, які обрали навчання в університеті Матея Бела, тож кожен український студент зможе отримати недороге та комфортне проживання закріплене за обраним ним факультетом. Гуртожитки є комфортабельними та оснащеними всіма необхідними умовами для проживання студента

Їдальні

Університет Матея Бела володіє сіткою їдалень закріплених за гуртожитками та корпусами факультетів. Студент може отримати обід за ціною 1,5-2 євро. Вибрати страву кожен може індивідуально.

Спорт

Щорічно, цей університет проводить турніри та змагання, наприклад, лише в 2016 році було проведено марафон зумби, джампінгу, body work, турнір з баскетболу, водне поло, футбольний турнір та тенісний  турнір. Цей та інший спорт студент може відвідувати безкоштовно, або за мінімальну студентську оплату.

Окрім цього!

Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!

Університет Матея Бела

Як проходить навчальний рік та коли канікули?

Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.

Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.

Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.

Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.

Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.

Запитання-відповідь

  • Скільки коштує навчання?

    Навчання в університеті Матея Бела безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.

    Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Матея Бела, Ціна за таке навчання складає від 30 € до 2 000 € в залежності від спеціальності.

  • Як швидко вивчити словацьку мову, щоб вступити?

    Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.

Якщо у тебе виникають інші запитання

щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом

Як вступити до Університет Матея Бела

  • Біометричний паспорт або віза
  • Виписка оцінок зі школи за 8, 9, 10 клас + за перший семестр 11 класу
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Свідоцтво про народження
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси дитини в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Виписка оцінок з університета
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні в школі та в університеті, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
Це безкоштовно

Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією

Postupai: 13.10.2018

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